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Московский листок

Корпорации "Петров&Боширов" впору открывать ЧОП, с госслужбы точно выкинут

Опубликовано 15.09.2018 в разделе комментариев 0

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Корпорации "Петров&Боширов" впору открывать ЧОП, с госслужбы точно выкинут

Журналист московского бюро ABC News Патрик Ривелл и московский корреспондент The Independent Оливер Кэрролл позвонили по телефонному номеру из документов ФМС на Александра Петрова и дозвонились в Минобороны РФ. Об этом они написали в Twitter. 

"Мужчина, ответивший в три часа ночи, подтвердил, что я попал в министерство", - пишет Ривелл. По словам Кэрролла, его собеседник на том конце провода тоже подтвердил, что набранный номер относится к приемной Минобороны. После вопроса журналиста о том, является ли Петров сотрудником ведомства, трубку повесили.

После этого "Медуза" тоже пыталась дозвониться по указанному на документах Петрова телефону, но не смогла. 

Напомним, 14 сентября российское издание The Insider совместно с исследовательским центром The Bellingcat опубликовало справку из ФМС на Александра Петрова, которого власти Великобритании называют агентом российской военной разведки (ГРУ) и обвиняют в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. 

На опубликованном документе стоит печать "сведений не давать" и телефон: 195-79-66, а также сделанная от руки пометка "есть письмо с.с." Такой аббревиатурой обычно помечают сведения под грифом "совершенно секретно". 

"Новая газета" обратила внимание, что указанный на печати телефонный номер относится к АТС 195 в Хорошевском районе Москвы. 

"В этом же районе находится и штаб-квартира ГРУ Минобороны России", - говорится в статье. В пользу того, что телефон относится к военному ведомству, говорит и то, что первые пять цифр номера совпадают с номерами разных подразделений и подведомственных структур Минобороны, пишет газета. 

Бывший сотрудник спецслужб в разговоре с "Новой" предположил, что номер из справки Петрова, скорее всего, - телефон отдела кадров места, где он служит. 

Напомним, 5 сентября британская полиция назвала имена двух россиян, подозреваемых в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в марте 2017 года - Александр Петров и Руслан Боширов. В Скотланд-Ярде сразу отметили, что эти имена, указанные в паспортах подозреваемых, скорее всего, не настоящие.

От редакции: Живое творчество масс - вот что более всего радует в этой истории. Однако за хихоньками-хахоньками забалтывается главное: и сфера защиты государственных интересов (а тут морали и чести никогда не было и быть не может - это наш щелчок по носу развозмущавшимся либералам), как недра, как заводы, земля и вода - приватизирована буржуазией, а конкретно - силовигархией. То есть, если раньше такие задания давали в случаях крайней государственной надобности, когда беглый спецслужбист разевал варежку и угрожал интересам родины, теперь всем арсеналом ГРУ пользуются какие-то пока прикрытые этими двумя идиотами высокопоставленные лица, чтобы в лице Скрипаля уничтожить "испанский" источник информации о русской мафии - а он именно этим вредил бывшим своим начальникам в Британии. И прикрывал до последних дней корпорацию Петров&Боширов лично Путин, публично и самоуверенно - полагая, что его рейтинг, как в компьютерной игре, достиг уровня бессмертия, и можно "делиться жизнями"...

То, что в тему "Петров&Боширов" так вцепились именно либеральные прозападные или просто западные сетевые издания, которые специализируются на информационной войне с российскими спецслужбами (ну, мы же хорошо знаем Рому Доброхотова из "Инсайдера", который скандировал на марше памяти Стаса Маркелова и Насти Бабуровой - "нет фашизму, ДА - капитализму") - не должно нас, марксистов, сбивать с толку. Классовый анализ нельзя заслонять ни войной спецслужб, ни противостоянием империалистических держав. Для классово борющихся всерьёз организаций - не может быть разделения на внешнюю и внутреннюю политику, как настаивал Ленин. Провал ГРУ на данном направлении вовсе не значит, что точно так же не уничтожат при соответствующем приказе внутреннего врага (что, похоже, пытались сделать с Верзиловым). Вот вам и будут хахоньки и помощь гражданского общества: фатальная неразбериха, неподконтрольность, неподотчётность ядов, как и неподконтрольность спецслужб трудящимся (да-да, пролетариату, который когда был у власти - устранял врагов всей страны, а не одной из мафий) - это проблема не шойговской шоблы из Минобороны, которое, кажется, с истовым своим воцерковлением и установлением памятников "героям" Империалистической войны, включая Николая Кровавого у штаба сухопутных войск на Фрунзенской набережной, забыло вообще о главном назначении министерства, это проблема всего общества. Ну, а либерал-квакеры пусть дальше шутят про "угрюмых геев" и длинные шпили и одноместный номер (реальность финансирования госкиллеров такова, что питерско-кремлёвские мафиози экономят даже на проживании "груш" за рубежом на задании)...

Все как будто забыли столь же липового "бизнесмена" Лугового и как успешно его вывели из-под подозрений в отравлении Литвиненко (история не менее криминальная) всё те же кремлёвские СМИ - вывели не в эмиграцию, а в Госдуру, в почётные жириновцы. Почему-то тогда сработало (хотя и Луговой - предыдущее, ещё советское поколение спецуры), а теперь - нет. Рейтинги у силовигархов низковаты, вот почему: президент и премьер в сумме имеют популярность столь любимого ими Николашки Второго перед низложением в феврале 1917-го. И уж они точно не будут сейчас спасать этих двоих "терпил" - скорее всего, те попытаются, как агент ФСБ Костя Лебедев, тихо эмигрировать, и вот тут им точно никто из Кремля и ведомств пониже мешать не будет. А может, и погибнут в случайной перестрелке, как правосек Сашко Билый - чего не бывает в придорожных харчевнях, куда захаживают дальнобойщики, так ненавидящие геев? Опедэрсились лохи-ГРУшники призыва нулевых в шутку, а убьют всерьёз...

Дмитрий Чёрный, член ЦК ОКП

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