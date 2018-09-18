Не тому мы их учили, выборы должны быть честными

Моя дипломная работа называется «Выдвижение и регистрация кандидатов, как стадия избирательного процесса». Работу писал я сам, от заглавной буквы на титульном листе, до последней точки в списке литературы. Готовясь к ней я изучил много материалов, в том числе и официальных документов в избирательной комиссии Приморского края, мой куратор, секретарь комиссии Охотников Роман Андреевич, мне в этом деле хорошо помог. Одной из глав работы была «Основания отказа регистрации в качестве кандидата». Выйдя на защиту, единственный из членов комиссии, кто задал мне вопрос был бывшый депутат Верховного Совета СССР Шеховцов Виктор Афанасьевич.

- Скажите пожалуйста, на последних выборах мэра Владивостока было отказано в регистрации ряду кандидатов, были ли основания для этого?

Углубившись немного в историю, напомню суть тех выборов. Дело в том, что это были одни из последних выборов на которых для регистрации в качестве кандидата было достаточно внести избирательный залог. Кандидаты выполнив эту банальную процедуру и предоставив соответствующий документ в избирательную комиссию, внезапно обнаружили, что документ о внесении избиратлеьного залога недействителен, т.е. банковский документ с официальной гербовой печатью на котором было зафиксированно принятие избирательного залога на счет указанный избирательной комииссией не является доказательством внесения избирательного залога, а других документов о принятии избиртаельного залога на тот момент по закону просто не существвовало. Как позже выяснилось, есть и другие документы, доказывающие данные действия, но они для внутреннего пользования банка и выдачи лицам не являющихся сотрудниками соответсвующих подразделений банка, а тем более кандидатам не подлежат. Обращения кандидатов в суд не привели к желаемому для них результату.

Ну так вот, набрашвшись смелости и думая, что пять лет обучения сейчас можно перечеркнуть одним ответом (тогда будучи студентом, я многого мог накрутить себе), решил сказать что думаю (кстати, на лекциях по «Избирательному праву, лектор - председатель избирательной комиссии Приморского края с моими аргументами не согласилась, а как же она может согласиться, когда есть решение суда по данному вопросу).

- Оснований для отказа в регистрации не было, сделано это было незаконно – начал отвечать я, но преподаватель ВУЗа перебил меня.

- Совершенно верно, ответил Виктор Афанасьевич, никаких оснований для этого не было, сделано это все это с грубейшим нарушением закона, а члены избирательных комиссий сегодня ведут себя не лучшим образом, демонстрируя при этом свой не профессионализм и правовую безграмотность. Обидно, они ведь все наши выпускники, не этому мы учили их в нашем университете, который дает классическое юридическое образование.

Тогда, в 2014 расчищали дорогу «человеку Кремля» Игорю Пушкареву, и убрали очень мощных оппозиционеров против которых у назначенца не было шансов, это Виктор Черепков, Николай Марковцев и Дмитрий Новиков.

Несмотря на то, что Конституцией нам гарантировано право избирать и быть избранными, участие в выборах становится все более затруднительным. Зарегистрироватсья на выборах, собрав подписи сегодня практически не реально. Увы, но к участию в выборах допускаются только парламентские партии. Реальной оппозиции вход во власть закрыт!

Сегодня выпускники одного из лучших ВУЗов страны, которые являются членами избирательной комиссии Приморского края снова удивили всю страну, на этот раз выборами Губернатора. Казалось бы, что и кандидаты согласованы, и случайных людей в бюлетене нет, и все готовы для очередного «человека Кремля», и его тут все ждут и только его нам тут не хватает, но что то пошло не так. Сперва не победил он в первом туре, а так хотелось участвовать на Восточном Экономическом форуме в новом статусе губернатора. Потом избирательная комиссия Приморского края проигнорировав рекомендации ЦИК РФ назначила второй тур ровно через неделю, не дав времени на предвыборную агитацию, далее при начале подсчета голосов во второму туре выяснилось, что народ почему то массово проголосовал не за того, кого надо. И по опросам и при начальном подсчете голосов лидировал кандидат от КПРФ 52% против 46%, нельзя сказать, что он силен, ведь давайте объективно смотреть на вещи, народ голосовал не за КПРФ, народ голосовал против назначенца из Москвы. В один прекрасный момент, почему то информация на сайте избирательной комиссии перестала обновляться. И вот на следующий день после выборов мы получаем финальный результат 49% против 48% не в пользу коммуниста. Время идет, а методы работы для прохода во власть «нужных людей» становятся все интересней.

После моего выпуска из университета прошло уже 7 лет, а фраза «не тому мы их учили», наверное актуальна у преподавателй и до сегодняшнего дня.