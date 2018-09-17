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Московский листок

ЦИК признала состоявшимися выборы в Приморье

Опубликовано 17.09.2018 в разделе комментариев 2

ЦИК признала состоявшимися выборы в Приморье

Выборы губернатора в Приморском крае можно считать состоявшимися, однако их результаты могут быть не признаны по итогам проверок, заявила в понедельник председатель ЦИК Элла Памфилова.

"То, что выборы состоялись, в этом нет никаких сомнений. У нас нет никаких оснований считать, что они не состоялись, по всем параметрам", - сказала она журналистам. "Другое дело - признаем ли мы их результаты или не признаем (или в целом, или отдельно по участкам), накажем [ли] кого-то, признаем ли кого-то победителем. Это уже вопрос, который остается пока открытым до того, как все факты будут нами тщательно изучены", - цитирует ТАСС главу ЦИК.

"Но выборы однозначно состоялись", - отметила она.

По словам Памфиловой, ЦИК не позднее 19 сентября направит комиссию в Приморье, чтобы изучить ситуацию со вторым туром губернаторских выборов в регионе.

"Не позднее среды будет направлена серьезная команда экспертов, специалистов в Приморье, чтобы еще найти ответы на какие-то дополнительные вопросы", - сказала она.

Как сообщалось ранее, накануне в Приморском крае прошел второй тур губернаторских выборов. По итогам подсчета 95% голосов кандидат от КПРФ Андрей Ищенко выигрывал у врио губернатора единоросса Андрея Тарасенко (51,61% против 45,79%). Однако после обработки 99,16% протоколов Тарасенко набрал 49,55% голосов, коммунист Андрей Ищенко - 48,06%.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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Есть еще желающие поучаствовать в буржуазных выборАх
"лидер нации" в Приморье написал 17.09.2018 13:59
и об.оссан,и обо. сран,но - посмотрите на результат выборОв.
И при диктатуре буржуа так будет всегда.
Товарищ,только вперед - к диктатуре пролетариата,
победа будет за нами !
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(без названия)
Доверчивый написал 17.09.2018 13:38
А, вот уже и все в порядке).
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