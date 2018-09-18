Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Телепугало заработало себе грант весьма скромной поддержкой Собянина

Опубликовано 18.09.2018 в разделе комментариев 1

москва собянин телевиденье тверской район малышева 1канал

Доверенное лицо на выборах мэра Сергея Собянина, ведущая телепрограммы "Жить здорово" Елена Малышева выиграла крупный столичный тендер в самый разгар избирательной кампании. Об этом сообщается в Telegram-канале независимого издания "Проект", объединившего журналистов-расследователей и репортеров. 

По данным портала, в конце август компания "Здоровье инфо", принадлежащая Малышевой и ее сыновьям Юрию и Василию, выиграла тендер подведомственного мэрии "Информационно-аналитического центра в сфере здравоохранения" на 47 миллионов рублей. 

На эти деньги компания Малышевых должна разработать для столичных врачей методику лечения пациентов с гипертонией. По данным закупочных документов, из-за дефицита времени во время приема пациентов врачи не имеют физической возможности искать необходимую информацию и сопоставлять побочные эффекты действия лекарственных препаратов, что и вызвало необходимость разработки подобной методики. 

До сих пор "Здоровье инфо" ни разу не получало заказов от властей. Сумма выигранного тендера почти вдвое больше годовой выручки компании Малышевой - в 2016 году фирма заработала 23 миллиона рублей, чистый убыток составил около 170 тысяч рублей. Сама Малышева ситуацию не прокомментировала. 

Малышева активно агитировала за мэра еще в мае и снимала ролики о московской медицине, которая "такая же, как в Европе и Америке". В конце мая активным восхвалением мэра на своих страницах в социальных сетях занимались и другие знаменитости, в том числе телеведущий Андрей Малахов, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, певица Полина Гагарина, артист Максим Галкин и прочие звезды шоу-бизнеса. Все это преподносилось под видом стихийного движения в поддержку градоначальника. 

Публикации сопровождались тэгами #мэрСобянин и #ЗаСобянина. Подобную активность в интернете можно было наблюдать и в апреле, когда знаменитости и популярные блогеры заполонили соцсети публикациями с хэштегом #мэрсобянин. В той акции также принимала участие Полина Гагарина. Кроме того, особой активностью отмечалась актриса Рената Литвинова. 

18 сентбря в парке "Зарядье" состоится инаугурация Сергея Собянина, победившего на выборах мэра Москвы 9 сентября. 

Как ранее сообщила пресс-служба Кремля, в церемонии примет участие президент РФ Владимир Путин. По информации источника ТАСС в столичной мэрии, также предварительно подтвердили свое участие в торжественной церемонии спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, вице-премьер Ольга Голодец, а также председатель Мосгордумы Алексей Шапошников и депутаты столичного парламента. 

Кроме того, на инаугурацию Собянина приглашены его доверенные лица, среди которых хореограф Илья Авербух, режиссёр Федор Бондарчук, певец Александр Буйнов, певица Полина Гагарина, та же Елена Малышева и другие. 

По итогам голосования 9 сентября Собянин набрал 70,17% голосов москвичей, пришедших на избирательные участки. В численном выражении за действующего мэра проголосовали более полутора миллионов горожан. 

Второе место в итоговом списке занял кандидат в мэры от КПРФ Вадим Кумин, за которого проголосовали 11,38% избирателей, третье место у кандидата от "Справедливой России" Ильи Свиридова - 7,01%, на четвертом Михаил Дегтярёв - 6,82% голосов избирателей, последнее место у кандидата от партии "Союз горожан" Михаила Балакина - 1,87%. 

При этом Собянин публично объявил о своей победе на выборах мэра Москвы еще в самом начале подсчета голосов. Обращение мэра было опубликовано в ночь на 10 сентября на странице избирательного штаба. "Мы победили! Спасибо, Москва!" - говорилось в заявлении.

- Как-то раз, недельки три назад вечером, - сплетничает редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - шёл я по Большой Дмитровке и миновав Совефед и ОВД Тверского района увидал Малышеву, шагающую навстречу с какой-то подругой, без грима, зрелище не из приятных, сразу и не узнал, - надо сказать, так что суметь выцыганить грант сейчас у Собянина - это надо как-то очень успешно поторговать фейсом в ходе его предвыборной. А она и возникла-то разок в компании иных "випш", которых и не упомнить и которые выражали бурный восторг от собянизации... Однако на фоне такой слабой поддержки и щедрой награды, самого Собянина Путин с Медведевым тащили буквально за уши - не побоялись в День тишины принять участие в его наглом самопиаре в "Зарядье" - и ничего им строгого МГИК и ЦИК на это не сказали. Потому что отлиты в граните... А уж что - Малышева, у малышей свои радости, грантики, телеки. Правда, вот не всем гранты достаются по линии кремлядей и мэрии - например, старейшему детскому центру "Ковчег" пытались всучить грант вместе с новым руководством и стариковской йогой, но сами родители и дети были явно против, тогда и помещение "Ковчега" сгорело и многие проблемы начались... Не всем везёт, как Малышевой при Собянине!

Материалы по теме:

Огонь, вода и прочие напасти

Стариковская йога против детского центра "Ковчег"

Собянин и в день выборов не отказал себе в радости бить детей

Собянин в компании Путина и Димона грубо нарушил День тишины 



Рейтинг:   1.00,  Голосов: 1
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
как тут малышева упасет от прилива мочи в мозк
С.П.Вдиван написал 18.09.2018 13:58
когда нетаньяху подложил такую большую какаху и молчит ?
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Будет ли дуэль Золотова с Навальным?:
Результаты
Интернет-ТВ
Приморье - первый взрыв
Приморье - первый взрыв
17.09.2018
Коржаков о Золотове
Коржаков о Золотове
18.09.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Путинская Россия опять несёт потери в Сирии (0)
Телепугало заработало себе грант весьма скромной поддержкой Собянина (1)
США продолжают давить КНР пошлинами, а китайцы транслировать волю гегемона в РФ (3)
Начинается выселение многодетной матери (1)
Выборы перестанут фальсифицировать, когда в России появится гражданское общество (21)
Спасти от выселения многодетную мать (0)
Порошенко нам больше не друг (20)
Не тому мы их учили, выборы должны быть честными (15)
100 лет назад. Первый красный орден (12)
Нужно абсолютно серьёзно принять у Золотова вызов на дуэль (23)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Израиль совершает большую ошибку,тем что воюет в Сирии для США
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Дарья Митина Дарья Митина: "Либо сатрапы, либо лузеры и лохи" любой исход для власти в Приморье плохой
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Поспорил насчет футурологии и "временной диктатуры"
Максим Калашников Максим Калашников: Нудизм и национализм в легкой промышленности
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss