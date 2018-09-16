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Московский листок

В Германии умер постсоветский писатель Бородыня

Опубликовано 16.09.2018 в разделе комментариев 0

В Германии умер постсоветский писатель Бородыня

Российский писатель Александр Бородыня, печатавшийся в журналах «Знамя» и «Новое время», скончался после тяжелой болезни на 62-м году жизни в Германии. Об этом ТАСС сообщила знакомая с писателем художник Елизавета Лавинская. 

По ее словам, смерть писателя наступила утром 15 сентября в маленьком немецком городе Людвигсхафен, где последние 20 лет он прожил с женой. 

О дате и месте прощания с писателем пока не сообщается. 

Александр Бородыня публиковал свои произведения в журналах в 1990-е годы. Среди его работ такие книги, как «Бесы...», «Зона поражения», «Эмблема печали». Он также основал литературное товарищество «Черновик». В интернете он печатался под псевдонимом Эрвин Каин.

 

 

От редакции: Всё сложнее определять и вообще понимать, что за писатели уходят. Ничего плохого о покойном при жизни не знал и даже сейчас не думаю, однако вот этот минимальный синопсис - публиковался в либеральном "Знамени" (ныне почти добитом московской властью) и не менее либеральном "Новом мире" в 90-х (когда надо было высокой антисоветской моралью оправдывать социальный регресс), потом вполне логично для поколения "новой России" эмигрировал и стал Каином, писал под псевдонимом в Сети (как большинство графоманов), - может рассказать гораздо больше чем книги порой. Конечно же "Бесы..." - это мы, "совки" и большевики, возрождения которых наверняка в "Знамени" боялись тогда, в 90-х, и теперь-то поминают только с "чур нас, чур" главред Чупринин и Ко... Автор явно не из тех, кто открывал номера - то же "Знамя" поныне печатает "хэдлайнером" Леонида Зорина и молится, чтоб многая лета ниспослал господь уроженцам советской литературы, презревшим "совок"...

Печаль по поводу отшествия не просто проклявших, но и физически покинувших Советскую родину авторов у оставшихся тут, "на постсоветском пространстве" - отсутствует. "Кто такие, чего хотели?" - вот и всё, что подумают потомки об этих добровольных изгнанниках. Да и сами журналы-"толстяки", благодаря которым жили эти авторы в глазах и умах современников нынче воспетый ими капитализм - уничтожает, как чужеродное советское явление. Вот эта печаль гораздо предметнее. "Зона поражения", "Зона затопления" (Романа Сенчина, обласканного теми же журнальными либералами), в общем - Зона... Таким увидели сей мир в его минуты роковые они - не чая никакого левого поворота, то есть победы над контрреволюцией. Оставим их внутри ими же созданных иллюзий, и займёмся рутинной работой "партийных писателей", само существование которых своим бытием как бы исключали уходящие "внутренние эмигранты".

Дмитрий Чёрный, писатель, член ЦК ОКП 

 



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