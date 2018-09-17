Песков заверил, что Путин не собирается на пенсию

Президент РФ Владимир Путин рассказал главе китайской корпорации Alibaba Джеку Ма, что не собирается уходить на пенсию несмотря на свой 65-летний возраст. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

По словам Пескова, 11 сентября во время Восточного экономического форума президент поинтересовался действительно ли китайский бизнесмен планирует уйти на пенсию. "Весь мир обсуждал новость о том, что Джек Ма собрался на пенсию и, конечно, Путин в самом начале, обратившись к Джеку Ма, как к молодому человеку, сказал: "Что же вы на пенсию собираетесь, как же вы так можете, с вашей-то энергией? - цитирует Песков слова президента. - Это говорит президент, которому уже 65, но, как он сам сказал Джеку Ма: "Я никуда не собираюсь, и у меня нет таких помыслов".