Порошенко разорвал договор о дружбе между Украиной и Россией

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о разрыве договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. "Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 6 сентября 2018 года "О Договоре о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Украиной и Российской Федерацией", - говорится в сообщении на сайте главы государства.
В документе подчеркивается, что МИД Украины должен заявить Российской Федерации о желании Украины прекратить действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ, подписанного 31 мая 1997, в соответствии со статьей 40 настоящего Договора и внести в установленном порядке на рассмотрение Президенту Украины проект Закона Украины о прекращения действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ.
Также ведомство обязали проинформировать об этом Организацию Объединенных Наций, Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе, а также другие международные организации.
Как отметила представитель Президента в Верхней Раде Украины, народный депутат Украины Ирина Луценко во время заседания согласительного совета лидеров фракций и групп, на заседании Совета нацбезопасности и обороны "было согласовано позицию государства по не продолжение Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией".
По ее словам, до 30 сентября Российская Федерация будет проинформирована нотой МИД Украины, а главой государства будет внесен в парламент соответствующий законопроект в соответствии со статьей 24 Закона Украины «О международных договорах Украины».
Тамаз написал 17.09.2018 14:16
3авидонов Никодиг написал 17.09.2018 14:12
киргуду написал 17.09.2018 14:09
Становится очевидно написал 17.09.2018 13:59
Нас наййепали. Подсунули конфетку в виде Крыма и лишили десятки миллионов верных украинских штыков.
-Это что? написал 17.09.2018 13:47
Из россионии в день уходит до 0,5 млрд долларов.
Десятки тысяч заводов разрушены . Десятки тысяч чел тоже уничтожены.
Какие вам всем еще нужны очевидности.
Президент ,премьер,Дума,"силовые" органы,олигархи это все мартышки для главного механизма-ПЕРЕКАЧКИ денег от сырья из России и Украины.
За 30 лет вам всем это еще не стало ясно?