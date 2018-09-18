Голодовка от обеда до ужина. КПРФ боится народного протеста пуще власти и собственного позора

Тут многие пикировали обстоятельством, что путинская Россия стала напоминать банановую республику, и её политические будни превратились в сплошной фарс. Из всех щелей повылазили какие-то клоуны, корчат немыслимые рожи и тешат мир выходками одна глупее другой. То генерал Росгвардии в обличье дегенеративного вождя военной хунты разражается тирадой рэкетира из "проклятых 90-х", ещё утюг забыл из-под стола вынуть. То два амбала с культурным уровнем Эллочки Людоедки воркуют про "солсберецкий собор" со 123-метровым шпилем, хотя нелёгкая два дня носила их вокруг дома отравленных Скрипалей. То Минобороны извлекает из прокисших архивов новую легенду про украинскую ракету, изготовленную при царе Горохе. Публика в полном восторге.

Нельзя упрекнуть власть в недостатке зрелищ. Первый канал с "распятым мальчиком" отдыхает. Но даже таких акробатических выпадов становится недостаточно, чтобы отвлечь внимание людей от ощущения надвигающейся катастрофы. Самое ужасное для режима произошло на губернаторских выборах в Приморье. Тамошний кандидат от "Единой России" Тарасенко после первого тура получил прямую поддержку В.В.Путина, который встретился с ним в Кремле: "Знаю, что у вас второй тур предстоит. Всё, думаю, будет в порядке". Этого знака всегда было достаточно, чтобы обеспечить региональному протеже триумфальный успех. Но на сей раз всё пошло наперекосяк. В первом туре Тарасенко набрал 46,6% голосов, тогда как его конкурент коммунист Ищенко - 24,6%. Казалось, для победы "единоросса" хватило бы одного кивка президента. Однако во втором туре Ищенко сенсационно опережал ставленника Москвы - когда были подсчитаны и 20, и 50, и 95% бюллетеней. В КПРФ уже праздновали победу, пока глубокой ночью система ГАС "Выборы" не дала трехчасовой сбой, а на выходе не обозначилось поистине "чуровское чудо". Фальсификация выборов настолько очевидна и бесстыдна, что иначе как издевательством и глумлением её не назовёшь.

Такое откровенное хамство, окончательная и бесповоротная дискредитация института выборов и превращение их в "выборА" были бы невозможны по решению исключительно местных властей. Председатель ЦИК Э.Памфилова смешно изображает неподкупную честность и праведный гнев, но она всего лишь кухарка, навешивающая лапшу на уши российского обывателя. Ночные бдения закулисья явно были направлены на спасение репутации Путина, против которого (впервые!) голосовали граждане страны. Именно против Путина, а не только против опостылевшей "Единой России", его ручной партии. Голосовали против затеянной им пенсионной реформы, усиливающегося налогового гнёта, многолетнего падения жизненного уровня, против бесконечного вранья и пустого бахвальства. Наглый подлог в оглашенных результатах - это месть кремлёвской верхушки народным низам за ропот. Мол, никому теперь не интересно, за кого вы на самом деле ставите крестики и галочки - вам нарисуют цифры утром. И вы проглотите!

В самом жалком и унизительном положении оказались адепты КПРФ. Несчастные жители Приморья за неимением прочих альтернатив выразили протест поддержкой прикормленной оппозиции. Поначалу Ищенко надулся, как карапуз, у которого отобрали блестящую игрушку. А ведь накануне он заявил о намерении следовать линии президента, не помогло. Вот и объявил голодовку, призвал обустраивать палаточный лагерь. Голодовка бузотера продлилась ровно от обеда до ужина. Ни одной палатки не успели установить, как он выбросил белый флаг. В минуты столь героического противоборства Зюганова чуть не хватил кондратий, но конфликт улажен, и лидер КПРФ снова рвётся в свой привычный бой - пишет Путину жалобу, как их обидели в Приморье. Может, выклянчит рупь-другой на новый пиджак.

...Осень 2018 г. ознаменовала закат "Единой России", искусственной, мертворожденной организации без принципов и идеологии. Дала старт крушению надутого рейтинга старого нового президента, чья властная вертикаль отныне накрепко связана с антинародной пенсионной реформой, выборными махинациями и умопомрачительной политической клоунадой. Уничтожила механизм выборов как способ смены обанкротившейся власти. Выдвинула левые силы, пускай пока в виде жалких, трусливых деятелей КПРФ, как вариант нового российского курса. Новые лидеры грядут. Общество прозревает и совершает явный крен влево. Приморские настроения, разросшиеся до масштабов нескольких десятков регионов, могут даровать стране надежду на спасительный выход из нынешнего беспросветного тупика.