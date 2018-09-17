Порошенко разорвал договор о дружбе между Украиной и Россией

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о разрыве договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. "Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 6 сентября 2018 года "О Договоре о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Украиной и Российской Федерацией", - говорится в сообщении на сайте главы государства.

В документе подчеркивается, что МИД Украины должен заявить Российской Федерации о желании Украины прекратить действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ, подписанного 31 мая 1997, в соответствии со статьей 40 настоящего Договора и внести в установленном порядке на рассмотрение Президенту Украины проект Закона Украины о прекращения действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ.

Также ведомство обязали проинформировать об этом Организацию Объединенных Наций, Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе, а также другие международные организации.

Как отметила представитель Президента в Верхней Раде Украины, народный депутат Украины Ирина Луценко во время заседания согласительного совета лидеров фракций и групп, на заседании Совета нацбезопасности и обороны "было согласовано позицию государства по не продолжение Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией".

По ее словам, до 30 сентября Российская Федерация будет проинформирована нотой МИД Украины, а главой государства будет внесен в парламент соответствующий законопроект в соответствии со статьей 24 Закона Украины «О международных договорах Украины».