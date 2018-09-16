Лишь тысяча ленинградцев вышла выступить против пенсионной реформы вместе с дольщиками

Митинг обманутых дольщиков и присоединившаяся к ним акция противников повышения пенсионного возраста прошли в Санкт-Петербурге без задержаний, сообщает "Интерфакс".

"16 сентября в согласованной акции, прошедшей в Свердловском саду, по данным полиции, приняло участие около 500 человек. Мероприятие прошло без грубых нарушений общественного порядка", - сообщила в воскресенье пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Около 13:00 в воскресенье противники пенсионной реформы собрались у станции метро "Площадь Ленина" на несогласованную акцию. По просьбе одного из организаторов, колонна двинулась в Свердловский сад, находящийся в километре от площади Ленина, где проходила согласованная акция обманутых дольщиков, и присоединилась к митингующим.

Сотрудники полиции не препятствовали шествию активистов, а лишь призывали их не выходить на проезжую часть.

Предыдущий несогласованный митинг против пенсионной реформы в Петербурге прошел на площади Ленина 9 сентября. Тогда мероприятие пресекла полиция, порядка 300 человек были приговорены к административным арестам, штрафам и исправительным работам.

Напомним, в единый день голосования, 9 сентября сообщения об акциях против повышения пенсионного возраста, организованных сторонниками политика Алексея Навального, поступали из десятков городов России. Власти согласовали митинги только в четырех городах - в Кургане, Чебоксарах, Кирове и Березниках.

Задержания прошли на Дальнем Востоке, в Сибири и Поволжье. Во второй половине дня участников акции задерживали в Москве и Петербурге.

Накануне акции по всей России были задержаны и арестованы десятки активистов, сам Навальный с 25 августа тоже находится под арестом. Навальный объявил акцию в Москве согласованной, так как в ответе мэрии на заявку его сторонников нет прямого отказа или предложения изменить место проведения митинга.

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