Выигравшего выборы кандидата от КПРФ просто... выкинули с первого места!

Представитель ЦИК сообщил, что после обработки 99,3% протоколов избирательных бюллетеней на выборах губернатора Приморского края лидирует кандидат от «Единой России» Андрей Тарасенко.
Ранее кандидат от КПРФ Андрей Ищенко после обработки 95,10% бюллетеней во втором туре выборов главы Приморья набирал 51,61% голосов.
Как такое может быть?
Еще несколько часов назад после подсчета подавляющего большинства бюллетеней разрыв между оппозиционным и провластным кандидатом составлял почти 10 процентов. Потом досчитали еще 4 процента бюллетеней, и мистическим образом у кандидата Тарасенко вдруг стало на 2 тысячи голосов больше!
Но что такое арифметика рядом с государственным интересом?
Волшебная палочка с автографом Дзержинского сломалась
Понятно, что речь шла уже не о кандидате Тарасенко, а о престиже президента Путина. И даже не самого Путина, а о чудодейственном его рейтинге. Если Путин сказал мертвому "встань и ходи" - должен подняться и пройти, и все равно, как с точки зрения физических законов это будет проделано.
А вообще, конечно, е... стыд!
Анатолий Баранов
В лад написал 17.09.2018 09:03
Дарья Митина написал 17.09.2018 08:53
То Х уЙ не вст анет. Ан нет не встанет, то по-другому х уу й встанет если путин сказал.
Что-то я запуталась!
йцкУПУ написал 17.09.2018 08:47
А в данном случае уже речь шла о его Путине престиже и подтверждении "сказки о его рейтинге в стране и поддержке простым народом". КПРФ и все остальные удальцы - продолжайте защищать 60-летних, пройдет "геноцид или пенсионный осенцим", потом не только выборы отменят и не только стариков "зачистят"...
Мск. написал 17.09.2018 08:34
FDsfd написал 17.09.2018 08:34