Кто оживляет террор?

Борис Викторович Савинков. Родился в Харькове 19 января 1879 года. Смутьян, вольнодумец, ссыльный. Его старший брат Александр был сослан в Сибирь, где покончил с собой в 1904 году. Вместе с Евно Азефом прославился как организатор Боевой организации партии Социалистов-революционеров. В 1905 году лично организовал убийство Великого князя Сергея Александровича. Исполнителем этого убийства стал Иван Каляев, повешенный в мае 1905 года в Шлиссельбурге. Судьбу Каляева разделила и Наталья Александрова, гражданская жена террориста — охранка повесила ее вместе с родной сестрой Марией на Ржевском полигоне к северу от Петербурга 1 сентября 1906 года.

Савинков прославился как литератор и как пропагандист террористической деятельности. На этой почве он сошёлся с Зинаидой Гиппиус, которая написала за него под псевдонимом В. Ропшин произведение «Конь бледный». Борис Савинков убедил Зинаиду Гиппиус примкнуть к боевой организации, но отъезду в Петербург из Парижа помешал Д. Мережковский. Он и спас жизнь поэтессы — если бы она поехала в Россию, то наверняка повторила бы судьбу Каляева и Александровой.

Историю террориста пытаются популяризировать в наши дни. Это вызывает тревогу, потому что форма передачи образа террориста такова, что смахивает на пропаганду террора.

Для террористов наших дней Савинков служит образцом для подражания.

Боевики Боевой организации русских националистов (БОРН) на суде заявили о том, что они подражали эсерам максималистам. В частности, такое признание сделал Никита Тихонов, осуждённый на пожизненное заключение, того же мнения придерживался Илья Горячев.

Можно ли пропаганду терроризма образца начала XX века, которая побуждает к насилию современных убийц, считать допустимой?

В 2004 году режиссёром К. Шахназаровым по сценарию А. Бородянского снят фильм «Всадник по имени смерть». Ради этого на натурной площадке Мосфильма № 2 «Декорстроем» по эскизам художников МГУ им. Ломоносова построен целый макет города Москвы начала XX века с улицами, лавками, церквями и площадями. Такая вот виртуальная реальность в масштабе один к одному. Для пущей убедительности к этим декорациям с помощью компьютерной анимации подмонтировали фон Московского Кремля.

Савинков появился и в других фильмах и сериалах «нулевых» - «Русский террор», «Столыпин... Невыученные уроки», «Империя под ударом». Образ удачливого террориста был растиражирован и популяризирован. Эти фильмы были сняты в Москве и Санкт-Петербурге при участии студий «Сварог-фильм» и «Ленфильм».

К этому надо добавить и то, что за последние 16 лет работу Савинкова «Всадник по имени смерть» переиздали минимум 13 раз. В 2013 и 2016 годы совокупный тираж превысил 7000 экземпляров. К чему бы это?

2002 год - 1 издание

Б.В. Савинков. Воспоминания террориста. -М.: Захаров, 2002. - 558 С.

2004 год - 1 издание

Б.В. Савинков. Воспоминания террориста. Конь бледный. Конь вороной. -М.: Амфора, 2004. - 512 С.

2006 год - 1 издание

Б.В. Савинков. Воспоминания террориста. -М.: Вагриус, 2006. - 608 С.

2008 год - 1 издание

Б.В. Савинков. Воспоминания террориста. -М.: Зебра-Е, 2008. - 352 С.

2009 год - 2 издания

Б.В. Савинков. Воспоминания террориста. -М.: АСТ, 2009. - 445 С.

Б.В. Савинков. Воспоминания террориста. -М.: Зебра-Е, 2009. - 347 С.

2013 год- 1 издание

Б.В. Савинков. Воспоминания террориста. -М.: Прозаик, 2013. - 544 С.

N.B. Тираж 3000 экземпляров!

2015 год - 1 издание

Б.В. Савинков. Воспоминания террориста. -СПб.: Амфора, 2015. - 511 С.

2016 год - 3 издания

Б.В. Савинков. Воспоминания террориста. -М.: Азбука, 2016. - 480 С.

N.B. Тираж 4000 экземпляров

Б.В. Савинков. Воспоминания террориста. -М.: Вече, 2016. - 384 С.

Б.В. Савинков. Воспоминания террориста. -СПб.: Питер, 2016. - 432 С.

2017 год -1 издание

Б.В. Савинков. Воспоминания террориста. -М.: Вече, 2017. - 384 С.

2018 год - 1 издание

Б.В. Савинков. Воспоминания террориста. -М.: Юрайт, 2018. - 422 С.

Итого: 13 изданий за 2002-2018 годы. Тираж более 50000 экземпляров.

Любопытно, что одно из изданий книги Б.В. Савинкова «Воспоминания террориста» вышло с предисловием коммерческого директора ОАО Первый Канал в Санкт-Петербурге Николая Старикова. Публицист рекламирует и продвигает труд террориста — и это заставляет подумать о том, что в современной нам России есть люди, которые видят в Савинкове образец, достойный подражания.

Савинков был «поэтом террора» и вовлек в терроризм многих молодых людей со слабой моральной ответственностью. Современникам Савинков запомнился как радикальный революционер, но мало кто знал, что террорист сотрудничал с охранным отделением. В 1917 году его исключили из партии социалистов-револоционеров. В июле 1918 года Савинков возглавил Ярославский мятеж, который был подавлен Красной армией. Террорист бежал за границу, а в 1924 году был завлечен ОГПУ в СССР в ходе операции «Синдикат-2». 16 августа в Минске террориста взяли на квартире вместе с любовницей Любовью Дикгоф и ее мужем А. Дикгофом. Уже 29 августа 1924 года — через 13 дней в Москве Савинкову вынесли смертный приговор, который заменили на 10 лет лишения свободы.

До мая 1925 года Савинков жил на Лубянке в здании ОГПУ (нынешнее здание ФСБ) в заключении. 7 мая 1925 года он выбросился из окна 5 этажа и погиб. Было ли это самоубийством, или Савинкова убили — неизвестно до сих пор. Не вызывает сомнения одно: в последний неполный год жизни между террористом и сотрудниками советской госбезопасности сложились тёплые отношения.

Почему история Савинкова бередит душу современным политикам и историкам? На этот вопрос ответить сложно. Но еще важнее ответить на другой вопрос: кто в наши дни использует образ террориста Савинкова для пропаганды терроризма как такового?