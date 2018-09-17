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Московский листок

ЦИК пообещал подвести итоги выборов губернатора в Приморье только после рассмотрения жалоб

Опубликовано 17.09.2018 в разделе комментариев 1

ЦИК пообещал подвести итоги выборов губернатора в Приморье только после рассмотрения жалоб

Центризбирком России подведет итоги выборов губернатора в Приморье только после рассмотрения всех жалоб, заявил в понедельник председатель ЦИК Элла Памфилова.

"Сначала мы тщательно разберемся в ситуации, рассмотрим все жалобы, и только потом подведем окончательные итоги выборов губернатора Приморья",- цитирует Интерфакс Памфилову.

Кандидат в губернаторы Приморья от КПРФ с большим отрывом лидировал во втором выборов туре. После обработки 95% протоколов у Ищенко было 51,6% голосов против 45,8% у единоросса Андрея Тарасенко. Ситуация стала резко меняться буквально "на финише". По результатам обработки 99,16% протоколов Тарасенко набирает 49,55% голосов, Ищенко - 48,06%.

В штабе Тарасенко заявляют о фактах подвоза и скупки голосов представителями КПРФ в ходе второго тура выборов главы региона. В свою очередь Ищенко заявил, что у него "украли голоса", и призвал своих сторонников к "бессрочной забастовке обманутых избирателей" на площади Борцам за власть советов в центре Владивостока.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
коренной приморец написал 17.09.2018 10:45
Знаю только одного человека из круга своих родных, близких и знакомых, который собирался голосовать за Тарасенко ( запуганная 70-ти летняя бабушка- действующий педагог, у которой на иждивении сын охламон и невестка мигера с дочкой) . Голоса в пользу Тарасенко наперсточники-едросы тупо натянули своими грязными махинациями.
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