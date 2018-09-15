Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Центробанк паникует из-за падения нефтерубля, но ликует от пенсионной реформы

Опубликовано 15.09.2018 в разделе комментариев 4

либералы центробанк реформа ввп нефтерубль
Центробанк паникует из-за падения нефтерубля, но ликует от пенсионной реформы

Повышение ключевой ставки Центробанком с 7,25% до 7,5% годовых было преждевременным. «Регулятор поспешил и перестраховался», — считает глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. 

В интервью ТАСС он заявил, что следовало бы «подождать исчерпания влияния всех решений, в том числе связанных с международной обстановкой, которые влияют на курс рубля и инфляцию», и только потом повышать ставку. Аксаков напомнил, что инфляция находится у целевого показателя в 4%, и ЦБ считает, что до конца года она будет ниже. 

То есть, продолжил он, принимать решения, которые приводят к удорожанию денег на рынке, не надо было. Тем более, что компании испытывают «финансовый голод»: деньги слишком дорогие для того, чтобы в них занимать для реализации проектов. 

В то же время, добавил Аксаков, говорить о возможном снижении ставки тоже не следует. Он ожидал, что ставка останется на прежнем уровне и это будет «сигнал рынку», что ситуация находится под контролем.

Тем временем сам Центробанк уже не скрывает своего либерального счастья от очередной антинародной реформы - и облёк свою радость в цифры. Повышение пенсионного возраста в России, по оценкам ЦБ РФ, добавит к росту экономики в 2019 году около 0,1 процентного пункта (п.п.), в 2020-2021 годах - 0,2-0,3 п.п., говорится в сентябрьском докладе о денежно-кредитной политике. 

"С учетом возрастной структуры населения, текущей доли работающих пенсионеров, динамики производительности труда сотрудников разных возрастов повышение пенсионного возраста, по оценкам Банка России, внесет дополнительный вклад в повышение темпа прироста ВВП на уровне около 0,1 п.п. в 2019 году и 0,2-0,3 п.п. в 2020-2021 годах", - отмечается в докладе, опубликованном на сайте ЦБ.

Ранее регулятор заявлял об аналогичном по масштабам влиянии на экономику проведения Чемпионата мира (ЧМ) по футболу в России. Тогда ЦБ оценил, что проведение ЧМ внесло положительный вклад в годовой темп прироста ВВП РФ во втором квартале 2018 года в 0,1-0,2 п.п.

Новости по теме:

На падение турецкой валюты Эрдоган ответил "с нами Бог"...

Опасаясь инфляции нефтерубля, Центробанк резко поднял ключевую ставку



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 4
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
киргуду написал 15.09.2018 14:33
еще и предпенсионники пойдут работать в черную....кирдык тебе центробанк. балоди все разбазарил,нигде уважения нет,ни за рубежом ни внутрях страны...и все из за друганов олигархов,подставили всю россию жлобье.....
Ответить
Re:
ыамфып написал 15.09.2018 14:01
Ну так уже подсчитали другие не из ЦБ счетоводы, что пенсионная людоедская по зюганову реформа даст экономии 1.7 трлн., но на все поправки петинские придется из бюджета потратить 1.5 трлн. и часть конечно же "пойдет на распил". Эта статистика очень лукавая. Но реально из-за массового оттока средств из финансовой системы страны "внутренними инвесторами" (это люди как раз 55-65 лет или с сберегательной моделью, кто моложе - кредитные в массе) в ближайшие 10 лет - экономика реально потеряет триллионы. Это не сложно посчитать и доказать, если суммировать все. Но у них либо мозгов не хватает, либо пока не хотят об этом говорить чтобы любой ценой и лукавой статистикой протолкнуть приказ путина отжать у стариков деньги и заставить рабов до могилы работать на его диктатуру силовиков и олигархов.
Ответить
(без названия)
Чингачгук написал 15.09.2018 13:52
А если пенсионеров не будет совсем,то "прирост ВВП"может вырасти даже и до 0,3%,правда,после очередного ""распила бюджета",ВВП может опять уйти в минус.Пенсионеров-то изничтожить можно,а вот казнокрадов-никак,значит,любой такой "выиграш"все равно обернется проигрышем,только второй раз отбирать будет уже нечего и не у кого...
Ответить
это просто статистический трюк про эффект.
ыамфып написал 15.09.2018 13:37
Сотрудники ЦБ прекрасно умеют считать деньги и поэтому лукавят со статистикой. Все очень просто - повышение на год пенсионного возраста дает экономию бюджета на не выплате пенсий 800 тысячам "предпенсионерам" за год около 100 млрд. и как раз 0.1% от ввп = те же 0.1%. То есть рост - это обычное кидалово стариков или гопничество властей, когда грабят стариков и отдают олигархам впк и прочим "на развитие экономики и подъем ввп". Далее видимо они считают, что в последующие годы "предпенсионеры" не только лишаться своих пенсий и дадут 0.1% ввп, но и найдут работы и еще 0.1% увеличится ввп.
Но в реальности все будет иначе - люди 55-65 лет не найдут работы, будут забирать "предпенсионные или похоронные" средства из банков акций и облигаций, экономика наоборот будет стагнирвать еще быстрее.
Будет расти напряженность политическая, социальная, молодые со старыми будут бодаться за карьеру, эффективность управления из-за несменяемости будет падать, будет рост заболеваемости из-за необходимости работать в 60 лет значит траты бюджета. Но самое страшное - это на фоне мирового экономического кризиса в ближайшие 5 лет, в итоге рост самоубийств одиночества и мучений старых людей в последние годы до смерти.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Есть ли вам дело до автокефальности украинской церкви?:
Результаты
Интернет-ТВ
В Киеве 5 месяцев нет горячей воды
В Киеве 5 месяцев нет горячей воды
15.09.2018
Анатолий Вассерман о Золотове. Поумнеют ли силовики?
Анатолий Вассерман о Золотове. Поумнеют ли силовик...
15.09.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Переход с доллара на юань в расеянских транзакциях нереален: КНР слушается США (1)
Центробанк паникует из-за падения нефтерубля, но ликует от пенсионной реформы (3)
Дорогим россиянам для полного счастья не хватает неотчуждённого труда и деньжат (0)
Новый глава ДНР подозревает СБУ и ЦРУ в планировании убийства Захарченко (4)
Квартира на 2 недели (3)
Удальцов вышел из камеры под надзор, но "отбивной котлеты" миновал (2)
Этот год выдался урожайным на проведение учений (9)
Людей убивает не рак, а государство (22)
По "прецеденту Удальцова" людей стали арестовывать по отложенным обвинениям (8)
В Киеве 5 месяцев нет горячей воды (12)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: А вoт этo уже тoчнo признаки агoнии
Дарья Митина Дарья Митина: Пидарасы и есть
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Максим Калашников Максим Калашников: Ю.Нерсесов. Зачем Золотов раскрутил Навального вослед за Усмановым?
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Объявляю конкурс
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss