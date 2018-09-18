США продолжают давить КНР пошлинами, а китайцы транслировать волю гегемона в РФ

Дональд Трамп объявил о введении 10-процентных пошлин на импортируемые из Китая товары на сумму 200 миллиардов долларов с 24 сентября, а также о намерении ввести дополнительные пошлины в размере 267 миллиардов долларов, если КНР примет ответные меры. Об этом говорится в пресс-релизе, распространенном 17 сентября и опубликованном на сайте Белого дома.

Президент США сообщил, что действие тарифов вступит в силу 24 сентября. При этом Трамп подчеркнул, что до конца года тарифы сохранятся на уровне 10%, но с 1 января они вырастут до 25%. Американский лидер добавил, что, если Китай примет ответные меры против фермеров или других отраслей промышленности США, то Вашингтон немедленно начнет третий этап, введя дополнительные пошлины на импорт приблизительно на 267 миллиардов.

Глава Белого дома отметил, что в течение нескольких месяцев США призывали Китай изменить свои "нечестные торговые практики". Трамп считает, что Вашингтон дал ясно понять, какие изменения необходимы.

В преддверии объявления о новых шагах США представитель китайского МИД заявил, что Пекин зеркально ответит на новые пошлины, передает "Интерфакс". По данным Wall Street Journal, объявление Белого дома о введении пошлин может сорвать переговоры между США и Китаем о разрешении конфликта.

С инициативой таких переговоров выступил министр финансов США Стивен Мнучин, а в Пекине на выходных обсуждалась возможность направления в Вашингтон делегации, чтобы подготовить планировавшийся на эту неделю визит в американскую столицу вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ.

Теперь же, по данным газеты South China Morning Post, которая ссылается на правительственный источник в Пекине, Китай может отменить запланированный визит. Однако окончательного решения на этот счет пока не принято.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что ему не нравится дефицит в торговле с КНР. 15 июня этого года он объявил, что в связи с кражей американской интеллектуальной собственности и технологий и несправедливой торговой практики Пекина США введут пошлины в размере 25% на импортируемые из этой страны товары на сумму 50 миллиардов долларов.

Они были введены двумя частями по 34 и 16 миллиардов долларов и вступили в силу 6 июля и 23 августа соответственно. Были затронуты такие сферы, как аэрокосмическая промышленность, информационные и коммуникационные технологии, робототехника, промышленное оборудование, новые материалы и автомобилестроение.

Власти КНР незамедлительно отвечали введением пошлин на американский импорт на аналогичные суммы. Кроме того, Китай выразил США протест в связи с введением дополнительных тарифов и инициировал разбирательство в ВТО.

"Меры США без разбора нарушают правила и международные обязательства Всемирной торговой организации (ВТО), тем самым еще больше ущемляя законные права и интересы, которые есть у Китая в соответствии с правилами ВТО, и серьезно угрожают экономическим интересам и безопасности Китая", - отмечает министерство торговли Китая.

Сейчас дополнительными тарифами обложена примерно половина китайского импорта. При этом китайские эксперты, учитывая меньший объем поставок в Китай из США, которые можно обложить ответными пошлинами, предлагают руководству страны ответить Вашингтону ограничениями на поставки китайских сырья и комплектующих американским компаниям.

В частности, такие ограничения могут затронуть Apple, пишут американские СМИ. Многие американские компании недовольны новыми пошлинами, которые могут привести к росту цен и затронуть интересы потребителей, и добились исключения целого ряда товаров из итогового списка.

От редакции: Помнится, в годы уже почти нулевые, когда на ТВ, причём уже на ОРТ царствовал в ранге Возвращающегося интеллектуала Александр Гордон, им среди клубов сигаретного дыма была выпущена в эфир мысль - мол, если США ведут себя так нагло во всех странах нашего континента, что мешает создать в Евразии альтернативный союз, в который бы вошли Индия, КНР и РФ? Идея казалось тогда свежей, потом кое-как воплотилась в ЕВРАЗЭС, но по сути никакой альтернативой, конечно же, не стала. Что и доказывать не нужно: все три страны отдельно заискивают перед США и имеют с ними свои особые отношения. И по-другому сложиться не могло. И знаете, почему?

Вот товарищ Гордон-то знал и тогда, но говорил только то, что хотел слышать телезритель - патриотизьму не хватало нации. Потому что капитализм и империализм, конкретнее говоря, есть система интеграции. Как бы по-своему по-домашнему не назывались страны, являющиеся неизменными звеньями в цепи глобальной эксплуатации бедных богатыми, какими бы ЕВРАЗЭСами ни прикрывали свою сырьевую и отвёрточную суть постсоветские страны и "коммунистический" Китай, но выполнять работу сырьевых придатков, цехов-потогонок и функцию рынков сбыта при гегемоне-империалисте они будут всегда, пока на их территории действуют точно такие же законы прибавочной стоимости и неприкосновенности частной собственности, как в США. Поэтому КНР не остаётся ничего иного, как (тоже страя от США) выполнять все санкции, наложенные ЕС и США на РФ - поскольку если КНР страдает на уровне индустрии, то это ещё не так больно, как страдает добровольно проведшая деиндустриалиазцию Путинская Россия - по сырьевым "придаткам" США бьют больнее всего, и им в принципе нечего ответить, разве что "пукнуть" очередной порцией пропаганды...

Дмитрий Чёрный, член ЦК ОКП

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