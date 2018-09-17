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Московский листок

Песков заверил, что Путин не собирается на пенсию

Опубликовано 17.09.2018 в разделе комментариев 1

Песков заверил, что Путин не собирается на пенсию

Президент РФ Владимир Путин рассказал главе китайской корпорации Alibaba Джеку Ма, что не собирается уходить на пенсию несмотря на свой 65-летний возраст. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

По словам Пескова, 11 сентября во время Восточного экономического форума президент поинтересовался действительно ли китайский бизнесмен планирует уйти на пенсию. "Весь мир обсуждал новость о том, что Джек Ма собрался на пенсию и, конечно, Путин в самом начале, обратившись к Джеку Ма, как к молодому человеку, сказал: "Что же вы на пенсию собираетесь, как же вы так можете, с вашей-то энергией? - цитирует Песков слова президента. - Это говорит президент, которому уже 65, но, как он сам сказал Джеку Ма: "Я никуда не собираюсь, и у меня нет таких помыслов".

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Это огромное горе для всей страны!
wFAF написал 17.09.2018 10:43
Заявление говорящей усатой головы - огромное горе для всей страны! А так бы была надежда сохранить пенсии в 60 лет хотя бы. Значит - умрет генсеком. Здравствуйте времена андроповщины... Главное как уже было страна не умерла в итоге вместе с ним и его "димонами".
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