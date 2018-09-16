У путинских "груш" были два сообщника в Англии

Британские спецслужбы ведут поиск двух новых подозреваемых в причастности к отравлению в Солсбери нервно-паралитическим веществом бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом, как передает ТАСС, в воскресенье пишет газета The Sunday Mirror со ссылкой на правительственный источник.

По данным издания, предполагаемые отравители Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов могли встретиться с еще двумя подозреваемыми после заселения в лондонском отеле.

"Считается, что они могли встретиться с куратором, который работал в посольстве, а четвертый, врач, возможно, контролировал все это, чтобы убедиться, что они не рискуют провалить операцию, отравив себя", - предположил источник газеты.

Напомним, 4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства "Новичок", нанесенного на дверную ручку его дома. Лондон выступил с утверждением, что Москва с высокой долей вероятности причастна к этому инциденту. Россия категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в РФ не существовало.

Однако же Владимир Путин подписал в июле указ об упразднении с 1 января 2019 года закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) Шиханы в Саратовской области, в котором, по данным британских СМИ, разработали нервно-паралитическое вещество "Новичок", примененное, по версии Лондона, при отравлении в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, а также при отравлении двух британцев в соседнем Эймсбери. Документ, подписанный 17 июля, размещен на официальном портале правовой информации и уже вступил в силу.

Указ предписывает правительству РФ и властям Саратовской области в шестимесячный срок провести необходимые организационные мероприятия, связанные с упразднением Шихан, а также выделение этому региону межбюджетных трансфертов в размере 33,2 млн рублей в 2019 году и 30,5 млн руб. в 2020-м - "в целях обеспечения сбалансированности бюджета городского округа Шиханы".

В этом городке, известном также под названиями Вольск-17 и Вольск-18, проживают около 5,5 тысяч человек. Статус ЗАТО Шиханам был присвоен 30 июня 1997 года указом первого президента РФ Бориса Ельцина для обеспечения безопасной работы находящегося там Государственного института технологии органического синтеза (ГИТОС), который считался важнейшим центром разработки химического оружия в СССР, пишет DW.

5 сентября премьер-министр Тереза Мэй проинформировала британский парламент о выводах расследования, заявив, что в покушении на Скрипалей подозреваются двое россиян Александр Петров и Руслан Боширов, которых британские спецслужбы считают агентами ГРУ. В британской полиции при этом отметили, что эти имена, указанные в паспортах подозреваемых, скорее всего, не настоящие.

Петров и Боширов попали на камеры видеонаблюдения непосредственно перед отравлением в Солсбери - оба они побывали в городе дважды - за день до отравления Скрипалей и в тот же день, 4 марта. По версии Лондона, они нанесли нервно-паралитическое вещество "Новичок" на ручку двери дома Сергея Скрипаля, после чего вернулись в Лондон, а оттуда вылетели в Москву.

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