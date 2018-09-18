Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Начинается выселение многодетной матери

Опубликовано 18.09.2018 автором А. Зимбовский в разделе комментариев 1

Начинается выселение многодетной матери

В настоящее время, 9.00, 18 сентября, к общежитию на Ставропольской 17 прибыли судебные приставы.

Напоминаем, на сегодня назначено выселение на улицу многодетной матери Елены Чернецкой, прожившей в данном общежитии 24 года.

Спасти от выселения многодетную мать

В доме проживают бывшие работники Центротрансстроя, дом путём мошеннических схем перешёл в руки университета МИРЭА, переведён в нежилой фонд без расселения, а жителей общежития выгоняют на улицу.

Дополнительная информация:

8-903-709-19-09 - Елена Чернецкая



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Ешь богатых!!!Мы Все Елена Чернецкая!!!
Финни написал 18.09.2018 10:11
"Вставай, проклятьем заклейменный,
Весь мир голодных и рабов,
Кипит наш разум возмущенный
И в смертный бой вести готов.
Весь мир насилия мы разрушим
До основания, а затем
Мы наш, мы новый мир построим,
Кто был ничем, тот станет всем." Да здравствует Социалистическая революция!!!
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Будет ли дуэль Золотова с Навальным?:
Результаты
Интернет-ТВ
Приморье - первый взрыв
Приморье - первый взрыв
17.09.2018
Коржаков о Золотове
Коржаков о Золотове
18.09.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Начинается выселение многодетной матери (1)
Выборы перестанут фальсифицировать, когда в России появится гражданское общество (8)
Спасти от выселения многодетную мать (0)
Порошенко нам больше не друг (13)
Не тому мы их учили, выборы должны быть честными (11)
100 лет назад. Первый красный орден (7)
Нужно абсолютно серьёзно принять у Золотова вызов на дуэль (19)
Голодовка от обеда до ужина. КПРФ боится народного протеста пуще власти и собственного позора (13)
Кандидат в губернаторы Приморья от КПРФ передумал голодать (12)
"Газпрому" снова разрешили не платить 50% от прибыли по МСФО (1)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Поспорил насчет футурологии и "временной диктатуры"
Максим Калашников Максим Калашников: Нудизм и национализм в легкой промышленности
Максим Калашников Максим Калашников: ШТОРМ В КЛЯТВИИ (2)
Максим Калашников Максим Калашников: Трамп несет смерть "вертикали": новости мировой торговой войны
Максим Калашников Максим Калашников: И.Стрелков и АПН Северо-Запад: на злобу дня
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss