Начинается выселение многодетной матери

В настоящее время, 9.00, 18 сентября, к общежитию на Ставропольской 17 прибыли судебные приставы.
Напоминаем, на сегодня назначено выселение на улицу многодетной матери Елены Чернецкой, прожившей в данном общежитии 24 года.
Спасти от выселения многодетную мать
В доме проживают бывшие работники Центротрансстроя, дом путём мошеннических схем перешёл в руки университета МИРЭА, переведён в нежилой фонд без расселения, а жителей общежития выгоняют на улицу.
Дополнительная информация:
8-903-709-19-09 - Елена Чернецкая
Финни написал 18.09.2018 10:11
Весь мир голодных и рабов,
Кипит наш разум возмущенный
И в смертный бой вести готов.
Весь мир насилия мы разрушим
До основания, а затем
Мы наш, мы новый мир построим,
Кто был ничем, тот станет всем." Да здравствует Социалистическая революция!!!