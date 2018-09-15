Центробанк паникует из-за падения нефтерубля, но ликует от пенсионной реформы

Повышение ключевой ставки Центробанком с 7,25% до 7,5% годовых было преждевременным. «Регулятор поспешил и перестраховался», — считает глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

В интервью ТАСС он заявил, что следовало бы «подождать исчерпания влияния всех решений, в том числе связанных с международной обстановкой, которые влияют на курс рубля и инфляцию», и только потом повышать ставку. Аксаков напомнил, что инфляция находится у целевого показателя в 4%, и ЦБ считает, что до конца года она будет ниже.

То есть, продолжил он, принимать решения, которые приводят к удорожанию денег на рынке, не надо было. Тем более, что компании испытывают «финансовый голод»: деньги слишком дорогие для того, чтобы в них занимать для реализации проектов.

В то же время, добавил Аксаков, говорить о возможном снижении ставки тоже не следует. Он ожидал, что ставка останется на прежнем уровне и это будет «сигнал рынку», что ситуация находится под контролем.

Тем временем сам Центробанк уже не скрывает своего либерального счастья от очередной антинародной реформы - и облёк свою радость в цифры. Повышение пенсионного возраста в России, по оценкам ЦБ РФ, добавит к росту экономики в 2019 году около 0,1 процентного пункта (п.п.), в 2020-2021 годах - 0,2-0,3 п.п., говорится в сентябрьском докладе о денежно-кредитной политике.

"С учетом возрастной структуры населения, текущей доли работающих пенсионеров, динамики производительности труда сотрудников разных возрастов повышение пенсионного возраста, по оценкам Банка России, внесет дополнительный вклад в повышение темпа прироста ВВП на уровне около 0,1 п.п. в 2019 году и 0,2-0,3 п.п. в 2020-2021 годах", - отмечается в докладе, опубликованном на сайте ЦБ.

Ранее регулятор заявлял об аналогичном по масштабам влиянии на экономику проведения Чемпионата мира (ЧМ) по футболу в России. Тогда ЦБ оценил, что проведение ЧМ внесло положительный вклад в годовой темп прироста ВВП РФ во втором квартале 2018 года в 0,1-0,2 п.п.

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