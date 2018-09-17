Приморье - первый взрыв В Приморье - нешуточное возмущение против "чудесной" победы губенатора-едросса на выборах. Андрей ищенко объявляет голодовку. Первые плоды повышения пенсионного возраста - народная "любовь" к "Единой России". Максим и Петр Калашников следят за ситуацией.



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