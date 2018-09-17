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Московский листок

Минобороны: малазийский Boeing сбила украинская ракета

Опубликовано 17.09.2018 в разделе комментариев 7

Минобороны: малазийский Boeing сбила украинская ракета

Сбившая малазийский Boeing-777 ракета в 1986 году была передана в войсковую часть 20152 223 зенитной ракетной бригаде в Тернопольской области Украинской ССР, сообщил начальник Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России Николай Паршин на брифинге, посвященном расследованию авиакатастрофы над Донбассом.

"Войсковая часть 20152, куда поставлена ракета с бортовым номером 886847379, ее действительное наименование - 223-я зенитно-ракетная бригада. В 1986 году бригада входила в состав Прикарпатского военного округа и дислоцировалась в городе Теребовле Тернопольской области Украинской ССР. На ее вооружении стояли ЗРК "Бук". После распада Советского Союза на территорию Российской Федерации она (бригада) не выводилась и была включена в состав Вооруженных сил Украины", - цитирует Интерфакс Паршина.

По его словам, бортовой номер ракеты удалось установить благодаря брифингу Совместной следственной группы, на котором были продемонстрированы фрагменты двигателя и сопла ракеты ЗРК "Бук", сбившего "Боинг". "В архивах Долгопрудненского научно-производственного предприятия, являющегося производителем ракет для ЗРК "Бук", исследованы документы, позволившие точно определить бортовой номер этой ракеты", - сказал Паршин.

В мае 2018 года Международная следственная группа сделала вывод, что зенитно-ракетный комплекс «Бук», который сбил 17 июля 2014 года малазийский Boeing над Донбассом, принадлежал 53-й зенитной бригаде из Курска. В России эти обвинения отвергли. В частности, Минобороны РФ заявило, что ни один зенитный ракетный комплекс Вооруженных сил никогда не пересекал российско-украинскую границу.

 



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Всего комментариев к статье: 7
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Слава Украине!
Виктор Шендерович написал 17.09.2018 14:25
Очередное русское вранье! Не верьте рашенмедиа,верьте западным медиа они не врут!
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(без названия)
3авидонов Никодиг написал 17.09.2018 14:08
Так Минобороны Рашки утверждала, що украинский штурмовик сбил.
Заврались скотины и теперь переиграли, и валят на Бук.
Пусть шойгувцы определятся : штурмовик или Бук.
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(без названия)
киргуду написал 17.09.2018 14:05
а они (украинцы)могут хоть ракету запустить?они могут только ее перекрасить и продать в россию...
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Сенсация
Горькая правда написал 17.09.2018 13:56
Надо спустить с небес на землю западных пропагандистов покрывающих преступный режим на Украине!
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(без названия)
И кому это теперь нужно? написал 17.09.2018 13:50
Все яснее становится , что нет у России методов против Украины. Инструментарий убогий и сходит на нет.
Знал бы Путин как оно обернется , никогда бы не полез воевать Киев.
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(без названия)
. . . . написал 17.09.2018 13:28
непонятно только кого может заинтересовать мнение минобороны.
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Сенсация
Горькая правда написал 17.09.2018 13:01
Ракета, сбившая в Донбассе в 2014 году малайзийский Boeing, летевший рейсом МН17, была произведена в 1986 году на Долгопрудненском предприятии и отправлена в воинскую часть Украинской ССР. Об этом заявил начальник Главного ракетно-артиллерийского управления Вооруженных сил России Николай Паршин.Изделие произведено на Долгопрудненском машиностроительном производственном объединении, год изготовления &#8212; 1986. Уникальный заводской серийный номер ракеты, который присваивался производителем, &#8212; 8720&#187;, &#8212; пояснил Паршин.
Отмечается, что данная ракета после отправки на Украину на территорию России не возвращалась.
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