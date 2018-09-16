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Московский листок

"Геи" Петров и Боширов имели отнюдь не "голубые" отношения с британской путаной

Опубликовано 16.09.2018 в разделе комментариев 0

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"Геи" Петров и Боширов имели отнюдь не "голубые" отношения с британской путаной

Граждане Путинской России Александр Петров и Руслан Боширов, которых Британия подозревает в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, провели «шумную» ночь в лондонском CityStay Hotel перед второй поездкой в Солсбери. Об этом пишет таблоид The Sun со ссылкой на постояльца гостиницы. 

Один из постояльцев отеля, который опознал Петрова и Боширова по фотографиям, опубликованным британской полицией, заявил, что в ночь перед отравлением Скрипалей из комнаты, где проживали российские граждане, доносился запах марихуаны. Он подчеркнул, что он узнавался «безошибочно» и хорошо чувствовался в коридоре. 

«Позже там была женщина. Я думаю, что проститутка. У них был секс. Несомненно. Я слышал, что они очень громко и долго занимались сексом», — сказал постоялец. 

Он отметил, что мужчины, скорее всего, не занимались сексом друг с другом. 

По словам постояльца, он пожаловался на Петрова и Боширова администрации отеля. Также он подчеркнул, что «на 100% уверен», что видел Петрова в общей ванной комнате. 

Ранее сообщалось, что в британском твиттере затроллили Петрова и Боширова после их появления в эфире.

Напомним, вчера журналист московского бюро ABC News Патрик Ривелл и московский корреспондент The Independent Оливер Кэрролл позвонили по телефонному номеру из документов ФМС на Александра Петрова и дозвонились в Минобороны РФ. Об этом они написали в Twitter. 

"Мужчина, ответивший в три часа ночи, подтвердил, что я попал в министерство", - пишет Ривелл. По словам Кэрролла, его собеседник на том конце провода тоже подтвердил, что набранный номер относится к приемной Минобороны. После вопроса журналиста о том, является ли Петров сотрудником ведомства, трубку повесили.

После этого "Медуза" тоже пыталась дозвониться по указанному на документах Петрова телефону, но не смогла. 

От редакции: Уж мы-то не морализаторы, конечно. Мораль явление надстроечное. Однако вкупе с истовым воцерковлением шоблы Шойгу, с показательно крестящимся в Спасских воротах Кужугетовичем этот эпизод зарубежного бытия "посланцев мира" - гармонирует идеально. И вполне ясен практический смысл гигантского храма, который Минобороны решило отгрохать на "свои" - для 6 тысяч православных... Уж коли так грешить - так надо и где-то каяться. Тут вспоминается отпевание всех погибших в злосчастном Ту-154, который не долетел из Сочи до Сирии. Ведь не все там были православными-то, несомненно, однако Шойгу счёл уместным послать вместо себя заместителя общаться с родными погибших и, конечно же, попа - отпевание за счёт государства...

Впрочем, если олигархическая родина экономит на средствах для проживания "боевых геев" ГРУ - то им не хочется экономить на удовольствиях. И где же им ещё "отрываться", как не на чужбине - дома-то ждёт эта, как её, о которой вещал недавно генерал-братэлло Золотов - офицерская честь. А у буржуев - можно! Взяли одну на двоих - тоже из скромности отпущенных средств. Ну и уж не давали ей роздыху - со всех, так сказать, сторон... И вполне патриотичный акт, который можно в отчёте озаглавить "Эбали мы вашу хрэйтбрИтань!". И всё это на фоне высочайшей нравственности, которую Минобороны пытается монументально воспитывать на Фрунзенской набережной, где помимо киноскульптуры из "Офицеров" имеется ближе ко входу в Штаб сухопутных войск, за забором (предусмотрительно, чтобы "совки", анархи и безбожники-большевики не вандализировали) героически воздевший саблю в небеса победоносный всадник Николай Вторый и попик, благославляющий защитников славянства и отечества - ту самую "говядинку" по определению Шолохова из "Тихого дона". Однако нынешнюю историю, которая уже забеспокоила порносайты под заголовком "Петров&Боширов", назвать следовало бы иначе - "Тихие г*ндоны"...

Д.Ч. 

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