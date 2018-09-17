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Московский листок

Порошенко разорвал договор о дружбе между Украиной и Россией

Опубликовано 17.09.2018 в разделе комментариев 5

Порошенко разорвал договор о дружбе между Украиной и Россией

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о разрыве договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. "Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 6 сентября 2018 года "О Договоре о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Украиной и Российской Федерацией", - говорится в сообщении на сайте главы государства.

В документе подчеркивается, что МИД Украины должен заявить Российской Федерации о желании Украины прекратить действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ, подписанного 31 мая 1997, в соответствии со статьей 40 настоящего Договора и внести в установленном порядке на рассмотрение Президенту Украины проект Закона Украины о прекращения действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ.

Также ведомство обязали проинформировать об этом Организацию Объединенных Наций, Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе, а также другие международные организации.

Как отметила представитель Президента в Верхней Раде Украины, народный депутат Украины Ирина Луценко во время заседания согласительного совета лидеров фракций и групп, на заседании Совета нацбезопасности и обороны "было согласовано позицию государства по не продолжение Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией".

По ее словам, до 30 сентября Российская Федерация будет проинформирована нотой МИД Украины, а главой государства будет внесен в парламент соответствующий законопроект в соответствии со статьей 24 Закона Украины «О международных договорах Украины».

 



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Всего комментариев к статье: 5
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президент Порошенко позвонил путину
Тамаз написал 17.09.2018 14:16
И спел: досвиданья, укуренный Вовик, возращайся в свой ссаный подъезд.
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(без названия)
3авидонов Никодиг написал 17.09.2018 14:12
О какой дружбе может идти речь когда РФ напала на Украину и поубивала десятки тысяч украинцев?
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(без названия)
киргуду написал 17.09.2018 14:09
ну правильно,а то приплетут кремляне что порошенко виноват в повышении пенс.возраста....
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(без названия)
Становится очевидно написал 17.09.2018 13:59
Что все хитропланы кремля по Украине направлены на ослабление самой России как цивилизации. С возможной ее утилизацией.
Нас наййепали. Подсунули конфетку в виде Крыма и лишили десятки миллионов верных украинских штыков.
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Нам нужна другая Украина и Россия.
-Это что? написал 17.09.2018 13:47
Т.к., обе имеющиеся это оккупированные сионистами территории.
Из россионии в день уходит до 0,5 млрд долларов.
Десятки тысяч заводов разрушены . Десятки тысяч чел тоже уничтожены.
Какие вам всем еще нужны очевидности.
Президент ,премьер,Дума,"силовые" органы,олигархи это все мартышки для главного механизма-ПЕРЕКАЧКИ денег от сырья из России и Украины.
За 30 лет вам всем это еще не стало ясно?
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