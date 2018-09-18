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Московский листок

Порошенко нам больше не друг

Опубликовано 18.09.2018 в разделе комментариев 1

украина война киев
Порошенко нам больше не друг

Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБУ) о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. Договор был подписан в 1997 году и продлевался на 10 лет 1 октября 2008 года. Порошенко ранее говорил, что договор формально не расторгается, а «прекращает свое действие в связи с непродлением».

Собственно, шаг вполне логичный - официальный Киев уже так давно воюет с Россией, что продолжать договор о дружбе как-то странно.

Вопрос в другом - что из этого следует?

Ну, понятня, какие-то несуществующие торговые скидки и прочее нас сегодня авряд ли интересуют. Но вот вопрос признания режима в Киеве - это вопрос вопросов.

В свое время Путин явно поторопился признавать Порошенко легальным президентом Украины. думаю, уже много раз пожалел об этом.

Но сейчас, когда некто Порошенко расторгает договор о дружбе, вполне можно отозвать и признание Москвой самого Порошенко. Мол, есть  в Киеве некий самопровозглашенный режим, пришедший к власти путем государственного переворота, и отношений с ним у нас нет никаких. А с Украиной - есть! И договор о дружбе никакой самопровозглашенный Порошенко расторгать не в праве, не полномочен.

Можно признавать ДНР и ЛНР "настоящей Украиной", провести там федерализацию и избрать там настоящего президента, вести с ним дела и оказывать всестороннюю помощь в деле освобождения остататней Украины от "террористов-бандеровцев".

Но ведь не станут этого делать российские дипломаты. И Путину не присоветуют. А зачем им? У них все в порядке, дети учатся в Англии, имущество в Штатах, деньги в Швейцарии. Поэтому одной рукой играют за Россию, а другой - против...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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В дании жил в зоопарке жираф. Тому жирафу в затылок - "Пиф-Паф!". Скачут от радости датские дети.
!!!!Q--Q!-TOT-KLOPODAV!!!& написал 18.09.2018 00:54
Только жирафика нету на свете!
"В свое время Путин явно поторопился признавать Порошенко легальным президентом Украины. думаю, уже много раз пожалел об этом."
- Таки они с лавровым очень хидко обос-ра-лись уже на стадии признания послемайдауной украины - то таки да!
Таки надо было им все сразу рвать после переворота, а они все надеялись с фашиками и уголовниками договориться, хотя бы и за счет тупых населюков к-л "юкрейнистан" - то таки да! Таки было же ясно, что за майдаунами нет никакого закона! Но путин прикинул, что тот же донбасс может расшириться аж до Тихого океана (а оно таки ему надо?), таки пошушукался с 3,1416-дараской Хлопотливой, которая таки заверила его, что все это фашистское таки кастрюлеголовое отребье - таки вполне укладывается в еуро-пейские ценности традиции - (то таки да!) и решил, что фашисты и донецкие шахтеры (которые при Алкаше Мордатом поддержали и долбостройку и демократизацию) пусть просто уничтожат друг дружку ке-бене-м-атери - то таки да...
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