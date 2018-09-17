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Московский листок

По "прецеденту Удальцова" Иван Финогеев получил 10 суток ни за что

Опубликовано 17.09.2018 в разделе комментариев 0

суд арест полиция удальцов
По "прецеденту Удальцова" Иван Финогеев получил 10 суток ни за что

В минувшую пятницу, 14 сентября, в день рождения премьер-министра России Дмитрия Медведева, первым анонсировавшим пенсионную реформу, Ленинский районный суд города Пензы назначил 10 суток ареста лидеру молодежной организации левого толка «Поколение Нового Времени» (ПНВ) Ивану Финогееву, участвовавшему 9 сентября в мирной уличной прогулке по улице Московской против повышения пенсионного возраста. Судья посчитала, что активист во время мероприятия создал помехи движению пешеходов, а поскольку он до этого привлекался по статье 20.2 КоАП РФ, то повторно нарушил порядок организации и участия в публичном мероприятии, за что предусмотрена ответственность частью 8 статьи 20.2 КоАП РФ.

По "прецеденту Удальцова" людей стали арестовывать по отложенным обвинениям

Дело рассматривалось судьей Натальей Марчук, которая двумя днями ранее признала виновным бывшего координатора штаба Навального в Пензе и инициатора прогулки 9 сентября Антона Струнина за организацию несогласованного шествия, назначив ему штраф в размере 18 тысяч рублей. Разбирательство прошло поздно вечером и без оповещения защитника Струнина Игоря Жулимова.

Состоявшийся суд в отношении Финогеева сложно назвать честным и беспристрастным, как и большинство слушаний по политическим делам в современной России. Нынешний суд – это видимость надлежащего процесса, когда решение фактически принято заранее.

Перед началом судебного разбирательства защитник активиста Павел Барабанщиков заявил ходатайство об ознакомлении с материалами дела. И, как оказалось, не зря. Уже после составления протокола и помещения Финогеева в комнату для административно задержанных сотрудники полиции незаконно добавили в дело еще четыре письменных объяснения от Агапова, Антонова, Лисушкиной и Мезенцева, якобы датированные 13 сентября. Каким образом появились данные объяснения в материалах дела, полицейский Сорокоумов пояснить так и не смог.

Неожиданно появившиеся очевидцы событий 9 сентября, исходя из их показаний, являлись организаторами спортивно-развлекательных мероприятий, параллельно проводимых властями. Объяснения с этих людей взял (а, скорее всего, написал сам) небезызвестный капитан полиции Никитенко.

Учитывая то, что текст объяснений был однотипный и в нём отсутствовали сведения о том, что именно Финогеев кому-то создавал помехи, защита просила вызвать этих «очевидцев» в суд в качестве свидетелей. Однако судья Марчук отказала в удовлетворении ходатайства, мол, оценка этим документам будет дана при вынесении постановления.

По просьбе защиты Ивана Финогеева суд допросил главного редактора газеты «Любимая газета - Пенза» Ольгу Сорокину. Представитель СМИ охарактеризовала активиста с положительной стороны, сообщив, что знает Финогеева и ПНВ несколько лет, так как на страницах ее издания неоднократно выходили публикации о деятельности этой общественной организации.

Дополнительно Ольга Николаевна пояснила, что редакция газеты узнает обо всех планируемых публичных мероприятиях из рассылки, исходящей от городского департамента СМИ. Примечательно, что информация о каких-либо официальных мероприятиях 9 сентября на улице Московской в адрес редакции не поступала. Это лишний раз подтверждает довод, что все так называемые «спортивно-развлекательные мероприятия» были специально придуманы для отказа Струнину в шествии по заявленному маршруту и наспех организованы из детско-юношеских коллективов города.

Господин Викулов, занимающий должность начальника по работе с 
общественными организациями, заявлял о том, что участие в культурных и спортивно-массовых мероприятиях примут около 300 детей и подростков. Но на самом деле, и это даже видно на оперативных съемках полиции, на улице Московской от ТЦ «Высшая лига» до пересечения с улицей Максима Горького почти не было участников официозных мероприятий, и улица была свободна для передвижения большого количества людей. По всей видимости, Олегу Ивановичу не впервой врать прямо в лицо, работа у него такая.

Редактор газеты также добавила, что находясь около 13 ч. 40 мин. на улице Московской в районе Фонтанной площади, она смогла пообщаться с участниками параллельных акций. Ей отвечали, что их мероприятия из-за малочисленности людей будут завершены до 14 часов. На самом деле так и произошло, когда люди начали мирную прогулку от ТЦ «Высшая лига» они встретили пустые прилавки и стенды, в том числе и сетку для игры в футбол, которую можно было спокойно обойти с любой из сторон.

Итак, возвращаясь к сути предъявленных обвинений Финогееву, следует обратить внимание на то, что он в ходе прогулки якобы создавал помехи движению пешеходов, транспортных средств, препятствовал свободному доступу граждан к жилым помещениям и объектам социальной инфраструктуры. Между тем, какие именно действия активиста привели к созданию помех, и какие наступили негативные последствия, в материалах дела найти не удалось. Должностное лицо, составившее протокол, снова предпочел отмолчаться на этих существенных вопросах, на которые, между прочим, указывает постановление Пленума ВС РФ от 26.06.2018 г. № 28, связанное с применением законодательства о публичных мероприятиях.

Самое интересное, что при просмотре видеозаписи оказалось, что Иван Финогеев спокойно двигался по улице, которая, кстати говоря, является пешеходной, и никаких помех никому не чинил. Кроме того, претензий со стороны граждан в адрес Финогеева не поступало, находившиеся рядом полицейские предупреждений не делали.

Очевидно же, что если активист совершил что-то из того, что ему вменяется, то кто-то из огромной массы сотрудников полиции должен был сделать ему замечание или хотя бы попытаться пресечь нарушение. Но ничего подобного не было. Поэтому выдвинутые против Финогеева обвинения абсурдны.

В прениях защитник Финогеева просил суд обратить внимание на отсутствие доказательств виновности активиста и прекратить производство по делу в связи с недоказанностью обстоятельств, на основании которых составлен протокол.

Судья Марчук принимала решение о виновности лидера ПНВ около 3-х часов. В итоге она сочла все доводы защиты необоснованными, признав Иван Финогеева виновным по части 8 статьи 20.2 КоАП РФ и назначив ему наказание в виде 10 суток ареста.

Защита активиста считает политически мотивированным постановление судьи Марчук и будет его обжаловать в вышестоящие инстанции. По мнению Павла Барабанщикова, основанием привлечения Ивана Финогеева стала его политическая деятельность, которую не разделяют власть имущие и правоохранительные органы.

После оглашения постановления активиста в сопровождении конвоиров отвезли в спецприемник в поселок Лесной, где уже отбывает свои 10 суток оппозиционер Антон Струнин. Нет остается сомнений, что к ним присоединится другой активист Александр Шипанов, рассмотрение дела которого состоится 15 сентября также в Ленинском районном суде города Пензы. Ему грозит арест до 15 суток.



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