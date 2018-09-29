Запад заинтересован в режиме Путина: в этом легко убедиться

Не к ночи помянутый Запад, в течение 15-18-ти последних лет, высасывает из российской экономики гигантский поток финансовых средств, ничего не отдавая взамен. Большая часть финансовых вливаний из России в экономику «наших западных партнеров» - это попросту украденные чиновниками бюджетные средства.

Россия изгнана их числа ведущих мировых держав и практически изолирована от всего цивилизованного мира. Это произошло всего лишь за 8-10 последних лет. Вы думаете, что нашей экономикой управляет российское правительство? Нет. Наша экономика контролируется из оффшоров и стран Запада. Ситуация идеальная для всех ведущих стран мира, а потому Запад заинтересован в «режиме Путина».

Безвозвратный займ

Вывезенные из России капиталы составляют астрономические суммы. За время вставания с колен, Россия получила 3,5 ТРИЛЛИОНА нефтедолларов. Не меньше ТРИЛЛИОНА из них, по подсчетам экспертов (по данным ЦБ России $550 млрд) оказались на счетах заграничных банков. Россия выдала безвозвратный займ Западу, потому как этих денег уже не вернуть.

Пятьсот пятьдесят лярдов – это то, что вывезено из страны на законных основаниях. То, что включено в статистику ЦБ.

Полтриллиона долларов – это много?

· Если поделить эту сумму на каждого жителя России, родившемуся во время правления Путина, то каждому может достаться 500 000 рублей (не достанется).

· Это квартира, которую могла бы получить каждая молодая семья.

· На эти деньги можно было бы построить 8-10 тысяч новых современных заводов.

А при вложении этих сотен миллиардов долларов в строительство предприятий, инфраструктуры, в создание рабочих мест, сотни миллиардов бы работали и приносили прибыль всей стране. Но, этого не будет.

Западу наши богатства нужнее

Конечно. Ведь капитал хлещет из России к «нашим западным партнерам» потоками в десятки миллиардов долларов в год. И приносят огромные доходы. Почему же цивилизованные страны не особенно волнуются происхождением этих гигантских средств? А зачем им это? Будет ли к примеру, владелец магазина спиртных напитков интересоваться тем, откуда пьяницы получили деньги на покупку бутылки водки? Заработали они их, или украли из семьи – хозяину торговой точки всё равно.

Почему они выводят средства за границу?

Во-первых, вороватым чиновникам и олигархам выгоднее и безопаснее вкладывать выведенные средства в западные активы. Да, по факту, прибыли от вложений внутри страны можно получить и больше. Да только инвестиционная атмосфера у нас неподходящая. Нет гарантий сохранности, отсутствие независимой судебной системы, да и мало ли чего произойдет.

Игра во врагов выгодна и Западу и Кремлю

В зачахший после развала СССР блок НАТО сегодня вливаются огромные деньги. Руководство России и пресловутого Запада прекрасно знает, что нет никакого смыла нападать друг на друга. Однако, под видом угрозы безопасности, щедро финансируется военно-промышленный комплекс США и стран НАТО.

Кремль оправдывает все свои неудачи в экономике и внешней политике происками Запада. К тому же, образ врага (в странах которого обзавелись недвижимостью даже чиновники МО России) отвлекает население от реальных проблем.

Смена власти в России невыгодна Западу

Представим (теоретически), что к власти в России пришли честные и умные люди. Они организовали реформы, благодаря которым Россия превращается в экономически развитую страну (ненужный Западу конкурент), а денежный поток на этот Запад остановлен. Мало того, Россия инициирует процессы по возврату украденных и выведенных средств (Как это успешно делают США). Нужны «нашим западным партнерам» такие перемены? Конечно нет!

Поэтому, Запад заинтересован в «режиме Путина».