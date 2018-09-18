Начинается выселение многодетной матери В настоящее время, 9.00, 18 сентября, к общежитию на Ставропольской 17 прибыли судебные приставы. Напоминаем, на сегодня назначено выселение на улицу многодетной матери Елены Чернецкой, прожившей в данном общежитии 24 года. Спасти от выселения многодетную мать В доме проживают бывшие работники Центротрансстроя, дом путём мошеннических схем перешёл в руки университета МИРЭА, переведён в нежилой фонд без расселения, а жителей общежития выгоняют на улицу. Дополнительная информация: 8-903-709-19-09 - Елена Чернецкая



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