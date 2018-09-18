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Московский листок

Национальный Лидер видит в гибели Ила-20 лишь цепь случайностей

Опубликовано 18.09.2018 в разделе комментариев 4

израиль позор силовигархия сирия минобороны
Национальный Лидер видит в гибели Ила-20 лишь цепь случайностей

Владимир Путин заявил, что российская сторона намерена серьезно разобраться в инциденте, в результате которого сирийскими ПВО был сбит российский Ил-20 над Средиземным морем, и подчеркнул, что Минобороны согласовало с ним свою оценку этих событий. 

"Безусловно, мы должны в этом серьезно еще разобраться. А наше отношение к этой трагедии изложено в заявлении Министерства обороны РФ, которое со мной полностью согласовано", - сказал Путин, отвечая на вопрос "Интерфакса" на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии во вторник. 

Однако президент призвал не сравнивать крушение Ил-20 в Сирии со сбитым турецкими военными российским истребителем Су-24. "Тогда турецкий истребитель сознательно сбил наш самолет. Здесь, скорее, это похоже на цепь трагических случайных обстоятельств, потому что израильский самолет не сбивал наш", - сказал Путин. 

"Что касается ответных действий, то они будут направлены, прежде всего, на дополнительное обеспечение безопасности наших военнослужащих, наших объектов в Сирийской Арабской Республике. И это будут такие шаги, которые заметят все", - цитирует президента агентство РИА "Новости". 

Таким образом, Путин косвенно подтвердил, что обострение отношений с Израилем не дотянет до уровня "турецкого кризиса" из-за сбитого российского Су-24. 

Российские эксперты по Израилю ранее уже отмечали, что трагический инцидент с российским самолетом-разведчиком не приведет к обострению отношений между Россией и Израилем до кризиса того уровня, в котором три года назад оказались Москва и Анкара. 

"Если вспомнить ту ужасную ситуацию, которая была почти три года назад, когда турецкие ВВС сбили российский военный самолет, то тогда злой умысел был очевиден. Мало кто сомневался, что кое-кто в Анкаре, по определенным причинам, был в этом заинтересован. Сейчас мы имеем дело с трагической случайностью, обвинять в которой политическое руководство Израиля было бы нелогично", - заявил "Интерфакс" старший научный сотрудник отдела изучения Израиля и еврейских общин Института востоковедения РАН Дмитрий Марьясис. 

"В этой трагедии не заинтересован ни премьер Нетаньяху, ни военный министр Либерман, для которого хорошие отношения с Москвой являются ключевым ресурсом для политической поддержки в Израиле", - считает эксперт. 

По его оценке, израильская сторона будет воздерживаться от официальных комментариев, пока не проведет детальные разбирательства по трагическому инциденту с российским военным самолетом, по итогам которых можно было бы договориться с Москвой о взаимодействии по предотвращению подобных трагических случаев, считают российские эксперты по Израилю. 

"Здесь очень многое будет зависеть от реакции Израиля, которой пока нет. А нет, потому что израильтяне взвешивают ситуацию, чтобы быть максимально в ней уверенными. Полагаю, что Израиль оперативно принимает все возможные меры по расследованию инцидента. Цель - понять, что в реальности произошло", - сказал собеседник "Интерфакса". "Полагаю, что Израиль заинтересован в детальном разбирательстве, поскольку не хочет поставить под удар свои отношения с Москвой. Уровень взаимодействия по сирийской проблематике всегда был таков, что его можно было охарактеризовать не просто, как партнерский, но даже, как дружественный", - сказал Марьясис. 

В свою очередь, президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский также считает, что инцидент является трагической случайностью, и, скорее всего, Россия и Израиль будут договариваться о том, как избегать подобных ситуаций в будущем. "Самолет сбили не израильтяне, а сирийцы, и, скорее всего, в отношении нашего самолета ни у кого не было злого умысла. Эта трагическая ситуация, которые случаются во время военных действий. Полагаю, будет разбор полетов между российским и израильским военным руководством", - заявил Сатановский. 

"Такой уровень взаимодействия между Россией и Израилем давно имеет место быть. Полагаю, российские и израильские коллеги разберутся в ситуации, и сделают выводы. Возможно, будут некие договоренности по предотвращению подобных ситуаций", - считает эксперт.

Напомним, ранее один из известных военных экспертов и авторов газеты "Завтра", пребывавший некоторое время благодаря Проханову близ одобренной им внешней политики Кремля, Влад Шурыгин возложил ответственность за гибель Ила-20 и его экипажа на Путина.

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный добавляет:

- Дипломатия - обязанность царей... Опыт есть - гибель "Курска". Главное не допустить антиамериканской или антиизраильской истерии в массах. Не допустить пикетирования посольств, метания чернильниц и сожжения флагов. Ведь этот же народ может вспомнить, как пару лет назад правительство всё того же Медведева выписало лёгкой рукой гигантские пенсии израильтянам, бежавшим из СССР (не выдвоернным, а переехавшим самовольно, за лучшей жизнью! их там, кстати, сейчас очень гнобят, не уважают и иногда даже бьют в больницах, если позволяют потребовать лишнего, поругать очереди за "совковость"). Их-то пенсионная реформа российская точно не коснётся - слишком тёплые отношения у режима убийц СССР, начиная с Ельцина и особенно при Путине, с Израилем, чтобы из-за какого-то самолётика-шпиона их портить.

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Всего комментариев к статье: 4
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:))
Леха Тиздаенов написал 18.09.2018 20:17
Сбили мы себя ракетой -
- Виноват еврей за это!
Евреи! Евреи!
Кругом одни евреи!
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Re: =))
саня написал 18.09.2018 20:12
полностью согласен .русских не жалко Путину и медведеву. гоями можно раскидываться.они же бараны
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(без названия)
он написал 18.09.2018 19:54
утонул
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=))
Арт написал 18.09.2018 19:54
Если хасидское жидовье посадило эту гнилую пидорскую шестерку на царство, разве он посмеет обвинить израиль?
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