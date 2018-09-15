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Настраивая граждан сырьевой империи на пенсионную реформу, врачи сулят долголетие...

Опубликовано 15.09.2018 в разделе комментариев 0

ссср долголетие
Настраивая граждан сырьевой империи на пенсионную реформу, врачи сулят долголетие...

Основу долголетия составляет не только генетика, но и правильное питание, социальная и физическая активность. Об этом рассказала главный гериатр Министерства здравоохранения Ольга Ткачева. 

В беседе с RT врач напомнила, что дряхлость организма обусловлена в первую очередь мышечной атрофией. А сохранить мышечную силу и продлить молодость может физическая активность. В рационе человека должны присутствовать овощи и фрукты, кроме того, необходимо сохранять социальную активность. Гериатр обратила внимание, что человек живет дольше, если он востребован. 

Среди других залогов долголетия она назвала режим дня, сбалансированный сон, уровень холестерина в крови и отсутствие вредных привычек. 

По словам Ткачевой, утверждение, что длительность жизни определяет генетика, — это миф. 

«На самом деле всё определяют генетика и образ жизни», — резюмировала врач.

От редакции: "Это миф" - сказала врач и тотчас дополнила своё отрицание утверждением, которое как минимум значит, что генетическое долголетие не миф, а полумиф. Я бы вообще такими словами не бросался - конечно, биологизаторство тут не может объяснить всего, но ведь и "надстройка" образа жизни, привычек (включая вредные) на чём-то базируется, на фенотипе, генотипе, и есть, скажем, вполне медицинское понятие "плохая наследственность", когда человеку нелжелательно дружить со спиртным, потому что и мама и папа тут имеют запойную "подноготную". У меня был такой друг в предстуденческие годы, Дэн Соломатин, душа любой компании, рыжий весельчак и балагур - так от одной бутылки пива нас по-разному "развозило", а батя его, доцент МГУ очень строго за этим следил - найдёт хотя бы пустую бутылку в комнате под шкафом, устраивает глобальный разнос... Хотя, в общем-то, за свои же грешки и расплачивался. Не знаю, что с моим другом юности сейчас - очень надеюсь, что семейный присмотр (очень влюблённой в него однокурсницы) решил эту проблему, и Дэн утопает в объятиях многодетной семьи, а не зелёного змия.

Пример попрания всякой наследственности (хотя, не доживали до седых лет мои далёкие предки, скорее, по социальным причинам) - моя бабушка. Здоровье у неё, самой младшей в многодетной дворянской семье, было самое худшее - на церковные службы когда её таскали с собой (что поделаешь, ритуал - прадед был не только монархистом, но и верующим), она часто падала в обмороки, и даже стали специально для неё брать стульчик, не выдерживала стояния долгого в продымлённой духоте. А разок так серьёзно болела, что прадед в панике договаривался с попами за огромные деньги, чтоб икону Казанской Божьей матери принесли домой для излечения. Был уверен, что только она и помогла. Но бабушка сама взяла своё здоровье в руки. Стала увлекаться физкультурой ещё до революции, в Институте благородных девиц, а как Великий Октябрь отменил сословный доступ к спорту, так и влилась тотчас в бодрые ряды советских физкультурников, первейших. На этом поприще и с дедом познакомилась - он боксировал в Большом театре, когда рингов, как и вообще специальных спортсооружений, ещё не было, и в 1916-м даже выиграл серебряную награду, она теперь семейная реликвия. В 1926-м бабушка стала чемпионкой Москвы по бегу, я об этом писал подробно.

Поскольку Людмила Васильевна Былеева занималась не просто физкультурой, но и её пропагандой, то поприщем на всю жизнь её стали подвижные игры, в РГУФКе она и основала кафедру подвижных игр, итогом почти вековой работы тут стала книга "Игры народов СССР", в соавторстве. Когда мы выезжали на базу отдыха маминого ГЕОХИ на Селигер, в свои 86 лет бабушка гребла на байдарке на общих правах, плавала сама и меня, второклашку, учила. Зарядку бабушка делала и в 90 лет и почти до самого столетия, закинуть лёжа ноги за голову для неё не составляло труда. Социальная активность - да, была тоже очень важным фактором, который бабушка не выпускала из своей бурной жизни максимально долго, мама в детстве-юности помнит бабушку всегда на каких-то собраниях, а отавив родной РГУФК, бабушка любила пригрозить мне тем, что комсомольская организация (это в 90-х) всё узнает о моём домашнем поведении. Здравие ума, конечно, было решающим, до ста лет всё было нормально - хотя в последние годы была и изрядная помощь таблеток, которые бабушка всегда принимала строго по назначению врача. Восстанавливалась после трёх инфарктов и двух инсультов: училась ходить, говорить. Да, забыл совсем: во время эвакуации (1941-43) бабушка не только поднимала на ноги троих дошколят (маму, тётю и дядю - того самого Колесан Колесаныча из проз моих), но и готовила там, в Татарстане нынешнем, бойцов-лыжников - 2 тысячи подготовила. Скончалась бабушка на сто первом году жизни. До последнего, 2003-го года мы выезжали на дачу в Ашукино. В годы молодые покуривала, выпивала по праздникам со всеми. Ходить старалась везде пешком. И только сильное воспаление лёгких подкосило весь бабушкин организм, проклятый беспросветный февраль високосного 2004-го...

Вот такой рецепт долголетия вам, современники - но для него Вторая социалистическая Революция нужна, вовлечённость в жизнь рвущегося к коммунизму общества неистовая... "Мы умираем не от рака и не от старости совсем" (Л.Губанов).

Дмитрий Чёрный, москвич в 8-м поколении

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