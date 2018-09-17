Страх обезоруживает

Владимир Машков. Замечательный артист. Гениально играет героя сериала «Ликвидация», наводящего ужас и страх на подозреваемых врагов.

Полагаю, что мой любимый артист героизировал Давида Марковича Гоцмана по заданию или по просьбе министра Мединского. И вот почему. Страх - это оружие сегодняшней обезумевшей от накопительства миллиардов власти, напридумавшей статьи в Уголовный кодекс, по которым за неугодные для власти слова и мысли можно любого невиновного человека лишить самого святого - свободы.

Под страхом насилия и пыток (как в ярославском преступлении, где 17 садистов в погонах "раскрывали" преступление), большинство людей могут признаться в совершении самого страшного преступления, которого они не совершали.

Не говорю о 30-х годах, когда преданные народу таланты признавались под пытками в совершении самых нелепых преступлений и были расстреляны.

А дело Чикатило уже в наше время! Прежде чем следствию выйти на Чикатило, обвинили необоснованно в его убийствах 13 человек, двоих из которых, признавших под пытками свою вину, расстреляли.

Как профессиональный защитник (а в случае необходимости и обвинитель) могу предположить, что и Чикатило мог быть невиновен или не так виновен, как нам представлено:

а) потому что и после его ареста продолжались серийные убийства по его схеме;

б) потому что жена и все без исключения, знавшие его как мягкого человека люди, считали, что он и муху не обидит;

в) потому что у него были дочь и довольно сложный сын, которых он никогда не наказывал;

г)... я не участвовал в деле, наверное что-то ещё косвенно свидетельствовало о том, что под пытками, под страхом насилия он мог признаться в том, чего не совершал и потому мог быть обвинён в бесчеловечности и расстрелян.

И сегодня, когда низкопоклонство, подхалимство и карьеризм считаются чуть ли не паролем для входа во власть или для удержания "хлебного" места, или для продвижения по службе, страх и насилие часто являются основными противозаконными аргументами для показной борьбы с преступностью.

Но какое, спросят, отношение ко всему этому имеет Мединский?

Самое прямое. По его поведению я вижу в нём те же губительные для государства качества - на протяжении многих лет, почти 20 лет, устойчивая группа Министерства культуры РФ, которой сегодня руководит Мединский (заявление об этом с конкретными документами и фактами мной представлено в ФСБ России), уничтожала культуру театра, музыки, библиотечного дела. В частности, уничтожила всемирно известный симфонический академический оркестр "Боян" и его гениального создателя - Народного артиста СССР профессора Анатолия Полетаева. После убийства оркестра Светланова и его руководителя первым симфоническим оркестром России был "Боян", которого Минкульт не представлял на гранты (а это минимум 50% зарплаты артистов оркестра), которого почти 20 лет держали в безденежьи, а, следовательно, под страхом самоуничтожения. И это несмотря на неоднократное вмешательство президента Путина В.В., потребовавшего "сохранить и поддержать" "Боян". А поскольку такой талантливый и спаянный творческий коллектив не удалось разгромить финансовой нуждой, то 28 декабря 2017 года оркестр "Боян" добил Мединский своим приказом, подготовленным несколькими мошенническими ходами.

Зачем все это делается, спросите вы? А все предельно просто! Подобным открытым вероломным уничтожением знаменитого оркестра "Боян" всем творческим коллективам России приказано пресмыкаться перед негодяями из Минкультуры! Иначе эти коллективы лишатся даже элементарного куска хлеба.

Для большинства это страшно!

А страх – обезоруживает!..