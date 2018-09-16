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Московский листок

РПЦ отделяется от "тела Христова" в собственную автокефалику

Опубликовано 16.09.2018 в разделе комментариев 2

украина рпц силовигархия упц сырьеваяимперия
РПЦ отделяется от "тела Христова" в собственную автокефалику

Русская православная церковь (РПЦ) не признает верховенство юрисдикции Константинопольского патриархата. Об этом, как передает ТАСС, заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в интервью телеканалу RT в воскресенье. 

"Мы не признаем верховенство юрисдикции, он не может вмешиваться в дела других церквей", - сказал он, пояснив, что "он может, по нашему желанию, координировать определенную деятельность всех православных церквей, но именно церкви вверяют ему эту роль, и поэтому если его действия противоречат позиции той или иной церкви, мы не можем это принять". 

7 сентября Константинопольский патриархат "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви на Украине" назначил своих экзархов в Киеве. Священный синод Русской православной церкви выразил в связи с этим "решительный протест и глубокое возмущение". 

В заявлении Синода указывается, что действия Константинопольской церкви "являются грубейшим попранием церковных канонов" и ответные шаги Московского патриархата последуют в ближайшее время. Митрополит Иларион пояснил, что Московский патриархат может разорвать отношения с Константинопольской церковью в случае легализации ими украинских раскольников. 

В минувшую пятницу Синод Русской православной церкви принял решение приостановить поминовение патриарха Константинопольского за богослужением Русской православной церкви, а также сослужение с иерархами Константинопольского патриархата. Это не означает полного разрыва отношений между церквами, а прихожане храмов по-прежнему могут причащаться в храмах Константинопольского патриархата.ий Чёрн

Украинские власти с 1991 года неоднократно предпринимали попытки создать церковь, независимую от Московского патриархата. В конце апреля Верховная рада поддержала обращение президента Украины Петра Порошенко к патриарху Константинопольскому Варфоломею с просьбой о создании автокефальной православной церкви на Украине.

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный смеётся безбожно:

- Отмирающие вместе с моральными питерскими "авторитетами" кремлёвских мультимиллиардеров, силовигархов "духовные" институты буржуазного государства охватывают всё более фантастические галлюцинации, всё менее понятные рядовым трудящимся, из которых в бога мало кто верует. Как серьёзную внешнеполитическую задачу РПЦ рассматривает прекращение поминовения какого-то константинопольского попа - наверное, и в прямом эфире Путин-ТВ покажут, как именно сурово перестают молиться о здравии Варфоломея - а за религиозной пропагандой, имеющей прайм-тайм почти на всех телеканалах, тут дело явно не станет. По сути обсуждается опять тема "сепаров" - только кто от кого отделяется нам уже не так важно, важно что этот мировой рассадник мракобесия теряет солидарность внутри "тела Христова". Что ж, "русский бог" - вот ближайшая задача в пропаганде РПЦ. Как говорится, бог в помощь - пусть они занимаются именно этой раскольнической деятельностью, и когда придёт час Второй социалистической революции, нам будет легче разбросать все эти реваншистские регрессные силы, поскольку силами они не будут (хотя сейчас РПЦ курпнейший собственник и корпорация в РФ - под прямым присмотром президента). Вся эта "кефалика с лимоником" мне напоминает один эпизод, когда я стал, надо так понимать теперь, героем самостийной Украины, поскольку участвовал вместе с антиглобалистами в разборе забора вокруг объекта РПЦ, сроившегося в Киеве, дело было ровно 10 лет назад во время Предассамблеи 5-го Европейского соцфорума (позже, в шведском Мальмо один из орговиков форума Торд Бьёрк с тонким юмором на одном из анархо-завтраков резюмировал то, за что нас административно судили в Киеве - but you've burnt the Church). Пересказыать эпизод не буду, проще по ссылке сходить, однако что мне видится теперь, при наличии "линзы" двух пятилеток раздоров и соцрегресса - Путин и вообще вся олигархическая элита РФ рассматривала РПЦ как серьёзный дипломатический институт, который должен был обеспечить "дружбу между народоф". И последний краткий визит в Киев нашего бессменного государя православного  был связан с крещением Руси - ну, как говорится, на что ставили всё разом, на том и проиграли. Запущенная внешняя политика на данном направлении, сведённая в двум институтам - Газпрому и РПЦ, - и привела к нынешнему невыносимому и на Украине и в РФ положению. Так что война попов в какой-то мере является всего лишь эхом тех шагов оправославливания, которые последовательно принимал Путин, не понимая, что религия как там, так и тут для большинства трудящихся (а они - костяк экономики и культуры, не буржуи) ненавистный опиум, а не "единение" славянских народов. Пусть эти жабы и гадюки грызутся - мы даже на смех не будем тратить времени, потому что именно нам, большевикам, атеистам, революционерам предстоит объединять народы, когда пройдёт время социального регресса, на совсем иных основах и направлениях совместной деятельности.

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Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
и еще пара слов написал 16.09.2018 18:31
Ответ РПЦ Святейшему Патриарху Константинопольскому Варфоломею на предоставление Томоса Украинской Церкви: https://twitter.com/Zn_Portnova/status/1040980971141701634
.
Я сейчас ржал минут десять. Рекомендую!
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не найдут ли теперь
в Константинополе написал 16.09.2018 18:23
случайно! флакончик с амброзией Нины Ричи??
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