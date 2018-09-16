У Верзилова галлюцинации, его везут в Германию лечить, родина бессильна

Издателя "Медиазоны" и участника группы Pussy Riot Петра Верзилова, попавшего 11 сентября в реанимацию с признаками химического отравления, доставят спецбортом в Берлин на лечение. Об этом нескольким изданиям сообщила его девушка Вероника Никульшина.

По ее словам, спецборт организовал отец Верзилова, а перевезти его в столицу ФРГ предложил друг отца - врач одной из берлинских клиник, передает "Медуза". Верзилова будут сопровождать мать и Никульшина. Самолет должен отправиться вечером 15 сентября, сообщает Русская служба ВВС.

"Его отправят сегодня вечером для лечения и постановки диагноза", - рассказала "Интерфаксу" участница группы Pussy Riot Мария Алехина. По словам Никульшиной, состояние Верзилова улучшилось, однако у него сохраняются бред и галлюцинации. "Коммуницирует уже лучше, но он постоянно спит, потому что устал", - добавила она.

РИА "Новости" со ссылкой на справочную НИИ имени Склифосовского сообщает, что Верзилов по-прежнему находится в реанимации в тяжелом состоянии. Утром его температура составляла 38,8 градуса.

Участники Pussy Riot выступили на фестивале Riot Fest в американском Чикаго и поддержали Верзилова, растянув баннер с надписью: "Мы накажем тех, кто отравил Петра Верзилова". Фото опубликовано в Twitter группы.

Петр Верзилов стал известен в конце 2000-х годов как участник арт-группы "Война", где также состояла его жена Надежда Толоконникова. В 2012-м Толоконникову вместе с Марией Алехиной и Екатериной Самуцевич осудили по делу Pussy Riot. Верзилов фактически был продюсером группы и активно занимался освещением дела, в том числе за рубежом, благодаря чему о преследовании Pussy Riot стали говорить десятки музыкантов мирового уровня.

В 2014 году Верзилов стал издателем "Медиазоны", которую учредили Толоконникова и Алехина. 15 июля 2018 года активист вместе с Никульшиной, Ольгой Курачевой и Ольгой Пахтусовой выбежали на поле во время финала чемпионата мира по футболу в Москве в полицейской форме. За это все участники акции получили по 15 суток административного ареста.

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