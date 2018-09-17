Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Приморье - первый взрыв

Опубликовано 17.09.2018 в разделе комментариев 8

В Приморье - нешуточное возмущение против "чудесной" победы губенатора-едросса на выборах. Андрей ищенко объявляет голодовку. Первые плоды повышения пенсионного возраста - народная "любовь" к "Единой России". Максим и Петр Калашников следят за ситуацией.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 3
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 8
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Про членов КПРФ
информации нет написал 17.09.2018 19:10
А навальнят уже в приморье повязали.
Ответить
Что скажет на это
товарищ Зюганов? написал 17.09.2018 19:08
"Либерал"Навальный призывает коммунистов выходить на улицу и требовать вернуть украденную у них победу!!!А коммунисты что?Опять будут подавать жалобы и призывать не раскачивать лодку?
Ответить
(без названия)
vladik написал 17.09.2018 19:06
Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ---- http://tok.pw/presdoma
Ответить
Re: Мы один народ
Гость написал 17.09.2018 19:04
Казнокрадов и взяточников.
Ответить
Re: Мы один народ ЯКОБЫ
старшина флота ссср написал 17.09.2018 18:55
А где Союз Советских офицеров Шкурников обласканных Советской властью.? Где их смелость и героизм?Когда они скажут свое ФЕ?Или ссучились?
Ответить
Да БУДЬ ты ПРОКЛЯТА - "ед-ро" !
Мимо ПРОХОДЯЩИЙ... написал 17.09.2018 18:52
...ЗДРАВСТВУЙТЕ...
Да БУДЬ ты ПРОКЛЯТА - "ед-ро"!!!
Во веки веков!
Так ГОВОРИТ в России Народ!
А народ,как Известно - НЕ врет!
-----
Ничего ни к кому личного!- Благодарю.
= = = = =
С уважением - Валерий Бондарик.
Эдмонтон. Канада. 17-9-18.
Ответить
(без названия)
знаю что делать написал 17.09.2018 18:49
Нужно просить Китай защитить население Дальнего Востока от московских карателей и коррупционеров
Ответить
Мы один народ
Мы одна страна написал 17.09.2018 18:40
Единая Россия объединяет!
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Будет ли дуэль Золотова с Навальным?:
Результаты
Интернет-ТВ
Приморье - первый взрыв
Приморье - первый взрыв
17.09.2018
Удальцов на свободе
Удальцов на свободе
17.09.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Приморье - первый взрыв (8)
Средний чек россиян падает пятый месяц подряд (1)
Порошенко разорвал договор о дружбе между Украиной и Россией (15)
ЦИК признала состоявшимися выборы в Приморье (5)
Минобороны: малазийский Boeing сбила украинская ракета (15)
Электоральный рейтинг "Единой России" упал до 28% (4)
ЦИК пообещал подвести итоги выборов губернатора в Приморье только после рассмотрения жалоб (4)
Песков заверил, что Путин не собирается на пенсию (9)
Враги народа на госслужбе (8)
Выигравшего выборы кандидата от КПРФ просто... выкинули с первого места! (34)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Ложь, свистёж и теория Ламброзо
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Дарья Митина Дарья Митина: Друзья пишут из Владика:
Максим Калашников Максим Калашников: ПРИМОРЬЕ - ПЕРВЫЙ ВЗРЫВ
Дарья Митина Дарья Митина: Цугцванг
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss