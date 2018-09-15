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Московский листок

Дорогим россиянам для полного счастья не хватает неотчуждённого труда и деньжат

Опубликовано 15.09.2018 в разделе комментариев 0

либералы левада социология сырьеваяимперия
Дорогим россиянам для полного счастья не хватает неотчуждённого труда и деньжат

Основной причиной, мешающей быть счастливыми, большинство россиян назвали неинтересную работу или низкую зарплату (54 процента), сообщает «Левада-центр» в пятницу, 14 сентября. Однако первое место в списке того, что, напротив, делает человека счастливым, занимает семья и дети. Такую точку зрения высказали 74 процента респондентов. 

Социологи также выявили, что уровень счастья оказался одинаков у россиян, состоящих в отношениях или браке и у тех, кто не имеет постоянного партнера. А вот у разведенных или вдовствующих жителей страны этот уровень почти в два раза ниже. 

Проблемы, мешающие ощутить полное удовлетворение жизнью, также различаются и по возрастным группам. Если молодые люди несчастны в большинстве своем из-за неудовлетворительного положения дел в стране, то те, кому за 55 лет, страдают из-за проблем со здоровьем и смерти близких людей. 

Наконец, социологи подтвердили существенное влияние уровня материального положения и возможности удовлетворять свои потребительские желания на удовлетворенность граждан своими делами. Среди богатых соотношение счастливых к несчастливым составляет шесть к одному, среди бедных — один к одному.

- Не знаю, как у вас, - улыбается редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - а у нас в Японии... у социологов вообще-то должны быть определённые критерии, ведь под счастьем что только не понимают в последнее время, для меня вот, как для марксиста, счастье - это борьба, а потому и любимая работа всегда под рукой; но откуда у либерал-социологов вдруг взялась такая инициатива? чтобы разрядить обстановочку после многотысячных митингов по поводу пенсионного грабежа, уже успешно проодобрямсенного Госдурой? Что-то как-то подозрительнее мне всё эта "Левада", хоть и не ВЦИОМ, но порой такие подарки делает режиму, который считает "чекистским" и "строящим национальное репрессивное государство"... Но у нас давно своя новостная социология, и если и для вас счастье это борьба за иное будущее для общества, то это будет интересно.

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