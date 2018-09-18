Порошенко нам больше не друг

Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБУ) о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. Договор был подписан в 1997 году и продлевался на 10 лет 1 октября 2008 года. Порошенко ранее говорил, что договор формально не расторгается, а «прекращает свое действие в связи с непродлением».

Собственно, шаг вполне логичный - официальный Киев уже так давно воюет с Россией, что продолжать договор о дружбе как-то странно.

Вопрос в другом - что из этого следует?

Ну, понятня, какие-то несуществующие торговые скидки и прочее нас сегодня авряд ли интересуют. Но вот вопрос признания режима в Киеве - это вопрос вопросов.

В свое время Путин явно поторопился признавать Порошенко легальным президентом Украины. думаю, уже много раз пожалел об этом.

Но сейчас, когда некто Порошенко расторгает договор о дружбе, вполне можно отозвать и признание Москвой самого Порошенко. Мол, есть в Киеве некий самопровозглашенный режим, пришедший к власти путем государственного переворота, и отношений с ним у нас нет никаких. А с Украиной - есть! И договор о дружбе никакой самопровозглашенный Порошенко расторгать не в праве, не полномочен.

Можно признавать ДНР и ЛНР "настоящей Украиной", провести там федерализацию и избрать там настоящего президента, вести с ним дела и оказывать всестороннюю помощь в деле освобождения остататней Украины от "террористов-бандеровцев".

Но ведь не станут этого делать российские дипломаты. И Путину не присоветуют. А зачем им? У них все в порядке, дети учатся в Англии, имущество в Штатах, деньги в Швейцарии. Поэтому одной рукой играют за Россию, а другой - против...

А.Б.