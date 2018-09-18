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Московский листок

Минфин козырнул банкиру Костину и кинулся исполнять его "указ о дедолларизации"

Опубликовано 18.09.2018 в разделе комментариев 0

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Минфин козырнул банкиру Костину и кинулся исполнять его "указ о дедолларизации"

Министерство финансов поддерживает предложение главы ВТБ Андрея Костина об отказе от доллара, поскольку полагает, что американская валюта не должна быть элементом делового оборота в России. Об этом заявил замглавы Минфина Алексей Моисеев, передает «РИА Новости». 

Как пояснил чиновник, запрет на хождение доллара вводить не предполагается, однако речь идет о том, что доллар не должен быть элементом обычного делового оборота. Он отметил, что расчеты между третьими странами должны осуществляться в нацвалютах, экспорт из России — за рубли или национальные валюты. Кроме того, должны быть минимизированы расчеты в иностранных валютах между российскими организациями.

14 сентября Костин в интервью «Известиям» рассказал о плане по отказу от доллара. По его словам, в первую очередь необходимо провести ускоренный переход в расчетах с иностранными государствами по экспорту и импорту на другие валюты. Во-вторых, перевести юридические адреса крупных российских холдингов в юрисдикцию России, и, в-третьих, переправить на российскую площадку размещение еврооблигаций, добавил он.

А уже 15-го сентября китайские банки дали знать Путинской России, что отказываются проводить транзакции с участием российских компаний из-за санкций США и Евросоюза, рассказал глава представительства Центробанка России в Китае Владимир Данилов, которого цитирует ТАСС. 

«Есть проблемы, связанные с расширенной интерпретацией рядом китайских банков ограничительных мер третьих стран в отношении России. Коммерческие банки КНР зачастую ссылаются на санкции стран ЕС и США, приводимые в качестве причины отказа в обслуживании платежей клиентов российских банков, которые не имеют оснований», — отметил Данилов. 

При этом, по его словам, существующая финансовая структура «в целом позволяет обеспечивать потребности бизнеса».

Количество транзакций в национальных валютах — рублях и юанях — постепенно увеличивается, хотя большая их часть по-прежнему осуществляется в долларах, отметил представитель ЦБ. 

От редакции: Надо же, какую вдруг руководящую суть, прямо-таки роль коллективного организатора вернули себе "Известия", этот рупор перестройки и борьбы с казарменным социализмом (экономической независимостью СССР)! Какой-то рядовой, назначаемый банкиришка (банк которого не является полностью государственным, к тому же) высказал какую-то мысль, и что - тотчас Минфин должен её исполнять? А если бы Греф или Авен высказали нечто аналогичное или противоположное - что, Минфин тоже козырнул бы с такой же скоростью? И что теперь скажет Минэкономразвития в данной связи?

Странновато ведут себя разные члены тела буржуазного деградирующего государства - при полностью зависимой от ЕС и США экономической политике, поставляя в ЕС и США нефть, газ и прочее сырьё - они хотят сохранить гордое выражения лиц Петра Первого и голого Аполлона на нефтерубле? Не меняя экономических отношений, не повышая роли производительного сектора? На каких лохов в РФ и за рубежом рассчитана вся эта пропаганда, за которую, примерно так же как за "цифровизацию" взялись столь высокие ведомства? Им действительно там нечем больше заниматься между получением космических миллионных окладов и хождениями по светским раутам?! Может, и свои долларовые сбережения они готовы в тугрики и юани перевести?

Д.Ч.

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