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Московский листок

У Верзилова галлюцинации, его везут в Германию лечить, родина бессильна

Опубликовано 16.09.2018 в разделе комментариев 4

германия медицина сырьевая империя война pussy riot
У Верзилова галлюцинации, его везут в Германию лечить, родина бессильна

Издателя "Медиазоны" и участника группы Pussy Riot Петра Верзилова, попавшего 11 сентября в реанимацию с признаками химического отравления, доставят спецбортом в Берлин на лечение. Об этом нескольким изданиям сообщила его девушка Вероника Никульшина. 

По ее словам, спецборт организовал отец Верзилова, а перевезти его в столицу ФРГ предложил друг отца - врач одной из берлинских клиник, передает "Медуза". Верзилова будут сопровождать мать и Никульшина. Самолет должен отправиться вечером 15 сентября, сообщает Русская служба ВВС. 

"Его отправят сегодня вечером для лечения и постановки диагноза", - рассказала "Интерфаксу" участница группы Pussy Riot Мария Алехина. По словам Никульшиной, состояние Верзилова улучшилось, однако у него сохраняются бред и галлюцинации. "Коммуницирует уже лучше, но он постоянно спит, потому что устал", - добавила она. 

РИА "Новости" со ссылкой на справочную НИИ имени Склифосовского сообщает, что Верзилов по-прежнему находится в реанимации в тяжелом состоянии. Утром его температура составляла 38,8 градуса. 

Участники Pussy Riot выступили на фестивале Riot Fest в американском Чикаго и поддержали Верзилова, растянув баннер с надписью: "Мы накажем тех, кто отравил Петра Верзилова". Фото опубликовано в Twitter группы.

Петр Верзилов стал известен в конце 2000-х годов как участник арт-группы "Война", где также состояла его жена Надежда Толоконникова. В 2012-м Толоконникову вместе с Марией Алехиной и Екатериной Самуцевич осудили по делу Pussy Riot. Верзилов фактически был продюсером группы и активно занимался освещением дела, в том числе за рубежом, благодаря чему о преследовании Pussy Riot стали говорить десятки музыкантов мирового уровня. 

В 2014 году Верзилов стал издателем "Медиазоны", которую учредили Толоконникова и Алехина. 15 июля 2018 года активист вместе с Никульшиной, Ольгой Курачевой и Ольгой Пахтусовой выбежали на поле во время финала чемпионата мира по футболу в Москве в полицейской форме. За это все участники акции получили по 15 суток административного ареста.

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Всего комментариев к статье: 4
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Продолжение следует.
Ни фига себе написал 16.09.2018 13:52
Продолжение американского сценария по фильму "Отравление Скрипалей".Спецборт и перевозку пострадавшего в Берлин организована доугом отца из госдепа.
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(без названия)
Додик написал 16.09.2018 13:37
Вот паразитов тунеядцев и пидарасов подобных этому еблану верзилову надо лечить свежим морозным воздухом и серьезной физической нагрузкой с бензопилой Дружба.
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(без названия)
3авидонов Никодиг написал 16.09.2018 13:35
А чем Петруху его жена-Толоконникова не устроила, що он переключился на новую девушку? С сожителя Кабаевой взял пример?
Я считаю, що это аморально и причины тута никакие не оправдывают .
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(без названия)
стоик1199 написал 16.09.2018 12:54
В свое время Надя Савченко заставила сортирного Карлика лизать ей ноги?
Такие как Верзилов заставят сортирного Карлика повеситься?
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