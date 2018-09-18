Зюгановцы пропели во Владивостоке по партитуре Эллочки "Уходим, уходим, уходим..."

Кандидат на пост губернатора Приморья, коммунист Андрей Ищенко, который опережал единоросса Андрея Тарасенко, но в последний момент неожиданно проиграл ему, подал заявление о нарушениях в ходе подсчета голосов в Следственный комитет. После этого он вернулся к администрации Приморья протестовать против итогов губернаторских выборов с другими сторонниками КПРФ. По некоторым данным, он отказался от предложения стать заместителем Тарасенко.

"Нами подготовлено большое количество жалоб, исковых заявлений в правоохранительные органы, ЦИК, буквально сегодня я лично отправил заявление в Следственный комитет РФ генералу [Александру] Бастрыкину, и также направил весь пакет документов [председателю ЦК КПРФ Геннадию] Зюганову", - цитирует "Интерфакс" заявление Ищенко, сделанное протестующим у здания администрации Приморья, не согласным с результатами второго тура выборов 18 сентября.

"Нельзя покупать голоса людей, фальсифицировать подсчет голосов... Уверен, что комиссия из Москвы сделает свою работу, и результаты (выборов) будут отменены, победит народ. Отмена результатов голосования по 13 участкам - это "первая ласточка". Мы сможем отменить результаты выборов и назначить третий тур", - также заявил Ищенко собравшимся.

От редакции: О да! Законным путём, церез ЦИК, третьим туром, "Третий путь", опять же... Нет, господа зюгановцы, второй раз вы народ там для майдана не соберёте. Да и не нужна вам власть, и плевать вам на голосующих не за вас, а за социализм. Искренне жаль товарищей из Левого Фронта. Которые пытались оказать из Москвы информационную поддержку изначально буржуазным, морально слабым, не готовым к прямому столкновению с партией власти кадрам. Голодовка Удальцова казалась уже почином, который подхватит Ищенко - но "законник" Зю получил указания из ЦИК и лишь передал их ниже на правах партийного начальства. Финита ля комедия.

А ведь могла быть вовсе не комедия, а оптимистическая трагедия: акция на уровне нового этапа нарастания Всероссийского Единого протеста (и по поводу пенсреформы, и по поводу прочих "подарочков" Путина) - но тогда надо было неразрывно протестовать и производить "возгонку" негодования реально и нагло обманутых избирателей! Но в силах ли изначальные зюгановские соглашатели и строительные буржуа проводить такую "возгонку" (как когда-то выразился Проханов "о совсем другом", о национальной идее)?.. Нет, они просто не понимают на базовом, классовом уровне, что такое поддержка масс и что с ней можно и нужно делать в таких случаях. Они оказались в ситуации выборов 1996-го года (теперь повторившихся как фарс) и приняли всё то же предсказуемое зюгановское решение - "слиться", встали в унитаз, сами дёрнули за цепочку и помахали изибрателю-коммунисту прощально книжками Зюганова про пчёл и про Путина.

Фэйковые коммунисты попыхтели и сдали выборы - причём там, где особых усилий в агитации и мобилизации собственного актива (мобилизовавшегося самостоятельно) победа уже не требовала. Впрочем, если у товарищей из ЛФ ещё есть силы удивляться предательству-соглашательству, мы-то в ОКП, которая и создана была на основе покинувших соглашательско-прокремлёвскую КПРФ активистов - "лимит на удивление" давно исчерпали. Впрочем и вне партии товарищи всё верно говорят (ссылки ниже). Имевшие последний шанс спасти своё имя в Истории - его позорно упустили. Теперь и Госдура с фэйковой фракцией, и вся вертикаль власти, включая успешно работающих на путинизм в ней зюгановцев (готовых "Продолжать курс президента"), станет врагом народа - причём враг, откровенно мухлюющий, подавляющий, запугивающий.

Дмитрий Чёрный, член ЦК ОКП

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