Переход с доллара на юань в расеянских транзакциях нереален: КНР слушается США

Китайские банки отказываются проводить транзакции с участием российских компаний из-за санкций США и Евросоюза, рассказал глава представительства Центробанка России в Китае Владимир Данилов, которого цитирует ТАСС.

«Есть проблемы, связанные с расширенной интерпретацией рядом китайских банков ограничительных мер третьих стран в отношении России. Коммерческие банки КНР зачастую ссылаются на санкции стран ЕС и США, приводимые в качестве причины отказа в обслуживании платежей клиентов российских банков, которые не имеют оснований», — отметил Данилов.

При этом, по его словам, существующая финансовая структура «в целом позволяет обеспечивать потребности бизнеса».

Количество транзакций в национальных валютах — рублях и юанях — постепенно увеличивается, хотя большая их часть по-прежнему осуществляется в долларах, отметил представитель ЦБ.

13 сентября помощник госсекретаря США Маниша Сингх заявила, что Вашингтон планирует ввести новый пакет санкций в отношении России. По ее словам, ограничения будут «очень жесткими» и связаны со случаями отравления в Великобритании нервно-паралитическим веществом «Новичок», в которых Лондон официально обвинил Москву.

От редакции: "А пацаны-то не знают" - так и хочется добавить тут из рекламы пива "Толстяк". Тем более, что в случае дефолта и краха всего путинского режима, банкир Костин, который только что планировал перейти в РФ на юани вместо долларов - он бы очень подошёл на роль засидевшегося за пивом мужичка, на кастинге в телерекламе прошёл бы первым. Вот такой вышел и старт и мгновенный финиш у его вчерашней инициативы: КНР лишь звено в мировой цепи эксплуатации труда и перераспределения доходов. Так что уж извините, господа околопутинские котики: нефть-то вы нам поставлять, как и газ - будете, а вот мы будем соблюдать все наложенные на вас США санкции и блокировать транзакции. "Хорошего настроения вам!" - а на рекламе пива Костин мог бы как-то на первых порах экономики переходного обратно в социализм периода прокормить все ненасытные лакшери-капризы несметных дам своих, опять же...

Д.Ч.

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