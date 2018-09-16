Евроинтеграция Украины не срастается с европейским антифашизмом

Украина объявила персоной нон грата британского политика Эндрю Мюррея, который является одним из главных советников лидера оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбина. Об этом сообщает Daily Mail, ссылаясь на данные СБУ.

Мюррею еще в июне запретили въезд на территорию Украины в течение трех лет в связи с тем, что он представляет угрозу для национальной безопасности государства.

Киев определил политика "частью глобальной пропагандистской сети Путина, который продает российскую ложь, особенно в отношении Крыма и войны на востоке Украины", говорится в материале.

Советник Корбина, который 40 лет был членом коммунистической партии Великобритании, в 2014 году создал организацию "Солидарность с антифашистским сопротивлением в Украине" (SARU), чтобы вести в странах Запада пропаганду против Украины.

От редакции: Такие вот парадоксы "замирения" перед сдачей Донбасса, к которому у кремлядей всё давно готово. Вчера СБУ делает подарок ФСБ в лице выданного правосека и игиловца Тумгоева, а сегодня - такой недружественный жест в сторону Европы-матушки. Правда, Англия - цэ не Евросоюз уже, но всё же... Как они льстят "стране-агрессору", бедные, как глобализируют, преувеличивают масштабы "пропагандистской сети Путина" - фактически на отдельных таких персонажах-антифашистах она и держится (ещё есть в Германии единицы, просвещающие не только европейцев но и самих граждан РФ на предмет случившегося 2 мая 2014-го в одесском Доме профсоюзов), и Сурков если причастен к такой пропаганде, то лишь как куратор проектов ДНР и ЛНР. Платить за поддержку в Европе антифашизма - у кремлядей карманы худоваты. Однако скандал может замедлить процесс "замирения", и это хорошо. Может, часть пополченцев всё же поймёт, что Сурков и Путин им точно такие же враги, как Порошенко и Турчинов.

Д.Ч.

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