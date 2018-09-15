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Московский листок

Начался "обмен любезностями" СБУ и ФСБ перед сдачей Донбасса

Опубликовано 15.09.2018 в разделе комментариев 0

фэсбы игил сбу правосеки
Начался "обмен любезностями" СБУ и ФСБ перед сдачей Донбасса

Служба безопасности Украины выдала России боевика Тумгоева, ранее участвовавшего в боевых действиях против русских в Донбассе и Сирии. в Сирии уроженец Ингушетии Тумгоев воевал на стороне террористов, передает «Царьград». 

Экстрадицию Тумгоева потребовала ФСБ России. Приказ о его выдаче подписал заместитель главы Генпрокуратуры Украины Инин. 

Отмечается, что ранее Тумгоев носил нашивки запрещенной в России экстремистской группировки «Правый сектор». 

Украинский депутат Ильенко назвал выдачу Тумгоева «немыслимым». 

«Факт выдачи Украиной кого бы то ни было России абсолютно немыслимым. Тем более, когда речь идет о тех, кто воевал за Украину. Выдача Тумгоева превращает Украину в государство, которое не только не может предоставить убежище врагам Москвы, но и добровольно отдает их ФСБ. Готовлю депутатское обращение по этому поводу», — отметил Ильенко.

Отметим, что со стороны РФ подобные акты выдачи - имеют вполне серийный характер. Так что это, скорее, обмен любезностями перед окончательной сдачей Путиным Донбасса Украине. 

Причём из думаков российского издания мало кто возмущался выдачей на верную гибель Украине, пример, Марины Меньшиковой. Это было в текущем, нынешнем году. В украинской тюрьме города, который нынче называется Днепр, повесилась активистка "русской весны" Марина Меньшикова, выданная из России крымским судом.

Заметим, что расеянская спецура - куда подлее СБУ, она чаще выдаёт именно женщин. Как было с Ириной Воронцовой, например.

Как говорится, обе вы хороши, ФСБ СБУ - стоит...

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