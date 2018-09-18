Нужно абсолютно серьёзно принять у Золотова вызов на дуэль

«Депутат Государственной думы и известный

в прошлом боксёр Николай Валуев

выразил готовность тренировать

главу Росгвардии Виктора Золотова

к возможному поединку с оппозиционным политиком

Алексеем Навальным,

в случае, если такой бой состоится».

Смысл дуэльных правил

Итак, кто есть дворянин? Бесстрашный воин! А по чему в мирное время видно, что он бесстрашный воин? Дворянин потому бесстрашный воин, что он честный, следовательно, в предстоящей войне честно отдаст долг царю (государству) за полученные в мирное время блага - исполнит свои обязательства в условиях опасности для жизни.

Тогда отсюда следует, что:

Дуэль - способ доказать наличие у себя чести с помощью игнорирования угрозы для собственной жизни при исполнении обязательств.

Вы поняли, что в дуэли главное - это угроза для собственной жизни, а не убийство противника?

Смоделируем ситуацию. Дворяне, назвавшись таковыми, принимали на себя обязательство не терпеть оскорблений, и положим, что некто решил, что вы не способны исполнять обязанности, которые возлагает на вас звание дворянина, и, к примеру, заявит вам: «Вы, лжёте сударь!». То есть, обвинит вас в трусости говорить правду, и этим оскорбит. Ну и что для вас толку от факта его убийства в доказывании всем, что это не у него, а у вас есть честь - есть свойство исполнять обязательства даже в условиях опасности для жизни? Никакого толку! Вам необходимо показать, что это вы презираете опасность для жизни, а не он.

В истории было достаточно случаев, когда дуэлянт, переждав неточный выстрел противника в свою сторону, стрелял вверх. Или вообще, первым стрелял вверх. Почему? Важно было, что это он вышел к барьеру, чтобы подвергнуть себя смертельной опасности. Важно было доказать, что он не мстительная сволочь, а сам не трус! Это главное.

Но всё это была присказка, чтобы лучше понимать дуэльные правила. Теперь постепенно о них.

Дуэль возможна только между дворянами, дворянин не имеет права участвовать в дуэли с людьми «простого звания» - крестьянами, мещанами, попами и купцами. А почему? А потому, что дворянин это профессиональный воин, а они - нет. И как выше процитировано в «Артикуле воинском» Петра I, «чести получить не можно, оных убить, которые оборонятися не могут».

Так, что же - остальные могли оскорблять дворян безнаказанно? Нет, для таких был суд - суд разбирался и наказывал крестьян и прочих за оскорбление дворян. Да и не только крестьян.

Царский суд, присяжные которого состояли из десяти дворян, одного купца и одного мещанина оправдал революционерку Веру Засулич, которая два раза успела выстрелить из револьвера в живот самого градоначальника Петербурга Трепова! Но выстрелила она за то, что Трепов перед этим распорядился высечь розгами каторжанина-дворянина Боголюбова (этот дворянин не снял перед Треповым головной убор).

(Кстати, случай один в один с Золотовым и Навальным. Тогда генерал-адъютант Трепов приказал сделать из заключенного в тюрьме Боголюбова «хорошую сочную отбивную», а в наше время денщик-генерал Золотов решил сам сделать из заключенного в тюрьме Навального «хорошую сочную отбивную»).

И защитнику Засулич (а к ней многие дворяне рвались в защитники) осталось только спросил дворян-присяжных: «Кто вступится за поруганную честь беспомощного каторжанина? Кто смоет тот позор, который навсегда будет напоминать о себе несчастному?».

И присяжные вынесли вердикт Вере Засулич: «Не виновна!».

Но почему дворяне, в массе своей ненавидящие идеи революции, встали на защиту каторжанина-революционера, а не на защиту дворянина Трепова? И, главное, почему для Боголюбова позор был «навсегда»? В чём был позор Боголюбова, которого скрутили дюжие приставы и выпороли насильно?

Тут надо понять, что для поддержания чести в среде дворянства, для дворян были введены определённые, обязательные для исполнения правила, которые порою, с одной стороны, представлялись даже льготами, но с другой стороны, приводят в удивление. В частности, дворян нельзя было наказывать телесно - их нельзя было пороть, поскольку это лишало их чести навсегда. Правда, как царь, так и дворяне могли ударить или даже избить дворянина без потери избитым дворянином чести, но сделать это можно было только оружием. Палка была оружием - ею можно было дворянина избить, и горячего нрава Пётр Первый гонял дворян палкой. Но вот розги или кнут - не были оружием. Они были всего лишь инструментом наказания.

Мало этого, и невооружённая рука тоже не была оружием. Может быть, вам приходилось видеть в фильмах о дворянах тех времен, что для того, чтобы оскорбить и вызвать этим на дуэль, дворянину не пощёчину давали, а хлестали его по щеке перчаткой. По негласному (или гласному?) договору между дворянами, применяемая для вызова на дуэль перчатка, считалась оружием.

А вот пощёчина или удар просто рукой были несмываемой потерей чести.

Ещё раз: честь дворянина, получившего удар оружием, не страдала, а вот честь дворянина, получившего удар кулаком или голой рукой, утрачивалась навсегда! Если это был военный, то получив такой удар невооружённой рукой, он обязан был уволиться из армии. Повторю, только потому, что получил удар невооружённой рукой.

В XVIII веке был случай, когда дворяне судили-рядили, можно ли считать оружием щучий хвост? Дело в том, что на базаре майору одного из русских полков и еврею понравилась одна и та же щука, однако майор перекупил её под носом у еврея, и обиженный еврей хлестнул майора щучим хвостом по физиономии. Если бы он ударил рукой, то никто и разбираться бы не стал - закон есть закон - майору бы все сочувствовали бы, но его, обесчещенного, немедленно исключили бы из полка. А тут судили-рядили, похож ли щучий хвост на оружие?

Если бы Трепов избил или поручил избить каторжанина палкой, то это один вопрос, но он цинично приказал его обесчестить - выпоров розгами, Боголюбова лишали чести навсегда! Вот отсюда и адвокатское «навсегда».

Ну и как на это должны были смотреть дворяне? Сегодня этот урод Трепов обесчестил пусть и каторжанина, но дворянина! А завтра он найдёт повод обесчестить нас, честных дворян! Вот отсюда и решение присяжных дворян, которые, казалось бы, вопреки здравому смыслу, встали на сторону не Трепова, а революционерки.

Сложно определённо сказать, откуда возникло это требование наносить дворянину удары только оружием, на мой взгляд, оно исходит к тому, что вооружённый воин, кем по идее является дворянин, не будучи трусом, не может получить удар от безоружного - тот побоится его нанести дворянину. А если не боится, то с дворянином что-то не так. (А возможно это восходит к традициям одного плана с королевским ударом мечом плашмя по плечу кандидата в дворяне, превращающем кандидата в дворянина).

Такие правила, ужесточающие требования бесстрашия при защите чести, были и в дуэльном кодексе. Скажем, ведь был царский суд, и дворянин мог обратиться в суд для наказания обидчика. Но если обидчик был дворянином, то обращение в суд для наказания обидчика, а не вызов обидчика на дуэль, сразу же лишало жалобщика чести навсегда, и такой бесчестный дворянин навсегда лишался права вызывать на дуэль. Теперь ходи только в суд! Исправить это было нельзя. И его, бесчестного, тоже на дуэль больше не вызывали - струсивший единожды, в глазах честных дворян превращался в ничтожество на всю жизнь. И если он кого-то лез оскорбить, что бы его самого вызвали на дуэль, то на него за бесчестье подавали в суд как на крестьянина. Естественно, такого дворянина увольняли и из армии.

Уже по этой причине дуэль на кулаках - это идиотизм. Это уголовные разборки или разборки простолюдинов, но ни в коем случае не дуэль.

С точки зрения того, с какой целью дули проводились, для понятия «дуэль» приемлемо только смертельное оружие, и только реальная угроза смерти!

Кроме того, для того, чтобы дуэль была дуэлью, а не убийством, ей обеспечивают абсолютное равенство сторон, в том числе, при выработке условий дуэли. Ведь понимаете, какой-нибудь урод-дворянин мог бы от безделья натренироваться в поединках со шпагой (как Золотов и настоящий Путин от безделья натренировались карате и прочей чепухе) и затем вызывать на дуэль кого ему захочется, и шпагой их убивать.

Нет! Дураков в те времена не было. Поэтому оружие всегда выбирал тот, кого на дуэль вызвали. Хочешь продемонстрировать меткость стрельбы? Ну так получи дуэль на саблях, и твоей вдове подарят фото с места дуэли, на котором будет запечатлена валяющаяся на земле твоя отрубленная голова (видел как-то такое фото результатов русской дуэли начала прошлого века).

Дебил Золотов, брякнув про дуэль, наверняка не понимал, что этим словом он предоставил Навальному право выбрать оружие.

Но, вообще-то, в России пистолеты всех уравняли, поскольку в отличие от Европы, в которой стрелялись чуть ли не с километра, в России дуэли на пистолетах велись с очень близкого расстояния, когда индивидуальная меткость стрельбы значения уже не имела.

Надо воспользоваться идиотизмом власти

О дуэлях у меня всё. А теперь выводы и советы.

Наши дебилы в Думе, уже запретив, кажется, всё, что можно и нельзя, забыли запретить дуэли, а что не запрещено, то разрешено. Зато законом запрещено нанесение телесных повреждений в ходе драк - запрещено то, на что соблазняет Навального Золотов. Ведь Золотов предлагает Навальному не спортивное соревнование, а грозит Навального убить или изуродовать его в драке. В спорте запрещено делать из противника «хорошую сочную отбивную».

Кстати, когда во власти дебилы, то это предоставляет широкие возможности гражданам по расширению сферы дебилизма власти. Скажем, Золотов вызвал Навального: «На ринг, на татами куда угодно», - потому что Навальный его, якобы оклеветал в воровстве. И Кремль, в лице Пескова, и Валуев, в лице Думы, правомерность такого вызова подтвердил.

Но теперь все, сидящие по лагерям люди, обвинённые в воровстве и осуждённые в судах тварями, назначенными Кремлём судить людей, могут вызвать следователей, прокуроров и этих «судей» на «на ринг, на татами куда угодно» за то, что эти следователи, прокуроры и «судьи» их оклеветали.

А Песков, Кадыров и примкнувший к ним Валуев, должны этой идее радостно рукоплескать. У нас по Конституции (ст. 19) все равны перед законом и судом, и если такое мордобитие разрешено Золотову, то почему оно не может быть разрешено вору без погон?

Кстати, Песков оклеветал Навального тем, что обвинил его в клевете, поэтому Навальный обязан вызвать Пескова «на ринг, на татами куда угодно»… ну и далее по тексту. Это ведь Песков провякал в одобрение спича Золотова: «Иногда с бессовестной клеветой можно бороться любыми способами. Когда была бессовестная клевета, которая является не чем иным, как нарушением существующего законодательства, - конечно, лучше такую клевету пресекать на корню». Теперь пусть Песков напрашивается к Валуеву в ученики, ввиду попыток Навального способом Золотова пресечь клевету Пескова на корню.

Это вот что получается, когда государственные посты занимают существа, являющиеся по своему образу мыслей и культуре денщиками.

(Как говорил тут один министр: «Дебилы, бл…ть!»).

***

Мне осталось дать очередной совет Навальному. Он мои советы никогда не слушал, но это же на значит, что я не могу их давать?

Во-первых, обратиться в разрешительные органы с просьбой выдать Навальному разрешение на ношение пистолета в связи с тем, что Навальный получили угрозу «сделать из вас хорошую сочную отбивную» от дебильного маньяка, обладающего огромной властью в преступной среде, и способного подослать к Навальному убийцу. Так и писать в заявлении: «дебильный маньяк В.В. Золотов». Вот взгляните на это фото:

https://i1.wp.com/i.imgur.com/1PiJZSs.jpg

Когда говорят, что в российскую власть инфильтрировались уголовники, то надо же понимать, кто именно этот инфильтрат.

Отказ власти выдать оружие и принять меры по защите Навального, будет для Навального дополнительной защитой.

Во-вторых. Конечно, встречаться с Золотовым по любым вопросам омерзительно, однако в данном случае с Золотовым выгоднее встретиться. Нужно абсолютно серьёзно принять у Золотова вызов на дуэль, и оружием выбрать пистолеты. Я полагаю, что в данном случае, из-за большой скорости пули (по традициям дуэльные пистолеты должны иметь это свойство) нужно выбрать ТТ, а барьер установить в 5 шагах. Или выбрать иной вид дуэли, гарантирующий её смертельный исход.

Предварительно оговорить себе дней 15 на тренировки в тире, поскольку «на понт» Золотова брать не надо - надо реально вызывать его к барьеру и подготовиться к дуэли серьёзно не только морально, но и технически.

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