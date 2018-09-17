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Московский листок

Выигравшего выборы кандидата от КПРФ просто... выкинули с первого места!

Опубликовано 17.09.2018 в разделе комментариев 5

путин выборы
Выигравшего выборы кандидата от КПРФ просто... выкинули с первого места!

Представитель ЦИК сообщил, что после обработки 99,3% протоколов избирательных бюллетеней на выборах губернатора Приморского края лидирует кандидат от «Единой России» Андрей Тарасенко.

Ранее кандидат от КПРФ Андрей Ищенко после обработки 95,10% бюллетеней во втором туре выборов главы Приморья набирал 51,61% голосов.

Как такое может быть?

Еще несколько часов назад после подсчета подавляющего большинства бюллетеней разрыв между оппозиционным и провластным кандидатом составлял почти 10 процентов. Потом досчитали еще 4 процента бюллетеней, и мистическим образом у кандидата Тарасенко вдруг стало на 2 тысячи голосов больше!

Но что такое арифметика рядом с государственным интересом?

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Понятно, что речь шла уже не о кандидате Тарасенко, а о престиже президента Путина. И даже не самого Путина, а о чудодейственном его рейтинге. Если Путин сказал мертвому "встань и ходи" - должен подняться и пройти, и все равно, как с точки зрения физических законов это будет проделано.

А вообще, конечно, е... стыд!

Анатолий Баранов



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Всего комментариев к статье: 5
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Медведев=единорос !
В лад написал 17.09.2018 09:03
Деньги выделять губернатору от КПРФ не будет, если тот не начнет лизать.Так что если он победит, то краю кирдык.
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У мужчин так все сложно.
Дарья Митина написал 17.09.2018 08:53
Если путин сказал, встань
То Х уЙ не вст анет. Ан нет не встанет, то по-другому х уу й встанет если путин сказал.
Что-то я запуталась!
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Все началось с пенсионеров 60-летних
йцкУПУ написал 17.09.2018 08:47
Любой ценой протолкнуть "людоедский пенсионный закон " как его назвал Зюганов и это понимают 95% россииян - это поддержать Медведа было и его сумашедших старух-реформаторов. Какие безумные аргументы те приводили для проталкивания этого "геноцида старых людей"? НО НИЧЕГО НЕ РАБОТАЛО! 29 АВГУСТА, наплевав на свой авторитет и будущее политика,сняв последнюю маску, Путин выступил в защиту "ГЕНОЦИДА" и защиту своего "юриста димона". Акции протеста и приказы разгонять стариков "негодяям с дубинами". Выборы - фикция (явка 30% да и то в основном судимые и люди в формах).
А в данном случае уже речь шла о его Путине престиже и подтверждении "сказки о его рейтинге в стране и поддержке простым народом". КПРФ и все остальные удальцы - продолжайте защищать 60-летних, пройдет "геноцид или пенсионный осенцим", потом не только выборы отменят и не только стариков "зачистят"...
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Поиграли в выборА - и будет
Мск. написал 17.09.2018 08:34
Безусловно кандидат от КПРФ - победил, тут даже у самых тупых людей, никаких сомнений нет. Но чекисты решили не дразнить судьбу (тем более что находятся в сложнейшей политико-экономической ситуации), и откровенно - "свернули шарманку" (как любил говорить в таких ситуациях Сталин). Это говорит о том, что диктатура Путина чувствует себя неуверенно. Даже такие мелочи, как возможная победа кандидата от КПРФ, их пугает.
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Все поняли что за строй? Все началось с пенсионеров 60-летних, то - спусковой крючок и выстрел вот
FDsfd написал 17.09.2018 08:34
Маски сняты окончательно и Медведевым с его "реформой по зачистке старых людей 60-летних", Путин снял на последнее время не мало масок и для германии и для запада а потом и для россиян уже не играя в доброго царя (в том числе его речь "братья и сестры..." 29 августа). КПРФ все надеялось на что-то? Люди шли на акции протеста, какие-то удальцы и навальный пытаются - а они в стороне стояли и "книжки писали". Теперь всему миру и по всей россии понятно что к власти пришла "олигархическо-силовая хунта", которая (как в венесуэле или асадовской сирии и т.п._ будет любой ценой сохранять власть и свои богатства - никаких выборов - только шоу вместо них, войны непрерывные со всеми странами и в том числе "на невидимом фронте", уничтожение слабых (больных старых безработных и прочих), замена русского народа на азиатских рабов (более покорных), создание полного диктата и тотального контроля, продолжение грабежа своего народа (не допустить создание мощного среднего класса), тотальное вранье "в стиле соловьиных трелей" и "липовой статистики от фисташкина" и повсеместно (может введут даже фильтр в нете по аналогии с китаем) и "труд до могилы" с непрерывныр ростом поборов за право жить...
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