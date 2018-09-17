Выигравшего выборы кандидата от КПРФ просто... выкинули с первого места!

Представитель ЦИК сообщил, что после обработки 99,3% протоколов избирательных бюллетеней на выборах губернатора Приморского края лидирует кандидат от «Единой России» Андрей Тарасенко.

Ранее кандидат от КПРФ Андрей Ищенко после обработки 95,10% бюллетеней во втором туре выборов главы Приморья набирал 51,61% голосов.

Как такое может быть?

Еще несколько часов назад после подсчета подавляющего большинства бюллетеней разрыв между оппозиционным и провластным кандидатом составлял почти 10 процентов. Потом досчитали еще 4 процента бюллетеней, и мистическим образом у кандидата Тарасенко вдруг стало на 2 тысячи голосов больше!

Но что такое арифметика рядом с государственным интересом?

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Понятно, что речь шла уже не о кандидате Тарасенко, а о престиже президента Путина. И даже не самого Путина, а о чудодейственном его рейтинге. Если Путин сказал мертвому "встань и ходи" - должен подняться и пройти, и все равно, как с точки зрения физических законов это будет проделано.

А вообще, конечно, е... стыд!

Анатолий Баранов