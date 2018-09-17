Минобороны: малазийский Boeing сбила украинская ракета

Сбившая малазийский Boeing-777 ракета в 1986 году была передана в войсковую часть 20152 223 зенитной ракетной бригаде в Тернопольской области Украинской ССР, сообщил начальник Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России Николай Паршин на брифинге, посвященном расследованию авиакатастрофы над Донбассом.

"Войсковая часть 20152, куда поставлена ракета с бортовым номером 886847379, ее действительное наименование - 223-я зенитно-ракетная бригада. В 1986 году бригада входила в состав Прикарпатского военного округа и дислоцировалась в городе Теребовле Тернопольской области Украинской ССР. На ее вооружении стояли ЗРК "Бук". После распада Советского Союза на территорию Российской Федерации она (бригада) не выводилась и была включена в состав Вооруженных сил Украины", - цитирует Интерфакс Паршина.

По его словам, бортовой номер ракеты удалось установить благодаря брифингу Совместной следственной группы, на котором были продемонстрированы фрагменты двигателя и сопла ракеты ЗРК "Бук", сбившего "Боинг". "В архивах Долгопрудненского научно-производственного предприятия, являющегося производителем ракет для ЗРК "Бук", исследованы документы, позволившие точно определить бортовой номер этой ракеты", - сказал Паршин.

В мае 2018 года Международная следственная группа сделала вывод, что зенитно-ракетный комплекс «Бук», который сбил 17 июля 2014 года малазийский Boeing над Донбассом, принадлежал 53-й зенитной бригаде из Курска. В России эти обвинения отвергли. В частности, Минобороны РФ заявило, что ни один зенитный ракетный комплекс Вооруженных сил никогда не пересекал российско-украинскую границу.