Это ничего, что Навку в отелях Европы принимают за путану?

Женское письмо

пресс-секретарю Кремля Д.С.Пескову

Дорогой и очень даже дорогой Дмитрий Сергеевич!

Между нами, женщинами, подруги давно подбивали меня на это послание. Они почему-то уверены, что вы его обязательно прочтете. Работа же у вас такая - знать все, что пишут про президента. А уж про вас лично…

Но насчет адекватности некоторых ваших высказываний сомнения даже у Владимира Владимировича. Он недавно поведал широкой публике, что вы порой несете такую «пургу», что ему самому завидно. В смысле, диковинно.

И вот мы гадаем с девушками. Ваше высказывание по поводу видеообращения человека в пиночетовской фуражке к заточенному в узилище блогеру - это очередная «пурга»? Или личное, многократно выстраданное?

Вы назидательно сказали: «Иногда с бессовестной клеветой можно бороться любыми способами». То есть вы именем президента даете карт-бланш всем обиженным чиновником на внесудебные расправы с «критиканами». Правильно мы поняли?

Может, вы не знаете, но эти ваши указания уже начали вносить в юридические учебники всех стран и народов.

Между нами, женщинами, Дмитрий Сергеевич, даже мы знаем, что установить клевету может только суд. Значит, долой наш суд - самый гуманный суд в мире?

Тогда долой и Конституционный, и Верховный суды и генпрокуратуру. Засидевшихся господ Зорькина, Лебедева и Чайку вообще на пенсию.

И да здравствует Его величество мордобой - самый надежный вершитель правосудия! Как там у Некрасова? «Закон мое желание! Кулак - моя полиция!» Вы точь-в-точь повторили некрасовского самодура.

А вообще, как эти перлы оценил Владимир Владимирович? Как вашу персональную «пургу» или что? Очень бы хотелось знать.

Это тем более занятно, почему вы-то лично не стали бороться с «бессовестной клеветой» ФБК г-на Навального? Он же не раз вас публично назвал «взяточником», обвинял в «незаконном обогащении». В покупке на «подношения» двухэтажного домика на Рублевке за 1 млрд. руб., импортных часиков за 27 млн. руб. и др. А еще в дотациях бывшей жене на покупку в Париже квартиры стоимостью 1,77 млн. евро, которые вы никак не могли взять в тумбочке.

Вон как взахлеб процитировало правдоруба радио «Свобода»: «Давайте не будем обманывать себя: единственный реальный вариант заключается в том, что вор и взяточник Песков развелся и дал своей дочери и бывшей жене несколько миллионов евро на обустройство новой жизни» (https://www.svoboda.org/a/28931053.html).

Почему вы отмолчались как нашкодивший школяр? Ни в суд на разоблачителя не подали, ни предложили ему подраться даже на подушках. Мы - что? Мы «Свободу» не слушаем. Но у нее препротивная западная аудитория. А в ее глазах вы уже три года «вор и взяточник». Не знаем, как вам, а нам за державу обидно.

Никто, к примеру, в ненавистной всем Америке не может сказать про трамповскую пресс-секретаршу Сару Сандерс, что она вор и взяточник. А вы, выходит, согласились с этим непочетным званием.

Между нами, женщинами, Дмитрий Сергеевич, мы против светских сплетен и вмешательства в личную жизнь. Изо всех сил удерживали себя, чтобы не реагировать на фотографии и записи вашей третьей супруги г-жи Навки в Инстраграм. Хотя их тут же подхватывают и разносят по свету десятки СМИ и соцсетей.

Ну, где она все время хвалится, как распрекрасно проводит время в зарубежных турне. Вот она в Каннах «производит фурор». Вот на Мальдивах делает стойку на голове. А это уже прогибы на турецком пляже. А тут в сочинской бане плавает в котле с подогретым раствором для вечной молодости.

Какое наше дело? Только вот беда. О бесконечной праздности вашей третьей супруги недоумевают не только отечественные СМИ, но уже и зарубежные. Несколько характерных фраз:

«Жена пресс-секретаря Путина с бокалом шампанского и дизайнерской сумкой за 200 евро пожаловалась, что не может насладиться Парижем.

Всё лето она провела на дорогостоящих курортах, но продолжает жаловаться, как тяжела её жизнь. Ещё раз рассказать о своей нелёгкой судьбе Татьяна Навка решила с летней террасы одного из самых дорогих ресторанов в центре Парижа...

Чем именно Навка занимается в Европе, она решила умолчать. Единственное, в чём она не может себе отказать, это традиционный французский ланч в ресторане I’Avenue, где можно прочувствовать вкус и атмосферу Парижа…» (https://vistanews.ru/culture/show-business/266727).

И знаете, какие пошли «брюзжания» к такого рода ирониям? А где, собственно, трудится эта пресыщенная курортница? На какие такие шиши она с весны до осени нежится на лучших пляжах Европы и мира? От каких таких трудов праведных отдыхает?

Вы не могли бы, Дмитрий Сергеевич, назвать место работы Татьяны Александровны? А то подруги интересуются. Может, и они туда смогли бы устроиться. Очень им хочется в подогретый котел с раствором для вечной молодости и красоты.

Есть и язвительные выпады покруче. Типа «За три года Навка настолько примелькалась в гостиницах Европы, что ее стали принимать за путану. И будто даже стараются подыскать ей клиентов побогаче».

На диком Западе не верят, что сидящая в гостиничных барах и ресторанах одинокая 40-летняя дама - жена пресс-секретаря российского президента. Там это дикость.

Нам, конечно, все равно. Но немного за державу обидно.

А вам?