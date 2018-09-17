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Московский листок

Кандидат в губернаторы Приморья от КПРФ передумал голодать

Опубликовано 17.09.2018 в разделе комментариев 0

Кандидат в губернаторы Приморья от КПРФ передумал голодать

Кандидат в губернаторы Приморья от КПРФ Андрей Ищенко прекратил объявленную ранее голодовку, а также отказался от идеи установки палаточного лагеря на площади перед городской администрацией, сообщает Радио Свобода.

По словам Ищенко, такое решение он принял по рекомендации лидера КПРФ Геннадия Зюганова и после того, как появились "нотки взаимодействия" со стороны главы Центризбиркома Эллы Памфиловой. Андрей Ищенко добавил, что палаточный лагерь могли бы разогнать сотрудники полиции и что он последовал совету Зюганова действовать в рамках законодательства.

Напомним, кандидат от КПРФ Андрей Ищенко лидировал во втором туре выборов до обработки 98,8% протоколов избирательных участков. Однако после обработки 99,03% протоколов лидер сменился – им стал действующий врио главы региона Андрей Тарасенко. По результатам обработки 99,16% он набирает 49,55%, тогда как у Ищенко – 48,06%.

Кандидат от КПРФ объявил о «воровстве голосов» и призвал людей выходить на «забастовку обманутых избирателей».

 



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