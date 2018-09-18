К сожалению, многие опять не поняли, что вчера в Приморском крае не коммунистов обидели, а всех граждан России, растоптав закон о процедуру выборов. Это плевок во всех неравнодушных граждан, независимо от политических взглядов. Через неделю такая же ситуация будет с кандидатом от ЛДПР, и у либералов регулярно воруют голоса.

Поэтому, мне странно слышать возгласы, у КПРФ украли победу, так им (коммунистам) и надо. Выборы перестанут фальсифицировать, когда в России появится гражданское общество. Гражданское общество - общество, состоящее преимущественно из граждан, уважающих закон и права других граждан. Гражданин, должен быть готов сознательно тратить свое время и средства на поддержание закона в стране. Я вот гражданин своей страны, являюсь членом ТИК района Бирюлево Восточное, участвую в обеспечение проведения честных выборов в Москве, так же являюсь членом КПРФ, плачу взносы в партию на регулярную партийную деятельность, участвую в выдвижении кандидатов в органы власти Москвы. Лично трачу свое время и деньги на строительство гражданского общества. Никакой Путин, Зюганов и т.д. не смогут построить гражданское общество без воли миллионов граждан. И если бы в Уссурийске было на каждом УИК по 3-4 независимых члена с гражданской позицией, то фальсификаций не было. Если бы каждый гражданин состоял в какой-нибудь партии (а у нас их 70), то в случае вбросов десятки тысяч людей могли выйти на улицу.

Но у нас граждан очень мало, поэтому власть легко может вбросить бюллетени, переписать протоколы, а в соцсетях потом можно смеяться, что КПРФ вывело всего 500 человек на улицы и на власть не может повлиять. Пока нет гражданского общества, Зюганов бессилен, как и любой другой лидер партии. А вот задать вопрос, что лично Вы сделали для становления гражданского общества стоит. Вот Вы лично являетесь членом избиркома, участвуете в контроле за выборами? Вот лично Вы вступили в какую-нибудь партию, участвуете в выборах руководящих органов и определении кандидатов в депутаты от этой партии?

Поэтому, ответ на приморский беспредел может быть только один: строительство гражданского общества, участвуйте лично, важно участие каждого.