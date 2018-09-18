Спасти от выселения многодетную мать

Во вторник, 18 сентября, в 9-10 часов на ул.Ставропольская д. 17 состоится выселение активистки дома Чернецкий Елены, многодетной мамы. Приставы саму Елену не уведомили, о выселении она узнала от органов опеки, т.к. в семье воспитывается сирота, родная племянница Елены.

Напоминаем, в доме проживают бывшие работники Центротрансстроя, дом путём мошеннических схем перешёл в руки университета МИРЭА. Дом перевели в нежилой фонд без расселения. По государственной программе "Жилище" людей должны были расселить, но само расселение состоялось только на бумаге. И с помощью подручных судей людей выселяют на улицу по ГК нарушение прав собственника.

Требуется информационная и силовая поддержка. В доме в это время только старики, кормящие мамы и инвалиды.

Дополнительная информация:

8-903-709-19-09 - Елена Чернецкая