Новый глава ДНР подозревает СБУ и ЦРУ в планировании убийства Захарченко

Убийство главы ДНР Александра Захарченко было осуществлено СБУ при содействии западных спецслужб, заявил журналистам врио главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

"Правоохранительными органами проведены ряд мероприятий. Есть абсолютное понимание, кто это сделал. Теракт был совершен при участии пятого департамента ДКР СБУ, один человек задержан, он дал полную раскладку и показания", - сказал он.

По его словам, министерство госбезопасности ДНР выявило по остаткам закладки высокие технологии, которые ранее не применялись СБУ.

"Это дает понимание, что данный теракт совершен при помощи западных спецслужб", - сказал Пушилин.

"Для всесторонней помощи и содействия расследованию мы обратились к правительству РФ. Такая помощь сейчас оказывается", - добавил он.

Александр Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в донецком кафе "Сепар". Он занимал пост премьер-министра ДНР в августе 2014 года, когда в скоропостижную отставку по отзыву из Москвы ушел прежний глава донецкого правительства Александр Бородай.

От редакции: Любоптыно было бы увидеть этих подозреваемых! Даже одного бы. А то всё время кого-то ловят в ДНР, какие-то ДРГ украинские так и рыщут повсеместно, чуть ли не ЦРУ наводит на кафе "Сепар" (хотя вывеска там имеется и весь город знал, что именно там бывает глава ДНР), вроде бы и подозремых в закладке взрывчатки в лифт, где окончил свои дни Моторола - тоже нашли. Но суда не было, их так и не показали никому - а ведь процесс должен был по всему идти публично, назидательно. Может, по причине того, что не нашли и не судили публично, как в 1937-м никого из виновных в гибели Мозгового, Бэтмана, Гиви и всех народных комиссаров - и Захарченко ждала судьба коллег? А про ЦРУ и всесильную СБУ рассказывать - это явно не "полная раскладка"...

Д.Ч.

Материалы по теме:

Героям "русской весны" награда - "подвал" или пуля

На Украине уже обдумывают, как завоёвывать Донецк и Луганск

В ДНР разоружают и расформировывают батальон беглого Прилепина

Как фигура Захарченко стала пешкой в плохой игре силовигархии в ДНР