Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Мединский и Васильева подарили жене Пескова 18 миллионов из бюджета на мюзикл

Опубликовано 18.09.2018 в разделе комментариев 1

коррупция кремляди песков минкульт минобраз кумовщина
Мединский и Васильева подарили жене Пескова 18 миллионов из бюджета на мюзикл

На поставленный в прошлом году олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Татьяной Навкой ледовый мюзикл "Руслан и Людмила" Министерство культуры и Министерство образования выделило из бюджета 18 миллионов рублей, подсчитал журнал "Собеседник". Спонсорами и партнерами шоу жены пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова выступили столичный Департамент труда и соцзащиты населения, Минобразования, Росконцерт, Сбербанк, "Транснефть", "ФосАгро", Газпромбанк, Первый канал, ОАО "РЖД" и другие. 

По итогам прошлого года Навка оказалась на седьмом месте рейтинга журнала Forbes по доходам среди жен российских чиновников и депутатов. Она заработала более 200 миллионов рублей в год - в десять раз больше своего мужа. По данным из декларации о доходах, 811 278 рублей 32 копейки Навка получала в прошлом году каждый рабочий день, отмечается в статье. 

Татьяна Навка стала продюсером шоу "Руслан и Людмила", фигуристка также исполняет в нем главную роль. В передаче Первого канала "Вечерний Ургант" она рассказала ведущему Ивану Урганту, что вокалисты мюзикла Филипп Киркоров (Черномор) и Александр Панайотов (Руслан) денег за проект, в отличие от нее самой, так и не получили. "Потому что мы все - друзья", - пояснила спортсменка. 

Между тем, как следует из текста госконтракта, за семь новогодних представлений Навке перепало от подотчетного Минкульту Росконцерта 6 млн 432 тысяч рублей. На вопрос "Собеседника", почему госучреждение решило выплатить гонорары участникам коммерческого мероприятия, в ведомстве ответили просто: "Навка и ее шоу сами нас попросили". 

Как выяснили журналисты, ОАО "РЖД" в мае перечислило девять миллионов 999 тысяч 900 рублей созданному в прошлом ноябре ООО "Навка Шоу", которым руководит Татьяна Навка, а учредителем организации записана ее младшая сестра Наталья. 

Кроме того, городской Департамент труда и соцзащиты населения за 419,4 тыс. рублей выкупил 325 билетов на премьерные показы ледового мюзикла "Руслан и Людмила". Минобразования на то же шоу через один из столичных вузов закупило сразу 6851 билет - на 12 млн бюджетных рублей. Таким образом, в общей сложности на шоу Навки было выделено более 18 миллионов. 

В свою очередь Первый канал стал информационным партнером шоу и показал его полную версию. "В рамках инфопартнерства мы рассказываем о мероприятии в программах канала. Но на показ самого шоу дополнительно приобретаются права и оплачивается съемка - это стандартная схема", - пояснили в пресс-службе канала. 

Организатором представления при этом называют разные фирмы - "Ивентика", "Медиатор" и "Навка Шоу". В то же время "Медиатор" возглавляет исполнительный директор "Ивентики" Зоя Синицына. Ранее "Ивентика" проводила Дни России за рубежом, компания периодически получает госконтракты. Как отмечается в статье, на свадьбе Дмитрия Пескова и Татьяны Навки владелец "Ивентики" Сергей Колушев был в числе почетных гостей. 

В "Навка Шоу", сославшись на "коммерческую тайну", отказались сообщить журналистам, в какой пропорции участвующие в организации представления компании получают прибыль и действительно ли основной доход достается Навке. Между тем мюзикл до сих пор гастролирует по стране. 

При этом представитель "Навка Шоу" Мария Разумова не согласилась с мнением, что тесные отношения Колушева с Песковым и помощь "Ивентики" в организации представлений жены чиновника связаны с получением компанией госконтрактов. "Супруг Татьяны Навки Дмитрий Песков не имеет отношения к организации и проведению спектаклей. Вместе с тем он по мере возможности приходит на спектакли как зритель", - сказала она. 

В статье отмечается, что за помощью к властям Навка начала обращаться еще до свадьбы с Песковым. В 2006 году фигуристка пожаловалась Путину, что ей в Москве негде жить, хотя у ее тогдашнего мужа Александра Жулина была квартира в районе Останкино. После этого у Навки появилась 108-метровая квартира в люксовом ЖК Polyanka Plaza. В настоящее время такое жилье стоит больше 100 млн рублей. 

Вскоре фигуристка переехала в элитный ЖК "Коперник". Формально собственницей 180-метровой квартиры за четверть миллиарда рублей изначально стала мать Навки. В 2012 году Раиса Навка официально подарила жилье дочери, хотя до сих пор возглавляет местное ТСЖ. В этом году московское правительство бесплатно заасфальтировало внутренний проезд у дома Навки - при цене таких работ примерно 385 тысяч рублей. 

Напомним, Песков и Навка поженились в июне 2015 года. У пары есть общая дочь Надежда. СМИ много писала о роскошном подарке Навки мужу - дорогостоящих часах Richard Mille. После поднятой шумихи в прессе спортсменка заявила, что она подарила мужу часы, которые стоят около 38 миллионов рублей.

От редакции: Очевидно, образовательная и просветительская польза от мюзикла - гораздо выше рутинного финансирования сельских школ, которое нынче через оптимизацию самих школ сведено к программе "школьный автобус" (помнится, Медведев это называл чуть ли не нацпроектом). Но почему бы не профинансировать шоу? Оно же для многих шоу - охват-то какой! Это учителям надо задавать, читать и пересказывать "Руслана и Людмилу", но лучше-то один раз увидеть. Причём я прекрасно помню и широкую рекламную кампанию, на которую тоже не поскупились министерства - и на уличных билбордах, и в метро. Нет-нет, никакой тут кумовщины, блата и коррупции быть не может, конечно же. Всё это чистое искусство и чистое совпадение.

У Навки получились такие тонко проработанные в фотошопе зелёные-лесные глаза, о которых и булгаковская Гелла не мечтала - надо же и говорящей голове Путина угодить, хотя она-то в метро не ездит... В общем, тут легко блатное просматривается, а вот образовательно-культурное - с трудом. Но в будущем, наверное, государство-Труба вообще возложит содержание этих малоффективных и малоохватных школ на родителей, а все бюджеты будет вкладывать в подобные шоу - "Один день Ивана Денисовича" тоже хорошо на льду будет смотреться, - оно и дальновиднее и загранице завиднее.

Д.Ч.

Материалы теме:

В Карелии закрывают детские сады: оптимизация!

Это ничего, что Навку в отелях Европы принимают за путану?

При однокашнике Медведева в Карелии оптимизируют даже детсадовцев

Телепугало заработало себе грант весьма скромной поддержкой Собянина 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Буккина-Фасо написал 18.09.2018 20:26
А не пора ли эту питерскую шоблу гнать ссаными тряпками куда-нидь в район Колымы?
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Будет ли дуэль Золотова с Навальным?:
Результаты
Интернет-ТВ
Телепугало заработало себе грант весьма скромной поддержкой Собянина
Телепугало заработало себе грант весьма скромной п...
18.09.2018
Коржаков о Золотове
Коржаков о Золотове
18.09.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Национальный Лидер видит в гибели Ила-20 лишь цепь случайностей (4)
Мединский и Васильева подарили жене Пескова 18 миллионов из бюджета на мюзикл (1)
ОМОН избивает жителей общежития. Первая кровь (21)
Зюгановцы пропели во Владивостоке по партитуре Эллочки "Уходим, уходим, уходим..." (2)
Путинская Россия опять несёт потери в Сирии (33)
Телепугало заработало себе грант весьма скромной поддержкой Собянина (5)
США продолжают давить КНР пошлинами, а китайцы транслировать волю гегемона в РФ (4)
Начинается выселение многодетной матери (1)
Выборы перестанут фальсифицировать, когда в России появится гражданское общество (27)
Спасти от выселения многодетную мать (0)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Военные понты Кремля: Восток-2018
Дарья Митина Дарья Митина: Царская невеста в Парадных сенях
Дарья Митина Дарья Митина: +100 к Шурыгину
Дарья Митина Дарья Митина: Кoшка брoсила кoтят
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Израиль совершает большую ошибку,тем что воюет в Сирии для США
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss