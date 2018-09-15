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Московский листок

Переход с доллара на юань в расеянских транзакциях нереален: КНР слушается США

Опубликовано 15.09.2018 в разделе комментариев 1

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Переход с доллара на юань в расеянских транзакциях нереален: КНР слушается США

Китайские банки отказываются проводить транзакции с участием российских компаний из-за санкций США и Евросоюза, рассказал глава представительства Центробанка России в Китае Владимир Данилов, которого цитирует ТАСС. 

«Есть проблемы, связанные с расширенной интерпретацией рядом китайских банков ограничительных мер третьих стран в отношении России. Коммерческие банки КНР зачастую ссылаются на санкции стран ЕС и США, приводимые в качестве причины отказа в обслуживании платежей клиентов российских банков, которые не имеют оснований», — отметил Данилов. 

При этом, по его словам, существующая финансовая структура «в целом позволяет обеспечивать потребности бизнеса».

Количество транзакций в национальных валютах — рублях и юанях — постепенно увеличивается, хотя большая их часть по-прежнему осуществляется в долларах, отметил представитель ЦБ. 

13 сентября помощник госсекретаря США Маниша Сингх заявила, что Вашингтон планирует ввести новый пакет санкций в отношении России. По ее словам, ограничения будут «очень жесткими» и связаны со случаями отравления в Великобритании нервно-паралитическим веществом «Новичок», в которых Лондон официально обвинил Москву.

От редакции: "А пацаны-то не знают" - так и хочется добавить тут из рекламы пива "Толстяк". Тем более, что в случае дефолта и краха всего путинского режима, банкир Костин, который только что планировал перейти в РФ на юани вместо долларов - он бы очень подошёл на роль засидевшегося за пивом мужичка, на кастинге в телерекламе прошёл бы первым. Вот такой вышел и старт и мгновенный финиш у его вчерашней инициативы: КНР лишь звено в мировой цепи эксплуатации труда и перераспределения доходов. Так что уж извините, господа околопутинские котики: нефть-то вы нам поставлять, как и газ - будете, а вот мы будем соблюдать все наложенные на вас США санкции и блокировать транзакции. "Хорошего настроения вам!" - а на рекламе пива Костин мог бы как-то на первых порах экономики переходного обратно в социализм периода прокормить все ненасытные лакшери-капризы несметных дам своих, опять же...

Д.Ч.

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Всего комментариев к статье: 1
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рубль только для нас
ыамфып написал 15.09.2018 14:16
Кто ездил за пределы страны знает, что рубль никому не нужен там. торговлю может и надо развивать в нацвалютах, но не себе в убыток. Придется потом списывать долги венесуэле ирану турции и прочим, когда сменятся власти или гиперинфляция. Из одной статьи выдержка далее.
Надежды российских властей на помощь Китая в преодолении санкций Запада постепенно разбиваются о суровую реальность. Хотя де-юре Пекин не вводил против РФ каких-либо финансовых санкций, фактически китайские банки присоединились к ограничениям, введенным США и Евросоюзом. Коммерческие кредитные организации КНР задерживают перечисления на счета российских банков или вовсе отказываются проводить платежи. По данным ЦБ, в долларах проходят 88% сделок по экспорту в Китай и 73,6% - по импорту из КНР. При этом получать рубли за проданные в Россию товары Китай де-факто отказывается: доля российской валюты в расчетах по импорту составляет лишь 3,8%. Это меньше, чем 2013 году (3,9%).
Платить в юанях Китай готов охотнее - по итогам прошлого года в китайской валюте прошло 8% экспортных сделок против 1,7% четыре года назад.
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