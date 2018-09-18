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Московский листок

ОМОН избивает жителей общежития. Первая кровь

Опубликовано 18.09.2018 автором А. Зимбовский в разделе комментариев 5

власть жилье
ОМОН избивает жителей общежития. Первая кровь

18 сентября 2018 года в 9 утра к общежитию на Ставропольской 17 прибыли судебные приставы, чтобы приступить к силовому выселению жителей дома.

Спасти от выселения многодетную мать

Начинается выселение многодетной матери

Проблема выселения встала перед жителями дома по Ставропольской 17 (бывшими работниками «Центротрансстроя») ещё с 2010 года, когда «Центротрансстрой» стал жертвой рейдерского захвата. В результате преступных действий ордера жильцов были уничтожены, а сам дом, вместо его передачи в муниципальную собственность, стал собственностью сначала ФГУП «ПромЭкс», а с марта 2016-го - института МИРЭА, был переведён в нежилой фонд без расселения.

Впрочем, документов на дом у МИРЭА по-прежнему нет, тем не менее, институт МИРЭА на протяжении нескольких лет проводит активную политику по выживанию жильцов, строителей Москвы, из их дома на Ставропольской.

18 сентября приставы прибыли к Ставропольской 17, видимо, с большим желанием разрубить, наконец-то, гордиев узел, повязавший МИРЭА, чиновников, покрывающих их рейдерские притязания, жителей дома и их защитников. Прибыла полиция, скорая помощь, но жители, под прикрытием прессы и активистов, продолжали держать осаду, отказываясь подчиняться незаконным требованиям, нарушающим все жилищные статьи Конституциии РФ.

Вскоре во двор дома въехали машины пожарной и газовой служб. Как они сообщили, их экстренно вызвали к Ставропольской 17, где сейчас происходит утечка газа. Впрочем, никакой утечки им обнаружить не удалось, пожарные и газовики уехали.

Ещё часа через два подъехал ОМОН. ОМОН сразу приступил к активным действиям. Бойцы ОМОНА ворвались в здание общежития, жители отказываются покидать свой дом, ОМОН приступил к избиениям. Кому-то из жителей уже в кровь разбили лицо. Избиения жильцов сейчас происходят внутри общежития.



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Всего комментариев к статье: 5
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ОМОН
voronivorona написал 18.09.2018 16:24
Охраняем Мразей От Народа
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(без названия)
поросенок Фунтик написал 18.09.2018 16:22
Х у я р и т ь майданящих подпиндосников из общежития!! Крикнем дружно "ОМОН! БЕРКУТ!"
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если кто сталкивался
макробий4-5 написал 18.09.2018 16:18
Кровь на лице, это житель омоновца мордой по кулаку бил, придется судить за применение насилия к стражу порядка.
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(без названия)
киргуду написал 18.09.2018 16:13
омонОВЦЫ....с головой у них проблемы....слабо отобрать у Америки нашу Аляску?беззащитных граждан проще рубить...ну-ну............
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Да здравствует Социалистическая Революция!!!
Финни. написал 18.09.2018 16:11
Началось.Звериное мурло Анти-народного режима вылезло наружу.
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