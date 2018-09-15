Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Новый глава ДНР подозревает СБУ и ЦРУ в планировании убийства Захарченко

Опубликовано 15.09.2018 в разделе комментариев 2

днр сбу
Новый глава ДНР подозревает СБУ и ЦРУ в планировании убийства Захарченко

Убийство главы ДНР Александра Захарченко было осуществлено СБУ при содействии западных спецслужб, заявил журналистам врио главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин. 

"Правоохранительными органами проведены ряд мероприятий. Есть абсолютное понимание, кто это сделал. Теракт был совершен при участии пятого департамента ДКР СБУ, один человек задержан, он дал полную раскладку и показания", - сказал он. 

По его словам, министерство госбезопасности ДНР выявило по остаткам закладки высокие технологии, которые ранее не применялись СБУ. 

"Это дает понимание, что данный теракт совершен при помощи западных спецслужб", - сказал Пушилин. 

"Для всесторонней помощи и содействия расследованию мы обратились к правительству РФ. Такая помощь сейчас оказывается", - добавил он. 

Александр Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в донецком кафе "Сепар". Он занимал пост премьер-министра ДНР в августе 2014 года, когда в скоропостижную отставку по отзыву из Москвы ушел прежний глава донецкого правительства Александр Бородай.

От редакции: Любоптыно было бы увидеть этих подозреваемых! Даже одного бы. А то всё время кого-то ловят в ДНР, какие-то ДРГ украинские так и рыщут повсеместно, чуть ли не ЦРУ наводит на кафе "Сепар" (хотя вывеска там имеется и весь город знал, что именно там бывает глава ДНР), вроде бы и подозремых в закладке взрывчатки в лифт, где окончил свои дни Моторола - тоже нашли. Но суда не было, их так и не показали никому - а ведь процесс должен был по всему идти публично, назидательно. Может, по причине того, что не нашли и не судили публично, как в 1937-м никого из виновных в гибели Мозгового, Бэтмана, Гиви и всех народных комиссаров - и Захарченко ждала судьба коллег? А про ЦРУ и всесильную СБУ рассказывать - это явно не "полная раскладка"...

Д.Ч.

Материалы по теме:

Героям "русской весны" награда - "подвал" или пуля

На Украине уже обдумывают, как завоёвывать Донецк и Луганск 

В ДНР разоружают и расформировывают батальон беглого Прилепина

Как фигура Захарченко стала пешкой в плохой игре силовигархии в ДНР 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Дед Отмороз написал 15.09.2018 12:55
Уже все видели новость https://bit.ly/2xmeX62? У меня насчиталось 125000 компенсаций! В шоке, сколько денег гуляет непонятно где
Ответить
Пушилину
Buratino tattooed написал 15.09.2018 12:53
Надо верить. Опыт МММ не даст слукавить и объегорить доверчивых
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Есть ли вам дело до автокефальности украинской церкви?:
Результаты
Интернет-ТВ
В Киеве 5 месяцев нет горячей воды
В Киеве 5 месяцев нет горячей воды
15.09.2018
Анатолий Вассерман о Золотове. Поумнеют ли силовики?
Анатолий Вассерман о Золотове. Поумнеют ли силовик...
15.09.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Дорогим россиянам для полного счастья не хватает неотчуждённого труда и деньжат (0)
Новый глава ДНР подозревает СБУ и ЦРУ в планировании убийства Захарченко (2)
Квартира на 2 недели (3)
Удальцов вышел из камеры под надзор, но "отбивной котлеты" миновал (1)
Этот год выдался урожайным на проведение учений (7)
Людей убивает не рак, а государство (19)
По "прецеденту Удальцова" людей стали арестовывать по отложенным обвинениям (6)
В Киеве 5 месяцев нет горячей воды (10)
"Мужское движение", или как буржуазия стравливает нас по признаку пола (30)
Сливают воду? (4)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Пидарасы и есть
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Максим Калашников Максим Калашников: Ю.Нерсесов. Зачем Золотов раскрутил Навального вослед за Усмановым?
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Объявляю конкурс
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Убийца номер один не рак и инфаркт, а Государство Российское
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss