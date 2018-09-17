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Московский листок

Волшебная палочка с автографом Дзержинского сломалась

Опубликовано 17.09.2018 в разделе комментариев 0

путин выборы
Волшебная палочка с автографом Дзержинского сломалась

Новость главная - Путин "прос...л" выборы в Приморье. Именно Путин.

Вooбще-тo втoрoй тур выбoрoв в Примoрье дoлжен был прoхoдить не в этo вoскресенье, а в следующее, нo егo перенесли на неделю раньше. Единoрoссу Тарасенко  устрoили встречу с Президентoм (с самой большой буковки), кoтoрую Путин начал слoвами: "Андрей Владимирович, мы про выборы говорить сейчас не будем. Знаю, что у вас второй тур предстоит. Все, думаю, будет в порядке. Хотелось бы в основном поговорить о ситуации в регионе. Как Вы ее оцениваете, какие видите проблемы, чем надо помочь?"

Ну, помог...

Кто такой Тарасенко, равно кто такой Ищенко - на самом деле абсолютно неважно.

Ищенко в самом первом своем "победном" интервью уже заявил: "Приморский край стоит на границе с двумя странами, идеологией которых является коммунизм, это Китай и КНДР. Это не значит, что завтра в Приморском крае будет поднят красный флаг и здесь резко все станут коммунистами. Нет. будем продолжать политику нашего президента".

Политика "ихнего президента" - это как раз пещерный антикоммунизм собчаковского толка. Такой вот кандидат от оппозиции... Нет никакого сомнения, что в кабинете нового губернатора на стенке будет висеть вовсе не портрет Ленина, а светлый образ Путина, несмотря на то, что поддерживал тот совсем не Ищенко.

Но даже в таком театре абсурда, где победившие кандидаты от оппозиции клянутся в верности своему политическому противнику, ситуация весьма обнадеживающая - ни президент, ни тем более его правящая партия больше не обеспечивают большинства голосов избирателей.

Если завтра оппозиция (все равно какая) начнет выставлять не "облаки в штанах", а реальных борцов с режимом, режим рухнет. 

Собственно, сейчас главное оружие режима - это возможность фильтровать кандидатов, то есть выбирать себе спарринг-партнеров, но, как видим, кандидаты от правящей партии могут проигрывать даже собственной тени. 

А.Б.



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