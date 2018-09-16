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Московский листок

РФ вошла в число высокоразвитых нищебродов

Опубликовано 16.09.2018 в разделе комментариев 0

правительство пенсионеры
РФ вошла в число высокоразвитых нищебродов

Организация объединенных наций (ООН) представила рейтинг стран с самым высоким уровнем человеческого развития. Всего в рейтинг вошло 189 государств — 59 высокоразвитых и 38 стран с низким уровнем развития. Страны оценивались по средней продолжительности жизни, средней и предполагаемой продолжительности обучения и объему валового национального продукта (ВНП) на душу населения. 

Первое место заняла Норвегия. В этой стране продолжительность жизни составляет чуть более 82 лет, средняя продолжительность обучения — около 12 лет, предполагаемая — чуть меньше 18 лет, а объем ВНП составил более 68 тысяч долларов. 

В первую десятку стран вошли также Швейцария, Австралия, Ирландия, Германия, Исландия, Гонконг, Швеция, Сингапур и Нидерланды. 

Россия оказалась в рейтинге на 49-м месте, после Омана и перед Черногорией.

***

Я вот думаю, а чем гордиться-то? Тем, что немного отстали от Омана, где 60 лет назад еще верблюдам хвосты крутили, когда у нас Гагарин полетел в космос...

Словакия, в столице которой я прошлой осенью не мог после 10 вечера чашку кофе выпить, на 37-м месте - Словакия, которую Чехия скинула как балласт, чтобы оказаться сегодня в том же рейтинге на 27-м месте!

А мы, значит, на 49-м... И то с дутым 71-м годом средней продолжительности жизни.

Людей убивает не рак, а государство

Да и с ВНП вранье, если подумать. Ведь откуда берутся 24 тысячи долларо в год на рыло? А доход Усманова-Абрамовича складывается с доходом бабушек с пенсией в 9 тысяч и потом дедится на всех. Вы вот лично получаете 24 тысячи долларов в год на члена семьи?

Миллиардеров у нас почти столько же, сколько в Америке, на втором месте мы. Но уже миллионеров в США в 20 раз больше, чем в РФ. Т.е. национальный доход распределен куда как равномерней. Это не говоря про какую-нибудь Норвегию или Австрию. То есть реально если убрать доходы первой сотни едоков РФ, то ВНП получится как в каком Зимбабве.

Мы все это прекрасно понимаем. Так чему ж нам радоваться?

А.Б.



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