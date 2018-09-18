Мединский и Васильева подарили жене Пескова 18 миллионов из бюджета на мюзикл

На поставленный в прошлом году олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Татьяной Навкой ледовый мюзикл "Руслан и Людмила" Министерство культуры и Министерство образования выделило из бюджета 18 миллионов рублей, подсчитал журнал "Собеседник". Спонсорами и партнерами шоу жены пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова выступили столичный Департамент труда и соцзащиты населения, Минобразования, Росконцерт, Сбербанк, "Транснефть", "ФосАгро", Газпромбанк, Первый канал, ОАО "РЖД" и другие.

По итогам прошлого года Навка оказалась на седьмом месте рейтинга журнала Forbes по доходам среди жен российских чиновников и депутатов. Она заработала более 200 миллионов рублей в год - в десять раз больше своего мужа. По данным из декларации о доходах, 811 278 рублей 32 копейки Навка получала в прошлом году каждый рабочий день, отмечается в статье.

Татьяна Навка стала продюсером шоу "Руслан и Людмила", фигуристка также исполняет в нем главную роль. В передаче Первого канала "Вечерний Ургант" она рассказала ведущему Ивану Урганту, что вокалисты мюзикла Филипп Киркоров (Черномор) и Александр Панайотов (Руслан) денег за проект, в отличие от нее самой, так и не получили. "Потому что мы все - друзья", - пояснила спортсменка.

Между тем, как следует из текста госконтракта, за семь новогодних представлений Навке перепало от подотчетного Минкульту Росконцерта 6 млн 432 тысяч рублей. На вопрос "Собеседника", почему госучреждение решило выплатить гонорары участникам коммерческого мероприятия, в ведомстве ответили просто: "Навка и ее шоу сами нас попросили".

Как выяснили журналисты, ОАО "РЖД" в мае перечислило девять миллионов 999 тысяч 900 рублей созданному в прошлом ноябре ООО "Навка Шоу", которым руководит Татьяна Навка, а учредителем организации записана ее младшая сестра Наталья.

Кроме того, городской Департамент труда и соцзащиты населения за 419,4 тыс. рублей выкупил 325 билетов на премьерные показы ледового мюзикла "Руслан и Людмила". Минобразования на то же шоу через один из столичных вузов закупило сразу 6851 билет - на 12 млн бюджетных рублей. Таким образом, в общей сложности на шоу Навки было выделено более 18 миллионов.

В свою очередь Первый канал стал информационным партнером шоу и показал его полную версию. "В рамках инфопартнерства мы рассказываем о мероприятии в программах канала. Но на показ самого шоу дополнительно приобретаются права и оплачивается съемка - это стандартная схема", - пояснили в пресс-службе канала.

Организатором представления при этом называют разные фирмы - "Ивентика", "Медиатор" и "Навка Шоу". В то же время "Медиатор" возглавляет исполнительный директор "Ивентики" Зоя Синицына. Ранее "Ивентика" проводила Дни России за рубежом, компания периодически получает госконтракты. Как отмечается в статье, на свадьбе Дмитрия Пескова и Татьяны Навки владелец "Ивентики" Сергей Колушев был в числе почетных гостей.

В "Навка Шоу", сославшись на "коммерческую тайну", отказались сообщить журналистам, в какой пропорции участвующие в организации представления компании получают прибыль и действительно ли основной доход достается Навке. Между тем мюзикл до сих пор гастролирует по стране.

При этом представитель "Навка Шоу" Мария Разумова не согласилась с мнением, что тесные отношения Колушева с Песковым и помощь "Ивентики" в организации представлений жены чиновника связаны с получением компанией госконтрактов. "Супруг Татьяны Навки Дмитрий Песков не имеет отношения к организации и проведению спектаклей. Вместе с тем он по мере возможности приходит на спектакли как зритель", - сказала она.

В статье отмечается, что за помощью к властям Навка начала обращаться еще до свадьбы с Песковым. В 2006 году фигуристка пожаловалась Путину, что ей в Москве негде жить, хотя у ее тогдашнего мужа Александра Жулина была квартира в районе Останкино. После этого у Навки появилась 108-метровая квартира в люксовом ЖК Polyanka Plaza. В настоящее время такое жилье стоит больше 100 млн рублей.

Вскоре фигуристка переехала в элитный ЖК "Коперник". Формально собственницей 180-метровой квартиры за четверть миллиарда рублей изначально стала мать Навки. В 2012 году Раиса Навка официально подарила жилье дочери, хотя до сих пор возглавляет местное ТСЖ. В этом году московское правительство бесплатно заасфальтировало внутренний проезд у дома Навки - при цене таких работ примерно 385 тысяч рублей.

Напомним, Песков и Навка поженились в июне 2015 года. У пары есть общая дочь Надежда. СМИ много писала о роскошном подарке Навки мужу - дорогостоящих часах Richard Mille. После поднятой шумихи в прессе спортсменка заявила, что она подарила мужу часы, которые стоят около 38 миллионов рублей.

От редакции: Очевидно, образовательная и просветительская польза от мюзикла - гораздо выше рутинного финансирования сельских школ, которое нынче через оптимизацию самих школ сведено к программе "школьный автобус" (помнится, Медведев это называл чуть ли не нацпроектом). Но почему бы не профинансировать шоу? Оно же для многих шоу - охват-то какой! Это учителям надо задавать, читать и пересказывать "Руслана и Людмилу", но лучше-то один раз увидеть. Причём я прекрасно помню и широкую рекламную кампанию, на которую тоже не поскупились министерства - и на уличных билбордах, и в метро. Нет-нет, никакой тут кумовщины, блата и коррупции быть не может, конечно же. Всё это чистое искусство и чистое совпадение.

У Навки получились такие тонко проработанные в фотошопе зелёные-лесные глаза, о которых и булгаковская Гелла не мечтала - надо же и говорящей голове Путина угодить, хотя она-то в метро не ездит... В общем, тут легко блатное просматривается, а вот образовательно-культурное - с трудом. Но в будущем, наверное, государство-Труба вообще возложит содержание этих малоффективных и малоохватных школ на родителей, а все бюджеты будет вкладывать в подобные шоу - "Один день Ивана Денисовича" тоже хорошо на льду будет смотреться, - оно и дальновиднее и загранице завиднее.

Д.Ч.

Материалы теме:

В Карелии закрывают детские сады: оптимизация!

Это ничего, что Навку в отелях Европы принимают за путану?

При однокашнике Медведева в Карелии оптимизируют даже детсадовцев

Телепугало заработало себе грант весьма скромной поддержкой Собянина