"Газпрому" снова разрешили не заплатит 50% от прибыли по МСФО

Правительство разрешило "Газпрому" направить на дивиденды за 2018 года менее 50% чистой прибыли по МСФО, сообщил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов

"По "Газпрому" решение принято — они заплатят меньше, чем 50%. Еще у нас принято несистемное решение, непринципиальное — "Газпром" меньше заплатит и еще одна компания», - цитирует чиновника ТАСС. Название второй компании вице-премьер не уточнил, отметив лишь, что это "не слишком крупная и не слишком маленькая компания".

Напомним, что правительство уже не первый год пытается заставить госкомпании направлять на дивиденды 50% чистой прибыли по МСФО. Так в конце апреля 2017 года премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвития и федеральным органам исполнительной власти обеспечить принятие решений о выплате дивидендов госкомпаниями на уровне не менее 50% от годовой прибыли по МСФО. Владимир Путин одобрил это предложение. Однако в прошлом году как и в 2016 году газовая монополия эти предписания не выполнила. В 2017 году Газпром выплатил в качестве дивидендов 190,36 млрд рублей (8,04 рубля на акцию), что составило 26,6% чистой прибыли.

Вместе с тем российский газовый монополист резко поднял премии своим топ-менеджерам: вознаграждение увеличилось во II квартале на 7,9% в годовом выражении до 230,5 млн руб. При этом размер выплат по статье "заработная плата" вырос в 1,5 раза до 290,148 млн руб. В итоге совокупный размер вознаграждения членам правления "Газпрома" увеличился во II квартале на 28,6% до 520,7 млн руб.