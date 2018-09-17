Враги народа на госслужбе

На прошлой неделе во Владивостоке происходили два события, большое и маленькое. О первом из них - IV Восточном Экономическом Форуме – рассказывали буквально все краевые СМИ и многие из федеральных, а также зарубежных. Ещё бы: на мероприятии присутствовали Президент России Владимир Путин, главы правительств Японии, Китая и Кореи, делегации десятков стран АТР, состоящие из крупных бизнесменов и политиков, а также большинство глав российских регионов и федеральные министры.

Второе событие было куда скромнее: на рабочую встречу собрались представители краевых транспортных и туристических компаний, которым федеральные и приморские чиновники ограничили их законную деятельность, попросту оставив коллективы без работы и доходов. Поэтому турфирмы и международные перевозчики и собрались во время проведения ВЭФ, чтобы успеть хотя бы попытаться донести до съехавшихся на экономический форум высших руководителей государства реальное состояние дел в своей отрасли краевой экономики.

О застарелой проблеме много раз рассказывали приморские деловые и общественно- политические издания. О действиях должностях лиц и государственных структур, по факту направленных на ограничение законной предпринимательской деятельности, и на ограничение конкуренции среди транспортных компаний на рынке международных пассажирских автоперевозок, представители данной отрасли многократно жаловались во всевозможные инстанции, от департаментов транспорта и туризма администрации края до полпреда и самого Президента Российской Федерации, включая таможню, погранслужбу, Минтранс и Минвостокразвития с их подведомственными агентствами и учреждениями.

Никакого положительного результата эти жалобы не дали. Образ мышления российских чиновников словно бы не позволяет им увидеть суть проблемы и разобраться в ней, чтобы саму проблему решить.

А вся печаль в том, что уже более двух десятков лет на погранпереходов Приморья и ДВ существует челночный бизнес, уничтожающий туризм. Челночный бизнес защищают представители транспортных компаний, имеющих маршруты регулярных международных перевозок, ведь челноки обеспечивают наполняемость их транспорту, к рейсовым автобусам сейчас даже дополнительные багажные короба прицепили, чтобы помещать огромные баулы контрабандного, по сути, товара.

Выгоду этот челночный бизнес приносит своим владельцам и участникам, в т.ч. коррумпированным сотрудникам госструктур на погранпереходах. Там давно внедрена практика «сдачи» перевозчиками части такого груза, не более 1% от общего объема, под реэкспорт и составление административных протоколов, что позволяет таможенникам делать показатели по «борьбе», а контрабандистам — провозить остальные 99% товаров беспрепятственно, но за определенную. «мзду».

Именно развитие челночного бизнеса, в котором лидирует группа компаний «Приморье», учрежденная некогда Г.И. Лысаком и В.А. Хмелем — бывшими депутатами краевого Заксобрания, выехавшими за рубеж более 10 лет назад — причем, их контрабандным бизнесом поныне управляют их родственники, в частности, дочь Г.И. Лысака О.Г. Зайцева.

И если до 2008 года на одном из самых загруженных пунктов пропуска МАПП Пограничный существовали «окна» в оформлении рейсовых автобусов для «заказных» туристических, то с 2008 года краевой департамента транспорта возглавил предприимчивый И. Э. Хрущёв и время в 10.23 и 13.13, отведенное для дополнительных автобусов турфирм, закрыли регулярными рейсами ООО «Ространс-Приморье», где учредителями были жена и тёща Хрущёва, Т.В. Хрущева и О.Н. Иванова, тогда как родной брат чиновника, К.Э. Хрущев работал в руководстве ПАО Приморавтотранс и вел собственный бизнес в сфере туризма и международных перевозок.

А перевозчики нерегулярных туристических маршрутов стали заложниками чиновника Хрущёва и фирм, входящих в группы компаний «Приморье» и «Примавтотранс». Уже тогда чиновники администрации Приморского края и погранпереходов отстаивали их бизнес-интересы, и автобусы туристические (нерегулярные) часами простаивали с туристами, и даже с детьми на пунктах пропуска «Краскино», «Полтавка», «Пограничный». Из-за многочисленных жалоб служба УГАДН, контролировавшая движение (негласно соблюдавшая интересы регулярных перевозчиков), сняла с себя полномочия регулировать движение автобусов, заходивших в пункты пропуска. Но не надолго.

Уже в 2014 году на арену этого «цирка» вышли сотрудники Уссурийской таможни под началом В.Н. Лощинина. Они созванивались с диспетчерами АТП Приморье и ПАО Приморавтотранс запускали в пункт пропуска МАПП Пограничный только регулярные автобусы, и челноки успевали по 2 или 3 раза в сутки зайти в Китай и выйти обратно. Их бизнес набирал обороты с кратковременными затишьями, когда обнаглевших до предела сотрудников таможни останавливали аресты сослуживцев. А тем временем компании нерегулярных перевозчиков сообществом бизнеса и госслужащих были вытеснены за пределы пункта пропуска. Заходящие автобусы туркомпаний блокировали водители АТП Приморье и ПАО Приморавтотранс, а тех кто все же прорвался к оформлению, без причин выгоняли таможенники.

Когда же в 2016 году нерегулярные перевозчики подали в суд и выиграли его, на очередном собрании Подкомиссии по автомобильному сообщению между РФ и КНР руководство Минтранса приняло ограничительные меры в части выдачи бланков типа «В» на оформление прохода границы в МАПП Пограничный до 400 штук в год. А уволенный в 2012 году из администрации Приморья И.Э. Хрущёв объявился во вновь созданной структуре Минтранса, филиале ФБУ Росавтотранс, и снова взялся за старое, раздавая перевозчикам рекомендации ждать строительства нового пункта пропуска, и даже пытался заставить перевозчиков заполнять бланки «В», полученные в ассоциации международных автоперевозчиков (АСМАП), в его филиале, диктуя им время и место перехода границы.

Структура эта существует и по сей день, туда И.Э. Хрущёв порекомендовал бизнесмена И.А. Конева, сам же возглавил другую структуру Минтранса РФ, филиал ФГКУ Росгранстрой. И уже в этом качестве И.Э. Хрущев с высоких трибун красноречиво вещает о якобы скором завершении реконструкции погранпереходов — которые на практике не реконструировались более 10 лет, а выделенные на это федеральные средства расхищались.

Тем временем директор филиала ФБУ Росавтотранс И.А. Конев, не найдя законных методов давления на нерегулярных перевозчиков, обращается от имени своего учреждения в КНР, в Управление транспортных коммуникаций провинции Хэйлунцзян, с письмами, где выражает уважение властям Китая и просит их с пристрастием проверять компании нерегулярных перевозчиков. В своих письмах госслужащий Минтранса Росси И.А. Конев порочил деловую репутацию российских перевозчиков перед китайскими властями, сообщая, что якобы они работают с грубыми нарушениями — и в качестве реакции на его письма власти Китая стали задерживать автобусы российских компаний, причиняя им убытки вследствие вынужденного простоя.

Когда же нынешним летом в г. С-Петербурге был подписан очередной Протокол рабочей группы по автомобильному транспорту и автомобильным дорогам 22 заседания Подкомиссии по сотрудничеству в области транспорта Комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств РФ и КНР, её участниками от Приморского края стало содружество чиновников и бизнеса. Интересы перевозчиков Приморского края представляли директор филиала ФБУ Росавтотранс Конев, директор ООО АТП Приморье Косырев и директор ПАО Приморавтотранс Мартыненко. Политика этого бизнес-гос-сообщества понятна, а вот о чём думали другие представители госслужб и представители АСМАП А.Б. Пинсон и А.А. Лохов?

Видим, что перевозчики Приморья, Сибири и Дальнего Востока остались без работы и находятся на грани разорения им было невдомёк? Как соглашались на условия Протокола, где предпочтение отдано китайскому бизнесу, ведь китайские перевозчики снова получают 33400 штук бланков «В» против 3400 штук выделенных для российских нерегулярных перевозчиков, или в 11 раз больше. И все их китайские автобусы пойдут через наши необорудованные переходы, с недостаточной, как говорят российские чиновники, пропускной способностью. Выходит, для транспортного потока из Китая пункты пропуска на российском Дальнем Востоке открыты, а для российского транспорта нет «свободных окон» для оформления.

И даже более того: в п. 5 Протокола заседания вышеуказанной подкомиссии сформулированы сведения, бездоказательно порочащие международных перевозчиков РФ: указано, что компании-перевозчики якобы используют бланки «В» не на тех пунктах пропуска, на которые выдавались, и используют одноразовые бланки по нескольку раз. Китайская сторона это «принимает к сведению», отмечая, что намерена ужесточить контроль за использованием бланков российскими перевозчиками. Это действия в интересах российского государства и его граждан?

А ведь все государевы чиновники были делегированы на подкомиссию за счёт государственных средств. Но проводимая ими политика выглядит как прямое вредительство, приносящее ущерб российскому бизнесу и выгоду китайскому. И структуры в Минтрансе растут быстрее, чем строятся переходы и дороги в нашем Приморском крае, на том же МАПП Пограничный, который по документам должен работать круглосуточно как пункт МТК «Приморье-1», чиновники в реальности лишь обещают увеличить срок работы на 2 часа.

Тем временем в соседнем Китае всё обстоит иначе. Развитие их бизнеса не сдерживают чиновники, а тех, кто своими действиями наносят вред народу и бизнесу, считаются врагами китайского народа. Так, в четырёхмиллионном городе Тайюань провинции Шаньси завели уголовные дела на сотрудников местной мэрии за планы «оптимизировать городской транспорт», введя плату за проезд для льготников, расценив эти планы как «порочащие КНР».

Наши чиновники беззастенчиво лгут, занимаются бизнесом и контрабандой, а эффективность ряда госструктур и их должностных лиц даже не нулевая, а отрицательная, их деятельность вместо развития приносит прямой ущерб. Но к ответственности даже в таких вопиющих случаях никто их не привлекает. И этим обусловлена разница в экономических результатах России и Китая.