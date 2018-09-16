Пять тысяч жителей Риги вышли на марш в защиту русских школ

В Риге прошло пятитысячное шествие против полного перевода латышских школ на обучение на государственном языке к 2021 году, сообщает Delfi со ссылкой на агентство LETA и Госполицию Латвии. Уличное шествие началось после 12 часов у театра "Дайлес" и примерно в 14:00 завершилось митингом у памятника Райнису. Обошлось без инцидентов и задержаний.

Мероприятие было организовано левоцентристской партией "Русский союз Латвии" (РСЛ). Участники несли флаги партии и плакаты на латышском и русском языках с лозунгами в защиту русского языка и его использования в учебных заведениях.

В РСЛ считают, что полный перевод обучения на латышский язык не только существенно понизит уровень знаний и повысит уровень стресса у детей, но и приведет к уменьшению интереса к учебе. По мнению РСЛ, истинной целью реформы образования является "полная деградация и ассимиляция русского общества", реформа приведет к обострению межэтнических конфликтов в обществе. В марте сейм Латвии принял в окончательном чтении поправки к закону об образовании и к закону о всеобщем образовании, предусматривающие постепенный переход к обучению на латышском языке с учебного года 2019/2020.

В 2019/2020 учебном году 80% обучения на госязыке в основной школе необходимо будет обеспечить только в 7-х классах, в 2020/2021 учебном году - в 7-х и 8-х классах, а в 2021/2022 учебном году - уже на всем заключительном этапе основной школы.

В средней школе в 2020/2021 учебном году полностью на госязыке будут учиться учащиеся 10-11-х классов, через год - всех классов. Таким образом, полный перевод на обучение на латышском языке завершится 1 сентября 2021 года.

Уроки на русском предполагается оставить лишь для нескольких предметов (русский язык, русская литература), а также для "предметов, связанных с культурой и историей". Обсуждение и принятие поправок сопровождалось митингами против искоренения билингвального образования.

Напомним, активист Штаба защиты русских школ Илья Козырев недавно выступил в ОБСЕ: "Сейчас русский язык в Латвии имеет такой же статус, как китайский или суахили: на нем запрещено обращаться в государственные и муниципальные органы, запрещено его использовать в государственном управлении, и прямо сейчас происходит уничтожение русских школ, история которых в Латвии составляет 230 лет".

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