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Московский листок

В споре об украинской автокефалии попы показали себя верными слугами империалистов

Опубликовано 17.09.2018 автором Оксана Снегирь в разделе комментариев 1

церковь рпц кирилл богатство
В споре об украинской автокефалии попы показали себя верными слугами империалистов

На наших глазах разворачивается громкая, отвратительная и смешная свара. Ссорятся на виду у всего мира Греческая и Русская Православные церкви. Две «христианские», две «православные» церкви превратились в заклятых врагов – они не могут поделить украинскую «паству», вырывают ее друг у друга, как разбойники добычу. И вот теперь эти «смиренные христиане», эти «любящие братья» костерят друг друга на чем свет стоит, обвиняют во всех смертных грехах. Особенно РПЦ – она просто сходит с ума от злобы и бешенства – потому что уже видит, что добычу все-таки придется выпустить из рук.

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Что это такое? Что мы видим? Мы видим, что религия снова послужила орудием капитала, что церковь снова выступает верной служанкой империалистов.

Ведь политическая подоплека этого скандала между двумя церквями яснее ясного. Это все та же империалистическая конкуренция между российским и западным капиталом, все та же дележка империалистического пирога. И обе церкви принимают в ней активное участие – каждая на стороне своих хозяев, своего капитала.

Греческая церковь помогает западным империалистам – провозглашает украинскую автокефалию, и таким образом лишает Россию еще одного рычага влияния на Украину, вдобавок лишний раз унижает российскую буржуазию.

РПЦ, наоборот, служит российскому капиталу – пытается сохранить Украину в своей юрисдикции, чтобы сохранить хоть какое-то влияние (или видимость влияния) российского капитала на Украину, помочь ему «сохранить лицо».

Как отвратителен цинизм этих попов, которые с такой готовностью ринулись помогать капиталистам, обслуживать их империалистические амбиции! Посмотрите – как бесстыдно они участвуют в разжигании мировой бойни, угождая своим хозяевам! При этом они прокричали нам все уши тем, что они «вне политики», что их царство «не от мира сего»! Они на протяжении тысячелетий лицемерно повторяют нам о любви и мире! Смотрите теперь на их дела – и вы поймете, чего стоят их слова!



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Всего комментариев к статье: 1
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На таких идиотов все и рассчитано!
Прохожий написал 17.09.2018 00:28
Послушайте! Может быть, уже хватит рассказывать байки про "жирных попов"! Или вы, идиоты, вообще не понимаете, что реально происходит сегодня в Мире? Какому "российскому капиталу" служит сегодня Русская Православная Церковь, уродина? Сама-то, небось, постоянно бегаешь в церковь и свечки ставишь?! Вы хотя бы понимаете, уроды, что у нас у всех пытаются отнять ту самую святую купель, в которой крестили нашу с вами Родину? За которую миллионы наших братиков и сестричек свои косточки в землю положили! Или вы уже окончательно превратились в полных и оконченных идиотов, готовых лизать жопу любому вражине за вонючую жвачку?! Или вам тоже Майдана захотелось?! Ну-ну! Смотрите потом не подавитесь собственным говном!
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