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Московский листок

В Темиртау вновь избит наш автор Станислав Войцеховский

Опубликовано 16.09.2018 в разделе комментариев 0


Источник: Информационная служба Социалистического Движения Казахстана

15 сентября был в третий раз избит «неизвестными бандитами» особого назначения эколог из Темиртау Станислав Войцеховский. Его трубой ударили дважды по голове из-за чего он на короткое время потерял сознание. По мнению Станислава избивали профессионалы и именно с целью запугать его и прекратить его деятельность по разоблачению компании «Арселор Миттал Темиртау», которая наносит огромный вред экологии Карагандинской области и нещадно эксплуатирует местных рабочих. 

Именно благодаря его сюжетам об аварийной ситуации на ТЭЦ № 2 и положении дел на предприятиях АМТ региона президент Назарбаев неделю назад вынужден был сделать заявление в Караганде по поводу деятельностикомпании, которая не соблюдает экологические нормы и может разморозить целый город Темиртау. 

Но как видим, после заявления Елбасы не только ничего не изменилось, но и наоборот в отношении известного эколога усилились гонения и устраиваются новые нападения. Складывается впечатление, что хозяева и власти стремятся заткнуть рот принципиальному общественному деятелю. В этой ситуации мы требуем проведения расследования этих постоянных нападений на эколога, которые, безусловно, связаны с его профессиональной деятельностью!

От редакции ФОРУМа.мск: Ситуация с преследованием Войцеховского уже становится похожа на театр абсурда - все понимают, что происходит и кто виноват, но ничего не делается для того, чтобы прекратить криминальный беспредел.

Гордость Темиртау или его гибель? 

Написал на ФОРУМ.мск? Полежи с проломленной головой!

Поскольку все это происходит в "независимом и свободном" Казахстане, прославившемся на весь мир расстрелами безоружных рабочих 5,5 лет назад и прочими чудесами "прав человека", ситуация с систематическими избиениями Войцеховского почему-то не удивляет. Но возмущает!

До каких пор с казахстанскими упырями будет тютюшкаться так называемая "мировая общественность"?

Где реакция "мирового сообщества" на "африканский" уровень террора и правового нигилизма?

Нет, мы помним, как фрау Меркель тютюшкалась с Елбаса Назарбаевым уже через пару месяцев после Жанаозенского расстрела - тот привез в Германию чрезвычайно выгодное соглашение по редкоземельным металлам. Так кровью рабочих оплатили ништяки для германской промышленности...

Германия как раз с помпой отмечает юбилей Карла Маркса, который писал: «Обеспечьте капиталу 10% прибыли, и капитал согласен на всякое применение, при 20% он становится оживленным, при 50% положительно готов сломать себе голову, при 100% он попирает все человеческие законы, при 300% нет такого преступления, на которое он не рискнул бы пойти, хотя бы под страхом виселицы».

Вот и в Темиртау сейчас беспредельничает даже не казахстанский капитал, а международный - «Арселор Миттал Темиртау». Вы хотели интеграции в "мировой сообщество", в "цивилизованный мир"? Ну так получите! 

- Гамлет, где Полоний?

- На ужине.

- На ужине? На каком?

- На таком, где ужинает не он, а едят его самого.

У "цивилизованного мира" очень хороший аппетит, а судьба потребляемой пищи его мало интересует...

А.Б.

 



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