Телепугало заработало себе грант весьма скромной поддержкой Собянина

Доверенное лицо на выборах мэра Сергея Собянина, ведущая телепрограммы "Жить здорово" Елена Малышева выиграла крупный столичный тендер в самый разгар избирательной кампании. Об этом сообщается в Telegram-канале независимого издания "Проект", объединившего журналистов-расследователей и репортеров.

По данным портала, в конце август компания "Здоровье инфо", принадлежащая Малышевой и ее сыновьям Юрию и Василию, выиграла тендер подведомственного мэрии "Информационно-аналитического центра в сфере здравоохранения" на 47 миллионов рублей.

На эти деньги компания Малышевых должна разработать для столичных врачей методику лечения пациентов с гипертонией. По данным закупочных документов, из-за дефицита времени во время приема пациентов врачи не имеют физической возможности искать необходимую информацию и сопоставлять побочные эффекты действия лекарственных препаратов, что и вызвало необходимость разработки подобной методики.

До сих пор "Здоровье инфо" ни разу не получало заказов от властей. Сумма выигранного тендера почти вдвое больше годовой выручки компании Малышевой - в 2016 году фирма заработала 23 миллиона рублей, чистый убыток составил около 170 тысяч рублей. Сама Малышева ситуацию не прокомментировала.

Малышева активно агитировала за мэра еще в мае и снимала ролики о московской медицине, которая "такая же, как в Европе и Америке". В конце мая активным восхвалением мэра на своих страницах в социальных сетях занимались и другие знаменитости, в том числе телеведущий Андрей Малахов, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, певица Полина Гагарина, артист Максим Галкин и прочие звезды шоу-бизнеса. Все это преподносилось под видом стихийного движения в поддержку градоначальника.

Публикации сопровождались тэгами #мэрСобянин и #ЗаСобянина. Подобную активность в интернете можно было наблюдать и в апреле, когда знаменитости и популярные блогеры заполонили соцсети публикациями с хэштегом #мэрсобянин. В той акции также принимала участие Полина Гагарина. Кроме того, особой активностью отмечалась актриса Рената Литвинова.

18 сентбря в парке "Зарядье" состоится инаугурация Сергея Собянина, победившего на выборах мэра Москвы 9 сентября.

Как ранее сообщила пресс-служба Кремля, в церемонии примет участие президент РФ Владимир Путин. По информации источника ТАСС в столичной мэрии, также предварительно подтвердили свое участие в торжественной церемонии спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, вице-премьер Ольга Голодец, а также председатель Мосгордумы Алексей Шапошников и депутаты столичного парламента.

Кроме того, на инаугурацию Собянина приглашены его доверенные лица, среди которых хореограф Илья Авербух, режиссёр Федор Бондарчук, певец Александр Буйнов, певица Полина Гагарина, та же Елена Малышева и другие.

По итогам голосования 9 сентября Собянин набрал 70,17% голосов москвичей, пришедших на избирательные участки. В численном выражении за действующего мэра проголосовали более полутора миллионов горожан.

Второе место в итоговом списке занял кандидат в мэры от КПРФ Вадим Кумин, за которого проголосовали 11,38% избирателей, третье место у кандидата от "Справедливой России" Ильи Свиридова - 7,01%, на четвертом Михаил Дегтярёв - 6,82% голосов избирателей, последнее место у кандидата от партии "Союз горожан" Михаила Балакина - 1,87%.

При этом Собянин публично объявил о своей победе на выборах мэра Москвы еще в самом начале подсчета голосов. Обращение мэра было опубликовано в ночь на 10 сентября на странице избирательного штаба. "Мы победили! Спасибо, Москва!" - говорилось в заявлении.

- Как-то раз, недельки три назад вечером, - сплетничает редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - шёл я по Большой Дмитровке и миновав Совефед и ОВД Тверского района увидал Малышеву, шагающую навстречу с какой-то подругой, без грима, зрелище не из приятных, сразу и не узнал, - надо сказать, так что суметь выцыганить грант сейчас у Собянина - это надо как-то очень успешно поторговать фейсом в ходе его предвыборной. А она и возникла-то разок в компании иных "випш", которых и не упомнить и которые выражали бурный восторг от собянизации... Однако на фоне такой слабой поддержки и щедрой награды, самого Собянина Путин с Медведевым тащили буквально за уши - не побоялись в День тишины принять участие в его наглом самопиаре в "Зарядье" - и ничего им строгого МГИК и ЦИК на это не сказали. Потому что отлиты в граните... А уж что - Малышева, у малышей свои радости, грантики, телеки. Правда, вот не всем гранты достаются по линии кремлядей и мэрии - например, старейшему детскому центру "Ковчег" пытались всучить грант вместе с новым руководством и стариковской йогой, но сами родители и дети были явно против, тогда и помещение "Ковчега" сгорело и многие проблемы начались... Не всем везёт, как Малышевой при Собянине!

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