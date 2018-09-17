Средний чек россиян падает пятый месяц подряд

Средний чек россиян за одно посещение магазина в августе снизился на 0,2% по сравнению с июлем и составил 495 рублей, говорится в результатах исследования холдинга "Ромир". Этот показатель сокращается пятый месяц подряд, а в августе его значение упало до минимума с весны 2016 года.

"В августе индекс среднего чека составил 495 рублей. По сравнению с июлем его значение уменьшилось ещё на 1 рубль или на 0,2%. Стоит отметить, что средние расходы жителей страны за один визит в магазин сокращаются уже пятый месяц подряд, начиная с апреля. По сравнению с прошлогодним значением средний чек уменьшился ещё заметнее - на 4,4%, понизившись с 518 рублей в августе 2017 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по российским регионам индекс продемонстрировал разнонаправленную динамику. Самый низкий индекс среднего чека зафиксировали в Сибирском федеральном округе (398 рублей), самый высокий – в Северо-Кавказском (615 рублей).

В Москве индекс среднего чека сократился на 0,7% — до 672 рублей, а в Санкт-Петербурге вырос на 1,9% — до 648 рублей. По сравнению с августом 2017 г. индекс среднего чека упал в обеих столицах - в Москве на 2,6%, в Санкт-Петербурге - на 4,4%.