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Московский листок

Путинская Россия опять несёт потери в Сирии

Опубликовано 18.09.2018 в разделе комментариев 2

сша израиль силовигархия сирия минобороны асад
Путинская Россия опять несёт потери в Сирии

Российский военный самолет радиоэлектронной разведки Ил-20 с 15 военнослужащими на борту пропал над Средиземным морем при возвращении на авиабазу "Хмеймим". База потеряла с ним связь в понедельник, 17 сентября, около 23:00 по московскому времени, когда воздушное судно находилось над акваторией Средиземного моря в 35 километрах от побережья Сирии. 

Самолет исчез в то же самое время, когда четыре истребителя F-16 ВВС Израиля нанесли ракетный удар по нескольким объектам в прибрежном городе Латакия. Официальное сирийское агентство новостей SANA сообщило, что батареи противовоздушной обороны перехватили несколько ракет. Утверждалось, что израильские ВВС со стороны моря атаковали "заводы по производству бытовой химии и алюминия, а также электростанцию в Сакубии". Однако базирующаяся в Лондоне организация Syrian Observatory for Human Rights сообщила, что ракетным ударом были уничтожены два склада вооружений в районе базы сирийских ВМС. 

Командование российской авиабазы организовало поисково-спасательную операцию, однако судьба российских военных неизвестна, сообщили в Минобороны РФ. 

Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на американский правительственный источник, в армии США полагают, что Ил-20 был по ошибке сбит сирийскими средствами ПВО при попытке отражения удара ВВС Израиля. Как сказал источник, российский самолет был непреднамеренно сбит "средствами сирийской ПВО, которые Россия продала Сирии несколько лет назад".

Напомним, 16 сентября Военно-воздушные силы Израиля (ВВС ЦАХАЛа) атаковали объект в Сирии неподалеку от аэропорта Дамаска. Атака произошла вечером в субботу, 15 сентября, передает Newsru cо ссылкой на сирийское информационное агентство SANA. 

Известно, что сирийские силы ПВО отразили атаку ЦАХАЛа - были сбиты несколько ракет, выпущенных самолетами израильских ВВС. 

По данным СМИ, за несколько часов до заявления представителей сирийской армии, сообщалось о звуках взрывов в районе аэропорта Дамаск. Тогда утверждалось, что речь идет о контролируемом взрыве туннеля, остававшегося под контролем противников режима Асада. 

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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
полет написал 18.09.2018 14:35
Калашников,давай бухти про футурополисы и технологический прорыв...
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(без названия)
полет написал 18.09.2018 14:32
Это позор! Просто позор!Ведь у пусковых установок ( в том числе с400 сидели русские военные). Привет от робота Игорька!
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