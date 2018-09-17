Приморье - первый взрыв

В Приморье - нешуточное возмущение против "чудесной" победы губенатора-едросса на выборах. Андрей ищенко объявляет голодовку. Первые плоды повышения пенсионного возраста - народная "любовь" к "Единой России". Максим и Петр Калашников следят за ситуацией.
информации нет написал 17.09.2018 19:10
товарищ Зюганов? написал 17.09.2018 19:08
vladik написал 17.09.2018 19:06
Гость написал 17.09.2018 19:04
старшина флота ссср написал 17.09.2018 18:55
Мимо ПРОХОДЯЩИЙ... написал 17.09.2018 18:52
Да БУДЬ ты ПРОКЛЯТА - "ед-ро"!!!
Во веки веков!
Так ГОВОРИТ в России Народ!
А народ,как Известно - НЕ врет!
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Ничего ни к кому личного!- Благодарю.
= = = = =
С уважением - Валерий Бондарик.
Эдмонтон. Канада. 17-9-18.
знаю что делать написал 17.09.2018 18:49
Мы одна страна написал 17.09.2018 18:40